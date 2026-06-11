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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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aeris201 > blog
[Switch 2] Orbitals aura un doublage intégral en VF
Orbitals bénéficiera d’un doublage intégral en français.

Voici la bande-annonce VF du jeu qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch 2 le 3 septembre 2026.

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    saintsaga, tripy73, escobar, noctis, gamesebde3, oreillesal, kevinmccallisterrr, rendan, link49
    posted the 06/11/2026 at 10:15 AM by aeris201
    comments (9)
    taiko posted the 06/11/2026 at 10:55 AM
    C'est day one
    eduardos posted the 06/11/2026 at 11:03 AM
    C’est vraiment très beau et je sais pas pourquoi mais l’ambiance me rappelle tellement Jayce et les conquérants de l’espace, tellement nostalgique
    derno posted the 06/11/2026 at 11:09 AM
    et visiblement full cartouche....il y a les petits indé qui font le taf et les gros éditeurs qui en on visiblement rien à foutre....cette gen des enfer.
    fdestroyer posted the 06/11/2026 at 12:04 PM
    derno C'est effectivement le monde à l'envers, quelle aubaine que celui-ci sorte correctement.
    5120x2880 posted the 06/11/2026 at 12:30 PM
    derno fdestroyer Pour eux c'est un argument de plus en leur faveur, ils en ont plus besoin que les gros éditeurs qui visent la masse.
    rendan posted the 06/11/2026 at 12:40 PM
    Fucking Day one ma femme va KIFFER
    gaeon posted the 06/11/2026 at 12:44 PM
    Dans les intentions c'est le sans faute jusqu'au bout visiblement
    Bon plus qu'à trouvé un Player 2
    mrvince posted the 06/11/2026 at 01:16 PM
    Ca a l'air tellement bien... dégouté de pas avoir de potes gamer
    oreillesal posted the 06/11/2026 at 01:48 PM
    Excellent, Jour un évident.
    Le support du gameshare est un vrai plus.
    Un jeu qui ravira toute la famille.
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