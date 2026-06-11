« Sur chacun de ces marchés, le PC reste la plateforme de jeu la plus populaire, du moins pour les titres dont nous parlons », a répondu Ball.



« Windows est déjà la plateforme dominante, et c'est un argument de poids pour l'entreprise. Nous encourageons vivement tous les joueurs qui souhaitent profiter de ces titres à le faire sur ces plateformes. »

Il est devenu difficile d'expliquer pourquoi choisir une console Xbox. Les exclusivités sont un moyen important d'y parvenir. C'est pourquoi on a constaté une transition si rapide vers les exclusivités. Aujourd'hui, nous devons demander aux joueurs de dépenser beaucoup d'argent pour devenir joueurs Xbox. C'est un véritable investissement. C'est cher. Et cela se fait au détriment d'autres choses. Nous avons l'obligation de travailler plus dur et plus clairement pour expliquer pourquoi vous devriez être un joueur Xbox. Par ailleurs, pour ceux à qui nous avons demandé d'acheter une console il y a des années, nous avons toujours une obligation envers eux : répondre à leurs attentes et leur faire sentir qu'ils sont récompensés pour la plateforme qu'ils ont choisie.

« Lors de notre première rencontre, Asha m'a demandé : « Est-ce réparable ? » Je suis un optimiste stratégique. Je pense qu'il est incroyablement défaitiste de croire qu'il existe une situation où l'on ne peut pas faire mieux, où l'on ne peut pas s'améliorer. Quelle est la difficulté ? C'est une autre question. Que faudra-t-il ? C'est une autre question. Combien de temps cela prendra-t-il ? Ce sont autant de questions différentes, mais je reste un optimiste stratégique. J'ai rejoint l'équipe car je croyais que ses objectifs étaient justes et réalisables. »

« Nous travaillons d'arrache-pied pour repenser tous les aspects de la [nouvelle console] Helix, et nous sommes pleinement conscients des changements que nous devons apporter à notre entreprise pour garantir son accessibilité et sa flexibilité », a-t-il déclaré.



« Nous nous efforçons de repenser le modèle de cette console, non pas de manière exclusive, mais de manière inclusive. [Cette crise] pourrait avoir des effets aigus pendant deux à deux ans et demi ; au-delà, il est difficile de spéculer, mais ses répercussions se feront sentir durablement. »

« La réalité, c'est que la plupart des joueurs et des revenus se trouvent sur mobile », nous a confié Ball. « Ensuite, nous avons le plus grand nombre d'heures de jeu et de joueurs sur PC… mais moins de revenus que sur console. Le marché des consoles représente 40 à 45 milliards de dollars. Croissent-ils aussi vite que ceux du PC ou du mobile ? Non. Y a-t-il autant d'heures de jeu ? Non. Est-ce que je parie que cette plateforme sera sensiblement plus importante demain ou en 2028/2029 qu'aujourd'hui ? Non. Mais nous parlons tout de même de centaines de millions de joueurs qui dépensent plus de 40 milliards de dollars par an dans une catégorie qu'ils adorent, que j'adore.



Nous n'avons aucune intention d'abandonner le marché des consoles. Et est-il en train de mourir ? Non. Il n'est pas en déclin. Il est en croissance. Il va connaître une excellente année cette année. L'important, c'est que nous redressions ce marché. Devons-nous nous améliorer sur PC ? Oui. Devons-nous nous améliorer sur mobile ? Oui. » Mais nous ne pouvons pas demander aux éditeurs et aux joueurs de miser sur nous sur d'autres plateformes où nous sommes en retard, où notre technologie est inadéquate, avant d'avoir consolidé la plateforme que nous avons, celle que beaucoup estiment que nous avons malmenée.

En devenant exclusifs aux consoles, Gears of War et Clockwork Revolution devraient s'attendre à des ventes moindres. C'est particulièrement vrai en Europe et au Japon, où la présence de Xbox est relativement faible....Xbox va investir davantage dans ses licences phares et ses projets les plus audacieux, et réduire ses productions plus confidentielles. C'est logique, mais certaines de ses plus petites équipes auront raison de s'inquiéter. Le projet Helix sera également repensé face à la crise actuelle des prix des composants. Il est inévitable que l'organisation doive être réduite.......Cela peut paraître pessimiste, mais Matthew Ball, directeur de la stratégie, nous a confié cette semaine que ces défis peuvent être relevés.......