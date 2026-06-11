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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201 > blog
[Charts Japon] FFVII Rebirth NS2 s'en sort mieux que Remake
Famitsu Sales: Week 23, 2026 (Jun 01 - Jun 07)

01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 50.151 / 1.309.182 (-4%)
02./00. [NS2] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) {2026.06.03} (¥5.980) - 30.657 / NEW
03./00. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami) {2026.06.04} (¥3.500) - 20.047 / NEW
04./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 10.794 / 1.049.201 (-24%)
05./04. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 8.191 / 60.553 (-36%)
06./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 7.381 / 2.965.454 (+26%)
07./02. [PS5] 007 First Light (IO Interactive) {2026.05.27} (¥8.100) - 4.388 / 25.078 (-79%)
08./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.381 / 4.218.943 (+26%)
09./00. [NS2] A-Train IX: Evolution # (Artdink) {2026.06.04} (¥11.800) - 3.550 / NEW
10./21. [PS5] Astro Bot (Sony Interactive Entertainment) {2024.09.06} (¥7.255) - 3.460 / 103.717 (+106%)

Top 10

NS2 - 6
NSW - 2
PS5 - 2

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    oreillesal
    posted the 06/11/2026 at 01:07 PM by aeris201
    comments (13)
    guiguif posted the 06/11/2026 at 01:10 PM
    Remake*

    Astrobot qui fait une remontada
    fiveagainstone posted the 06/11/2026 at 01:16 PM
    La tristesse des ventes hardware.

    A force d'augmenter les prix, la chute est logique voir mérité.
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 01:17 PM
    guiguif en même temps il a pas été GOTY pour rien
    captaintoad974 posted the 06/11/2026 at 01:19 PM
    L'énorme chute entre l'année dernière et aujourd'hui pour la Switch 2

    C'est sûr Nintendo va mourir
    guiguif posted the 06/11/2026 at 01:20 PM
    ouroboros4 ça reste étonnant, sans doute un youtubeur japonais connu qui a dû y jouer ou un truc comme ça
    icebergbrulant posted the 06/11/2026 at 01:23 PM
    Jolie entrée pour Rebirth mais on est loin des ventes PS5

    La Switch 2 qui dégringole encore
    Il faut que Nintendo sorte un accessoire anti-chute au plus vite
    edgar posted the 06/11/2026 at 01:29 PM
    Le problème des jeux « physiques » sur Switch 2, c’est de savoir le nombre d’exemplaires que l’éditeur a mis en place.

    Par exemple à côté de chez moi il y a un Mediamarkt, et j’ai jamais vu Resident Evil Requiem, Pragmata, FF Remake etc. dans les rayons.

    J’imagine que c’est fait exprès de la part des éditeurs pour nous pousser à consommer en déma ?

    Sinon énorme chute (logique) pour la Switch 2, 60.000 Yens ça commence sérieusement à chatouiller le fion.

    Pour info c’est quasi deux fois plus chère que la Switch standard à l’époque, 32,400 Yens.
    jenicris posted the 06/11/2026 at 01:31 PM
    solarr posted the 06/11/2026 at 01:34 PM
    On dirait que la SW2 portait une dynamique de ventes toutes consoles confondues.

    Et est venue la hausse du prix...
    La douche froide des ventes du secteur hardware !
    solarr posted the 06/11/2026 at 01:35 PM
    Ne reste plus à Nintendo que de faire payer ses jeux, remaster compris à 70-90 balles.
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 01:41 PM
    Tomodachi Life, le patron des charts

    #1 du classement pour sa 8ème semaine consécutive

    Adventure of Elliot a peut etre une chance de le detronner, ou Star Fox, wait and see
    oreillesal posted the 06/11/2026 at 01:52 PM
    La Switch 2 qui maintient sa domination .
    Ca ne changera jamais .
    fdestroyer posted the 06/11/2026 at 01:56 PM
    edgar Elle est maintenant 600'000 Yens ?!?!?

    Pour un japonais, c'est pratiquement l'équivalent de 600€ je dirais
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