Note de Famitsu pour 007 First Light - 9/9/10/9 [37/40]
Famitsu a dressé la liste de tous les jeux auxquels il a attribué la note parfaite de 40/40 à l'occasion de son 40e anniversaire !
Source : https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
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posted the 06/11/2026 at 11:59 AM by link49
Il a sans doute un des meilleurs tutoriel de jeux vidéo.
Et on s’attache à chaque personnage introduit.
On sent que sur l'aspect infiltration ils se sont bridé pour rendre cela accessible mais je pense que cela sera corrigé dàs la suite
Y'a clairement eu des abérrations dans ces 40/40,
Déjà si Super Mario World ou A Link to The Past ou FF6 ne l'ont pas eu, aucun jeu ne mérite de l'avoir et encore moins un "new super mario bros" ou "death stranding"
Sinon on est d'accord.
Je trouve sa DA immonde, avec cette espèce de 3D on aurait dit l'un de ces jeux flash du début des années 2000, du genre "Yetisports"
Très juste.
Par curiosité, j'ai du coup regardé où sortaient les jeux notés 40/40 : 17 sur PS, 14 chez Nintendo (j'ai mis 1 partout pour DraQue XI)
Perso, je sature à lire les mêmes licences
ducknsexe Nintendogs sponsorisé par Canigou
Ah ouais quand meme
Mais c'est un blague, sérieux... ? Cette pâle imitation de Dragon Quest VIII qui se donne des airs de jeu coopération jusqu'à en sacrifier l'expérience solo et son délire d’angelots à la con ?
Je suis sur le cul qu'il ait été pareillement accueilli, je comprend mieux maintenant quand certains le citent et le porte au « firmament »... (ah, c'est vrai, c'est le titre).
Quant à Monster Hunter Tri, c'était certes une claque pour l'époque, mais y'avait pas assez de pièces d'équipements débloquables dans le jeu, et celui-ci était beaucoup court par rapport à un Freedom Unite sorti sur PSP (qui l'aurait d'avantage mériter) avant qu'il ne sorte à son tour.
Puis si Monster Hunter Tri est si parfait, pourquoi sa version Ultimate sur 3DS n'a pas été notée en conséquence, puisque le jeu est on ne peux plus complet (la longévité), à la 3D, l'écran tactile, est pratiquement aussi beau (même si avec la 3D il l'est bel et bien) et qu'en plus, on a plus de soucis à l'époque pour jouer avec d'autres joueurs, si bien en local qu'en ligne (car plus besoin de l'accessoire bidon compris dans le collector du jeu).
Enfin bref, ils sont pas logique même avec eux-mêmes, du reste, inutile de commenter le reste.