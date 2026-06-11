NateTheHate affirme que les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 sont toujours prévus sur Switch 2.



et pourrait bien en faire l'annonce lors d'un Nintendo Direct en septembre !



Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Wilds

Street Fighter 6

Resident Evil 7

Resident Evil Village

Resident Evil Requiem

Resident Evil Code Veronica

Pragmata

Onimusha Way of the Sword

Dragon's Dogma 2 Dark Arisen

Deil May Cry 5 Devil Hunter Edition

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 3 Remake

Resident Evil 4 Remake



Nintendo a fait un chèque à Capcom autrement cela ne parait pas possible en un peu plus d'1 an d'avoir eu autant de jeu même si en majorité on parle de portage... Square Enix également d'ailleurs.