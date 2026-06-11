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name :
Orbitals
platform :
Switch 2
editor :
Kepler Interactive
developer :
Shapefarm
genre :
action
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aeris201
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[Switch 2] Orbitals aura un doublage intégral en VF
Orbitals bénéficiera d’un doublage intégral en français.
Voici la bande-annonce VF du jeu qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch 2 le 3 septembre 2026.
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posted the 06/11/2026 at 10:15 AM by
aeris201
comments (
9
)
taiko
posted
the 06/11/2026 at 10:55 AM
C'est day one
eduardos
posted
the 06/11/2026 at 11:03 AM
C’est vraiment très beau et je sais pas pourquoi mais l’ambiance me rappelle tellement Jayce et les conquérants de l’espace, tellement nostalgique
derno
posted
the 06/11/2026 at 11:09 AM
et visiblement full cartouche....il y a les petits indé qui font le taf et les gros éditeurs qui en on visiblement rien à foutre....cette gen des enfer.
fdestroyer
posted
the 06/11/2026 at 12:04 PM
derno
C'est effectivement le monde à l'envers, quelle aubaine que celui-ci sorte correctement.
5120x2880
posted
the 06/11/2026 at 12:30 PM
derno
fdestroyer
Pour eux c'est un argument de plus en leur faveur, ils en ont plus besoin que les gros éditeurs qui visent la masse.
rendan
posted
the 06/11/2026 at 12:40 PM
Fucking Day one ma femme va KIFFER
gaeon
posted
the 06/11/2026 at 12:44 PM
Dans les intentions c'est le sans faute jusqu'au bout visiblement
Bon plus qu'à trouvé un Player 2
mrvince
posted
the 06/11/2026 at 01:16 PM
Ca a l'air tellement bien... dégouté de pas avoir de potes gamer
oreillesal
posted
the 06/11/2026 at 01:48 PM
Excellent, Jour un évident.
Le support du gameshare est un vrai plus.
Un jeu qui ravira toute la famille.
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Bon plus qu'à trouvé un Player 2
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