Ils sont tous développés par Nomura donc cela semble logique...En fait l'un des défauts de Kingdom Hearts III était au niveau du gameplay : Pour faire simple, c'était la fête forraine. C'est-à-dire que dès le début on avait accès a plein de capacité ultra forte et de manière très régulières. Du coup le sentiment de progression et de défi est altéré voir inexistant.C'est comme si on allait au restaurant et que le plat que l'on nous sert est une assiette avec mille et une choses dessus, il y a tellement de choses que l'on ne sait plus quoi manger et finalement plus rien n'a de goût.Et bien sur FVII Remake et Rebirth, j'ai la même sensation et en voyant le troisième épisode je vois la même chose... on te sert plein de choses (qui n'ont pas beaucoup de cohérence mais c'est pas grave sans doute) comme ça tu seras content.En fait à cause de cet aspect du gameplay, que je nomme, et bien celui-ci perd en saveur, perd en finesse puisque l'on peut faire tout et n'importe quoi et finalement ça revient au même...Et j'ai l'impression que plus les épisodes avancent dans cette saga FFVII Remake, plus ils vont dans ce sens. Remake était linéaire mais avait déjà ce côté bourratif... Rebirth a introduit un monde plus ouvert pour encore plus aller dans ce sens et remplir le jeu de choses sans saveur et le trois avec la possibilité de voler dans un monde encore plus grand a l'air d'incarner l'essence ultime de cette philosophie.. De bourrinage, pour plaire au plus grand nombreEn fait, SE prend comme exemple Ubisoft dans leur philosophie (multi-platerforme, monde ouvert, gameplay banquet, etc.) et quand on voit ce qui arrive à Ubi...