Famitsu Sales: Week 23, 2026 (Jun 01 - Jun 07)
01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 50.151 / 1.309.182 (-4%)
02./00. [NS2] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) {2026.06.03} (¥5.980) - 30.657 / NEW
03./00. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 20.047 / NEW
04./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 10.794 / 1.049.201 (-24%)
05./04. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 8.191 / 60.553 (-36%)
06./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 7.381 / 2.965.454 (+26%)
07./02. [PS5] 007 First Light (IO Interactive) {2026.05.27} (¥8.100) - 4.388 / 25.078 (-79%)
08./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.381 / 4.218.943 (+26%)
09./00. [NS2] A-Train IX: Evolution # (Artdink) {2026.06.04} (¥11.800) - 3.550 / NEW
10./21. [PS5] Astro Bot (Sony Interactive Entertainment) {2024.09.06} (¥7.255) - 3.460 / 103.717 (+106%)
Top 10
NS2 - 6
NSW - 2
PS5 - 2
Astrobot qui fait une remontada
A force d'augmenter les prix, la chute est logique voir mérité.
C'est sûr Nintendo va mourir
La Switch 2 qui dégringole encore
Il faut que Nintendo sorte un accessoire anti-chute au plus vite
Par exemple à côté de chez moi il y a un Mediamarkt, et j’ai jamais vu Resident Evil Requiem, Pragmata, FF Remake etc. dans les rayons.
J’imagine que c’est fait exprès de la part des éditeurs pour nous pousser à consommer en déma ?
Sinon énorme chute (logique) pour la Switch 2, 60.000 Yens ça commence sérieusement à chatouiller le fion.
Pour info c’est quasi deux fois plus chère que la Switch standard à l’époque, 32,400 Yens.
Et est venue la hausse du prix...
La douche froide des ventes du secteur hardware !
#1 du classement pour sa 8ème semaine consécutive
Adventure of Elliot a peut etre une chance de le detronner, ou Star Fox, wait and see
Ca ne changera jamais .
Pour un japonais, c'est pratiquement l'équivalent de 600€ je dirais