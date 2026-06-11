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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
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[Famitsu] Note 007 First light + Tous les jeux ayant obtenus 40/40


Note de Famitsu pour 007 First Light - 9/9/10/9 [37/40]



Famitsu a dressé la liste de tous les jeux auxquels il a attribué la note parfaite de 40/40 à l'occasion de son 40e anniversaire !

Source : https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
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    aeris201
    posted the 06/11/2026 at 11:59 AM by link49
    comments (23)
    cyr posted the 06/11/2026 at 12:02 PM
    Il est si bien que ça 007?
    link49 posted the 06/11/2026 at 12:03 PM
    cyr Aucune idée, j'attends qu'il sort sur Switch 2 pour y jouer.
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 12:04 PM
    Kid Icarus Uprising
    abookhouseboy posted the 06/11/2026 at 12:05 PM
    Les 40/40 apres 2003 sont pour la quasi-totalité abusés !
    altendorf posted the 06/11/2026 at 12:06 PM
    abookhouseboy C'est connu depuis des années que Famitsu laisse les éditeurs regarder les tests avant la publication et faire certaines retouches.
    killia posted the 06/11/2026 at 12:06 PM
    cyr très bien rythmé entre ses différentes phases (narration sur rail, escalade, infiltration, corps à corps, shoot, enquête).

    Il a sans doute un des meilleurs tutoriel de jeux vidéo.
    Et on s’attache à chaque personnage introduit.
    On sent que sur l'aspect infiltration ils se sont bridé pour rendre cela accessible mais je pense que cela sera corrigé dàs la suite
    hypermario posted the 06/11/2026 at 12:08 PM
    Aucun Gran turismo ?
    hypermario posted the 06/11/2026 at 12:10 PM
    advance war ? SOTN ?
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 12:11 PM
    hypermario Seulement deux jeux edité par Sony dans la liste
    abookhouseboy posted the 06/11/2026 at 12:11 PM
    altendorf Oui mais il y a des différences entre des retouches et des notes parfaites.
    hypermario posted the 06/11/2026 at 12:18 PM
    abookhouseboy Pour moi un 40 c'est un classic, pas parfait necessairement, un jeux que tu peu rejouer encore et encore..
    micheljackson posted the 06/11/2026 at 12:30 PM
    hypermario
    Y'a clairement eu des abérrations dans ces 40/40,
    Déjà si Super Mario World ou A Link to The Past ou FF6 ne l'ont pas eu, aucun jeu ne mérite de l'avoir et encore moins un "new super mario bros" ou "death stranding"
    zekk posted the 06/11/2026 at 12:36 PM
    micheljackson Quand tu regarde la liste, les jeux à série ne sont généralement pas les jeux les plus iconiques de leur propre série
    hypermario posted the 06/11/2026 at 12:41 PM
    micheljackson Je te trouve dure avec 'new super mario bros' ca a été un vrai renouveau du mario 2D je trouve.
    Sinon on est d'accord.
    ducknsexe posted the 06/11/2026 at 12:45 PM
    Nintendogs sponsorisé par Canigou
    micheljackson posted the 06/11/2026 at 12:47 PM
    hypermario
    Je trouve sa DA immonde, avec cette espèce de 3D on aurait dit l'un de ces jeux flash du début des années 2000, du genre "Yetisports"
    derno posted the 06/11/2026 at 01:08 PM
    moi j'ai envie de le défendre le 40/40 de nintendog, pour quelqu'un comme moi jamais de la vie il a 40 mais il y a des gens qui peuvent passer leur vie là dessus et dans son genre c'était le haut du panier et le seul dans son genre....le fait qu'il y ai eu autant de clone par la suite montre bien le raz de marée qu'il a declanché.
    evasnake posted the 06/11/2026 at 01:43 PM
    aeris201 Seulement deux jeux edité par Sony dans la liste

    Très juste.

    Par curiosité, j'ai du coup regardé où sortaient les jeux notés 40/40 : 17 sur PS, 14 chez Nintendo (j'ai mis 1 partout pour DraQue XI)
    solarr posted the 06/11/2026 at 01:43 PM
    Pas très original le Famitsu. Il y a eu TANT de jeux que, année 2000 ou 2020, c'est toujours les mêmes, et pas forcément les meilleurs.
    Perso, je sature à lire les mêmes licences
    solarr posted the 06/11/2026 at 01:45 PM
    Y a pas 1 SEUL professeur Layton, un Tomb Raider, un TLOU ou je ne sais quoi encore.

    ducknsexe Nintendogs sponsorisé par Canigou
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 01:46 PM
    5 jeux Zelda ont obtenu 40/40.

    Ah ouais quand meme
    kevisiano posted the 06/11/2026 at 01:47 PM
    ça va c'est pas trop pro Japon comme liste
    aros posted the 06/11/2026 at 01:54 PM
    Dragon Quest IX (40/40)...
    Mais c'est un blague, sérieux... ? Cette pâle imitation de Dragon Quest VIII qui se donne des airs de jeu coopération jusqu'à en sacrifier l'expérience solo et son délire d’angelots à la con ?
    Je suis sur le cul qu'il ait été pareillement accueilli, je comprend mieux maintenant quand certains le citent et le porte au « firmament »... (ah, c'est vrai, c'est le titre).

    Quant à Monster Hunter Tri, c'était certes une claque pour l'époque, mais y'avait pas assez de pièces d'équipements débloquables dans le jeu, et celui-ci était beaucoup court par rapport à un Freedom Unite sorti sur PSP (qui l'aurait d'avantage mériter) avant qu'il ne sorte à son tour.
    Puis si Monster Hunter Tri est si parfait, pourquoi sa version Ultimate sur 3DS n'a pas été notée en conséquence, puisque le jeu est on ne peux plus complet (la longévité), à la 3D, l'écran tactile, est pratiquement aussi beau (même si avec la 3D il l'est bel et bien) et qu'en plus, on a plus de soucis à l'époque pour jouer avec d'autres joueurs, si bien en local qu'en ligne (car plus besoin de l'accessoire bidon compris dans le collector du jeu).

    Enfin bref, ils sont pas logique même avec eux-mêmes, du reste, inutile de commenter le reste.
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