Selon, l'officialisation deavant le premier trailer du DLC den'est pas un hasard.En effet, d'après ses sources, le DLC desortirait après! Nous nous attendions tous à l'inverse, mais visiblement, ce ne sera pas le cas.Toujours selon l'insider, le DLC prendrait davantage de temps en raison du choix laissé aux joueurs entre les deux caméras (TPS et FPS). Ce fameux DLC, qui servirait probablement d'épilogue au vu de la fin du jeu, serait également très ambitieux.Bref, quoi qu'il arrive, il ne faudra pas l'attendre de sitôt. Et si cette déclaration s'avère exacte,pourrait orienter les projecteurs du marketing sur le remake deEn parlant de ce dernier, le jeu a déjà atteint le million de wishlists suren seulement une semaine après son annonce.Inutile de dire que la hype est totale pour cet épisode assez méconnu du grand public, mais particulièrement apprécié des fans.