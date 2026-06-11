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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Selon Dusk Golem, le DLC de Requiem sortirait après Resident Evil Veronica


Selon Dusk Golem, l'officialisation de Resident Evil Veronica avant le premier trailer du DLC de Requiem n'est pas un hasard.

En effet, d'après ses sources, le DLC de Requiem sortirait après Resident Evil Veronica ! Nous nous attendions tous à l'inverse, mais visiblement, ce ne sera pas le cas.

Toujours selon l'insider, le DLC prendrait davantage de temps en raison du choix laissé aux joueurs entre les deux caméras (TPS et FPS). Ce fameux DLC, qui servirait probablement d'épilogue au vu de la fin du jeu, serait également très ambitieux.

Bref, quoi qu'il arrive, il ne faudra pas l'attendre de sitôt. Et si cette déclaration s'avère exacte, Capcom pourrait orienter les projecteurs du marketing sur le remake de Code Veronica.

En parlant de ce dernier, le jeu a déjà atteint le million de wishlists sur Steam en seulement une semaine après son annonce.

Inutile de dire que la hype est totale pour cet épisode assez méconnu du grand public, mais particulièrement apprécié des fans.

Dusk Golem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2064808947643777360
    tags : resident evil capcom leon resident evil code veronica remake resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil veronica resident evil veronica wishlists resident evil requiem dlc date resident evil requiem epilogue
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    link49, adamjensen, icebergbrulant, kevinmccallisterrr
    posted the 06/11/2026 at 11:12 AM by marchand2sable
    comments (10)
    rider288 posted the 06/11/2026 at 11:13 AM
    Fin 2027 le DLC ? Pendant la Next Gen, et ben.
    icebergbrulant posted the 06/11/2026 at 11:16 AM
    Étonnant mais ça me va
    Ça permettra de relancer les ventes de Requiem avec une Gold Edition
    marchand2sable posted the 06/11/2026 at 11:22 AM
    rider288 icebergbrulant

    J’ai pas mis dans l’article mais des rumeurs (pas de Dusk Golem) parlaient de la Porsche Cayenne de Leon contrôlable dans Raccoon Ouest. S’il y a la moto et un monde semi-ouvert dans Véro, il y a moyen que cette rumeur soit vraie vu le temps de dev du DLC.
    brook1 posted the 06/11/2026 at 11:31 AM
    étrange stratégie marketing
    malroth posted the 06/11/2026 at 11:35 AM
    Reprendre la suite d'un jeu plus d'un an apres...

    Ça donne raison à ceux qui ne veulent plus day one les jeux en fait. Vraiment les dlc comme ça commencent à me saouler perso.
    marchand2sable posted the 06/11/2026 at 11:39 AM
    brook1 malroth

    Attention ce sont des rumeurs de Dusk Golem (son post est en lien dans l’article) rien d’officiel donc mais je partage car il a vraiment fait du propre sur les fuites de REquiem (contrairement aux autres vendeurs de voitures…), mais ça s’arrête là quoi.

    Il y avait aussi des rumeurs sur un deuxième DLC avec Alyssa jouable. Il y a moyen que celui-ci arrive avant CV:R. Bref c’est un peu le bordel quand même.
    rider288 posted the 06/11/2026 at 11:41 AM
    Marchand2sable Ah oui, on comprend mieux. Après faire un épilogue. Je ne vois vois pas ce qu'ils peuvent raconter, mais bon attendons pour voir.
    keith92 posted the 06/11/2026 at 12:03 PM
    Ce serait étonnant que Veronica sorte avant le prochain DLC de Requiem. Mais, ça sous-entend surtout que la sortie de Veronica serait pour l'hiver 2027.
    marchand2sable posted the 06/11/2026 at 12:12 PM
    rider288

    SPOIL fin Requiem

    A la fin il y a le message de Chris et les Connections qui interviennent en personnes pour la première fois si je dit pas de bêtise. C'était une très mauvaise fin, enfin du moins pour moi, je déteste ce truc de "dsl mais faut attendre pour la suite".


    SPOIL fin Requiem
    keith92 posted the 06/11/2026 at 12:25 PM
    marchand2sable Ils refont le même scénario que le VII. Le DLC de Chris vient boucler l'histoire.
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