NateTheHate affirme que les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 sont toujours prévus sur Switch 2.
et pourrait bien en faire l'annonce lors d'un Nintendo Direct en septembre !
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Wilds
Street Fighter 6
Resident Evil 7
Resident Evil Village
Resident Evil Requiem
Resident Evil Code Veronica
Pragmata
Onimusha Way of the Sword
Dragon's Dogma 2 Dark Arisen
Deil May Cry 5 Devil Hunter Edition
Resident Evil 2 Remake
Resident Evil 3 Remake
Resident Evil 4 Remake
Nintendo a fait un chèque à Capcom autrement cela ne parait pas possible en un peu plus d'1 an d'avoir eu autant de jeu même si en majorité on parle de portage... Square Enix également d'ailleurs.
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posted the 06/11/2026 at 09:44 AM by newtechnix
Être aussi nulle en analyse c'est aussi grâce a un chèque ou pas ?
Les 2 éditeur on clairement dit que cetais Fini les exclu, quelque soit le constructeur, donc ils annoncent tout sur Switch 2 car la console fais tourner tout leur jeux actuel.
QD12, Ff17, MH ( le prochain ), Okami 2, RE 10, ect
Tous sortiront sur Switch 2, c'est pourtant pas compliqué.
d'ailleurs quand tu vois que les FF7R sortent en même temps sur switch 2 et Xbox, je n'ai pas l'impression qu'il y a un chèque derrière
Que ce soit en matière de musique, de cinéma et de jeux vidéo, on ne sait plus produire du neuf.
Donc on recycle à gogo.
Nintendo qui était pendant longtemps le chef d'orchestre de jeux novateurs, est maintenant l'un des artisans de ce système de redite sans saveur.
Et je ne vais même pas évoquer Sony et MS ou les nouveautés First Party se comptent sur les doigts d'une main....
Bien sûr y'a des studios qui gèrent leur budget de manière catastrophique, et d'autres qui pourraient largement se permettre de faire de nouvelles IP plus fréquemment, mais bon... Si tu veux du novateur aujourd'hui, c'est plutôt du côté indé où le nombre de nouvelles créations se porte à merveille.
Je vois plus là dedans des entreprises japonaises qui bossent ensemble. Il suffit de voir les tendances de ventes de consoles sur leur propre territoire pour avoir une petit idée de pourquoi tout ces jeux bénéficient de version NS2.