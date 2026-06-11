Famitsu Sales: Week 23, 2026 (Jun 01 - Jun 07)01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 50.151 / 1.309.182 (-4%)04./03. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 10.794 / 1.049.201 (-24%)05./04. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 8.191 / 60.553 (-36%)06./06. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 7.381 / 2.965.454 (+26%)07./02. [PS5] 007 First Light (IO Interactive) {2026.05.27} (¥8.100) - 4.388 / 25.078 (-79%)08./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 4.381 / 4.218.943 (+26%)10./21. [PS5] Astro Bot (Sony Interactive Entertainment) {2024.09.06} (¥7.255) - 3.460 / 103.717 (+106%)Top 10NS2 - 6NSW - 2PS5 - 2