Selon Dusk Golem
, l'officialisation de Resident Evil Veronica
avant le premier trailer du DLC de Requiem
n'est pas un hasard.
En effet, d'après ses sources, le DLC de Requiem
sortirait après Resident Evil Veronica
! Nous nous attendions tous à l'inverse, mais visiblement, ce ne sera pas le cas.
Toujours selon l'insider, le DLC prendrait davantage de temps en raison du choix laissé aux joueurs entre les deux caméras (TPS et FPS). Ce fameux DLC, qui servirait probablement d'épilogue au vu de la fin du jeu, serait également très ambitieux.
Bref, quoi qu'il arrive, il ne faudra pas l'attendre de sitôt. Et si cette déclaration s'avère exacte, Capcom
pourrait orienter les projecteurs du marketing sur le remake de Code Veronica
.
En parlant de ce dernier, le jeu a déjà atteint le million de wishlists sur Steam
en seulement une semaine après son annonce.
Inutile de dire que la hype est totale pour cet épisode assez méconnu du grand public, mais particulièrement apprécié des fans.
Ça permettra de relancer les ventes de Requiem avec une Gold Edition
J’ai pas mis dans l’article mais des rumeurs (pas de Dusk Golem) parlaient de la Porsche Cayenne de Leon contrôlable dans Raccoon Ouest. S’il y a la moto et un monde semi-ouvert dans Véro, il y a moyen que cette rumeur soit vraie vu le temps de dev du DLC.
Ça donne raison à ceux qui ne veulent plus day one les jeux en fait. Vraiment les dlc comme ça commencent à me saouler perso.
Attention ce sont des rumeurs de Dusk Golem (son post est en lien dans l’article) rien d’officiel donc mais je partage car il a vraiment fait du propre sur les fuites de REquiem (contrairement aux autres vendeurs de voitures…), mais ça s’arrête là quoi.
Il y avait aussi des rumeurs sur un deuxième DLC avec Alyssa jouable. Il y a moyen que celui-ci arrive avant CV:R. Bref c’est un peu le bordel quand même.
SPOIL fin Requiem
A la fin il y a le message de Chris et les Connections qui interviennent en personnes pour la première fois si je dit pas de bêtise. C'était une très mauvaise fin, enfin du moins pour moi, je déteste ce truc de "dsl mais faut attendre pour la suite".
SPOIL fin Requiem