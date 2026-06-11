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Que font ATLUS et Spike Chunsoft ? (parmi ce raz-de-marée de jeux)
Solarr the PC Master
Spike Chunsoft, ceux qui ont fait 999 sur DS et l'excellent Virtue's Last Reward reviendront avec :

Danganronpa 2x2 (sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC), qui inclut un nouveau scénario alternatif supervisé par Kazutaka Kodaka en 2027.

STEINS;GATE RE:BOOT est également prévu pour l'Amérique du Nord et l'Europe le 29 octobre 2026.

Je me souviens de la super jaquette de la version PSVITA.



Des sorties physiques pour le genré SHUTEN ORDER sont également prévues sur Switch 1 et Switch 2 au printemps 2026.



ATLUS
Persona 6 en 2028

Pas de news d'un nouveau Trauma Center, d'un Dragon's Crown ou d'un Daylight.. Et Shin Megami Tensei a été usé jusqu'à la corde.
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    posted the 06/11/2026 at 01:59 PM by solarr
    comments (9)
    zekk posted the 06/11/2026 at 02:07 PM
    SMT usé ? je ne pense pas non... Justement la série évolue bien et ils ont encore pas mal de chose à faire avec

    Mais effectivement, ça manque de diversité dans leurs productions
    shmawlk44 posted the 06/11/2026 at 02:21 PM
    SMT y en a pas assez. Persona par contre c’est l'overdose.
    noishe posted the 06/11/2026 at 02:36 PM
    shmawlk44 Techniquement y'a pas eu de vrai nouveau Persona depuis que le 5 est sorti en 2016/2017. C'est sur les spin-offs, portages, re-sorties et compagnie qu'ils abusent vraiment
    weslloyd1 posted the 06/11/2026 at 02:46 PM
    Attends quoi? Du coup Danganronpa c'est 2027 ?
    Et Persona 6 2028 c'est ta spéculation ou t'as vu l'information quelque part ?
    noishe posted the 06/11/2026 at 03:53 PM
    weslloyd1 Aucune confirmation pour les deux, les rumeurs persistantes (qui avaient vu juste jusque là sur Persona 6) parlent de fin 2027 pour Persona 6 pour le moment. Et Danganronpa est annoncé pour cette année mais vu l'absence de news et le planning de fin d'année surchargé en jeux, ils ont possiblement reporté en interne.
    weslloyd1 posted the 06/11/2026 at 04:29 PM
    noishe Ok, merci ! Car je ne me souviens plus exactement où, mais il y avait un site où tu pouvais préco Danganronpa et la date de sortie était callée au 30 novembre 2026 (je viens de vérifier et quand tu vas sur la FNAC, il y a toujours cette date). D'habitude les placeholders c'est plutôt 31/12/XX
    Quant à Persona 6, j'aime croire à une sortie pour la fin d'année 2027, d'après les rumeurs le jeu serait totalement jouable etc, donc 2028 ça me parait trop loin
    solarr posted the 06/11/2026 at 04:57 PM
    weslloyd1 noishe vous avez peut-être raison, mes sources sont probablement trop datées.
    noishe posted the 06/11/2026 at 05:25 PM
    solarr weslloyd1 C'est vrai que c'est pas commun comme placeholder pour Danganronpa mais vu a quel point tout le monde évite novembre à cause de GTA, j'ai des gros doutes
    J'ai en tout cas très hâte de voir tout ça
    solarr posted the 06/11/2026 at 05:34 PM
    noishe ah oui y a la bête noire que tout le monde redoute : GTA 6. Personnellement, j'attendrais noël 2026 ou mars 2027 pour vendre mon jeu...
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