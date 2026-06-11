Spike Chunsoft, ceux qui ont fait 999 sur DS et l'excellent Virtue's Last Reward reviendront avec :
Danganronpa 2x2 (sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC), qui inclut un nouveau scénario alternatif supervisé par Kazutaka Kodaka en 2027.
STEINS;GATE RE:BOOT est également prévu pour l'Amérique du Nord et l'Europe le 29 octobre 2026.
Je me souviens de la super jaquette de la version PSVITA.
Des sorties physiques pour le genré SHUTEN ORDER sont également prévues sur Switch 1 et Switch 2 au printemps 2026.
ATLUS
Persona 6 en 2028
Pas de news d'un nouveau Trauma Center, d'un Dragon's Crown ou d'un Daylight.. Et Shin Megami Tensei a été usé jusqu'à la corde.
Mais effectivement, ça manque de diversité dans leurs productions
Et Persona 6 2028 c'est ta spéculation ou t'as vu l'information quelque part ?
Quant à Persona 6, j'aime croire à une sortie pour la fin d'année 2027, d'après les rumeurs le jeu serait totalement jouable etc, donc 2028 ça me parait trop loin
J'ai en tout cas très hâte de voir tout ça