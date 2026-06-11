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Capcom Remake forever
NateTheHate affirme que les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 sont toujours prévus sur Switch 2.

et pourrait bien en faire l'annonce lors d'un Nintendo Direct en septembre !

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Nintendo a fait un chèque à Capcom autrement cela ne parait pas possible en un peu plus d'1 an d'avoir eu autant de jeu même si en majorité on parle de portage... Square Enix également d'ailleurs.
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    posted the 06/11/2026 at 09:44 AM by newtechnix
    comments (13)
    shinz0 posted the 06/11/2026 at 09:50 AM
    Faites revivre la licence Breath of Fire
    jp67110 posted the 06/11/2026 at 09:53 AM
    Capcom a juste compris qu'il y avait du potentiel sur S2 et donc des billets à se faire comme n'importe quelle entreprise. je les attends les RE2,3 et 4. En tout cas, Capcom fait un boulot incroyable quelque soit le support. Bravo à eux.
    rogeraf posted the 06/11/2026 at 09:55 AM
    " Make the Remake better "
    captaintoad974 posted the 06/11/2026 at 10:02 AM
    Nintendo a fait un chèque à Capcom autrement cela ne parait pas possible en un peu plus d'1 an d'avoir eu autant de jeu même si en majorité on parle de portage... Square Enix également d'ailleurs.

    Être aussi nulle en analyse c'est aussi grâce a un chèque ou pas ?

    Les 2 éditeur on clairement dit que cetais Fini les exclu, quelque soit le constructeur, donc ils annoncent tout sur Switch 2 car la console fais tourner tout leur jeux actuel.

    QD12, Ff17, MH ( le prochain ), Okami 2, RE 10, ect

    Tous sortiront sur Switch 2, c'est pourtant pas compliqué.
    zekk posted the 06/11/2026 at 10:03 AM
    Je ne vois pas pourquoi il y aurait un chèque, c'est juste que c'est tout bénef pour capcom et SE

    d'ailleurs quand tu vois que les FF7R sortent en même temps sur switch 2 et Xbox, je n'ai pas l'impression qu'il y a un chèque derrière
    kameofever posted the 06/11/2026 at 10:03 AM
    C'est une période désastreuse pour les nouvelles créations.
    Que ce soit en matière de musique, de cinéma et de jeux vidéo, on ne sait plus produire du neuf.
    Donc on recycle à gogo.
    Nintendo qui était pendant longtemps le chef d'orchestre de jeux novateurs, est maintenant l'un des artisans de ce système de redite sans saveur.
    Et je ne vais même pas évoquer Sony et MS ou les nouveautés First Party se comptent sur les doigts d'une main....
    marchand2sable posted the 06/11/2026 at 10:07 AM
    Il y a que du bénef pour eux surtout avec un requieme qui tourne super bien sûr la console.
    noishe posted the 06/11/2026 at 10:11 AM
    kameofever C'est une question de prise de risque financier malheureusement. Certains gros studios peuvent se le permettre, comme Capcom avec Pragmata récemment, mais beaucoup doivent réfléchir à deux fois avant de se lancer dans le développement d'un jeu sur plusieurs années, et se tourner vers une valeur sûre est aussi un moyen de par la suite avoir une meilleure liberté créative pour les projets suivants.

    Bien sûr y'a des studios qui gèrent leur budget de manière catastrophique, et d'autres qui pourraient largement se permettre de faire de nouvelles IP plus fréquemment, mais bon... Si tu veux du novateur aujourd'hui, c'est plutôt du côté indé où le nombre de nouvelles créations se porte à merveille.
    saintsaga posted the 06/11/2026 at 10:44 AM
    C’est toujours un compte des frères Morcos?
    xynot posted the 06/11/2026 at 10:48 AM
    Vu l'ambition des remakes de Capcom je prends tous les jours, surtout comparé à des trucs plus fainéants comme Tlou P1 et MGS3 Delta
    kratoszeus posted the 06/11/2026 at 10:50 AM
    kameofever pas d'accord pour le cinéma y a une vague de nouveaux réalisateur qui arrivent a sortir du lot. Notamment obsession qui est l'un des meilleurs film de l'année réalisé par un jeu youtuber
    keith92 posted the 06/11/2026 at 12:12 PM
    Est-ce qu'ils comptent revisiter RE3 Remake et en faire une version en intégrant le contenu de l'original, ou c'est totalement mort ?
    gaeon posted the 06/11/2026 at 12:49 PM
    Il y a peut être un petit chèque derrière ça mais... vraiment un petit.
    Je vois plus là dedans des entreprises japonaises qui bossent ensemble. Il suffit de voir les tendances de ventes de consoles sur leur propre territoire pour avoir une petit idée de pourquoi tout ces jeux bénéficient de version NS2.
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