Solarr the PC Master

Spike Chunsoft, ceux qui ont fait 999 sur DS et l'excellent Virtue's Last Reward reviendront avec :Danganronpa 2x2 (sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC), qui inclut un nouveau scénario alternatif supervisé par Kazutaka Kodaka en 2027.STEINS;GATE RE:BOOT est également prévu pour l'Amérique du Nord et l'Europe le 29 octobre 2026.Je me souviens de la super jaquette de la version PSVITA.Des sorties physiques pour le genré SHUTEN ORDER sont également prévues sur Switch 1 et Switch 2 au printemps 2026.ATLUSPersona 6 en 2028Pas de news d'un nouveau Trauma Center, d'un Dragon's Crown ou d'un Daylight.. Et Shin Megami Tensei a été usé jusqu'à la corde.