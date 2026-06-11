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The Elder Scrolls VI
6
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name : The Elder Scrolls VI
platform : PC
editor : Bethesda Softworks
developer : Bethesda Softworks
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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marcus62
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marcus62
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marcus62 > blog
Le développement de The Elder Scrolls 6 avance bien !


Bien qu'il ait été dévoilé il y a maintenant huit ans au cours de l'E3 2018, The Elder Scrolls VI figure toujours parmi les titres les plus espérés de l'industrie. Malgré cette immense attente, Bethesda se mure dans un silence persistant autour de son développement.

Bien que le titre ait brillé par son absence lors du dernier Xbox Showcase, Matt Booty, le responsable du contenu chez Xbox, a tout de même tenu à donner des nouvelles de l'avancée du projet. Voici sa déclaration :

J’ai visité Bethesda, je me suis assis avec Todd Howard et j’ai vu The Elder Scrolls tourner. Ça a l’air incroyable et le développement progresse bien.


Puis il a ajouté ceci :
« Nous veillerons à l’annoncer et à le révéler au bon moment. »


À mon avis, TES VI accompagnera le lancement du Projet Helix, et ce sera très probablement un titre cross-gen.

De tous les titres annoncés qui n'ont pas encore de date de sortie, c'est clairement mon attente numéro un. Je suis un immense fan de la saga, notamment de TES IV: Oblivion et TES V: Skyrim. Mention spéciale à Oblivion, qui s'installe confortablement dans le top 5 de mes jeux préféré de l'histoire.

Qui l'attend au tournant ici aussi ?
Xboxygen - https://www.xboxygen.com/News/359458-the-elder-scrolls-6-etait-absent-du-showcase-mais-xbox-promet-que-le-jeu-a-lair-incroyable
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    posted the 06/11/2026 at 09:11 AM by marcus62
    comments (19)
    jenicris posted the 06/11/2026 at 09:23 AM
    Booty ce qu'il dit osef. Ces paroles c'est du vent.
    Ce que veulent les joueurs, c'est voir le jeu
    riddler posted the 06/11/2026 at 09:27 AM
    Une exclue même temporaire de ce jeu comme sur 360 pourrait faire bouger les lignes
    rogeraf posted the 06/11/2026 at 09:28 AM
    J'espere voir le jeu avant mes 75 ans
    malroth posted the 06/11/2026 at 09:28 AM
    Je suis quasi certain qu'il n'a rien vu

    D'autant que de la bouche de Tom howard lui meme, le jeu debuterait à peine dans sa pré prod et qu'il fallait faire comme si le jeu n'avait jamais été annoncé
    perse9 posted the 06/11/2026 at 09:31 AM
    ça fait 8 ans il avance bien. Ce jeux est voué à la dérision surtout quand on sait que witcher 4 va mettre le max à tout les niveaux (graphisme dernier cris, écriture des quêtes annexe , système de combat, patte artistique..). Je rappelle qu'un dev de kingdom come deliverance 2 a rejoins cd-project pour witcher 4, un dev de larian studio et une dev dqui a bossé sur les combat de god of war 2018 et ragnarok ....Divinity pareille ils vont aller encore plus loin dans leur délire.
    Elder scroll 6 sera daté à tous les niveaux à sa sortie
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 09:38 AM
    Le principal c'est que le développement avance bien.

    malroth : Il a dit ça quand ?

    perse9 : Attendons de voir un premier trailer de TES VI avant de le juger

    TES c'est deux GOTY : Oblivion (en 2006) et Skyrim (en 2011) TES VI sera dans la lignée pour réaliser le Triplé
    vyse posted the 06/11/2026 at 09:41 AM
    mouais je sais pas si 17-18 ans plsu tard le sgens en auront encore qq chose a foutre de TES..
    malroth posted the 06/11/2026 at 09:46 AM
    marcus62 ya 3 mois

    https://fr.ign.com/the-elder-scrolls-vi/86590/news/faites-comme-si-on-ne-lavait-jamais-annonce-the-elder-scrolls-6-a-rendu-todd-howard-prudent-sur-ce-q
    malroth posted the 06/11/2026 at 09:47 AM
    « Fais comme si on ne l’avait pas annoncé », a répondu Howard. « Ça n’existe pas. Jamais entendu parler. »



    Rassurant non ?
    malroth posted the 06/11/2026 at 09:49 AM
    Donc je vous le dis, ça sera un jeu pour milieu fin de prochaine Gen Helix, donc 2031 ou 2032

    Vraiment faut pas l'attendre du tout.

    Je suis fan de la saga mais vraiment faut oublier la.
    perse9 posted the 06/11/2026 at 10:05 AM
    marcus62 pas mal, j'avais oublié ces 2 goty..à voir..
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 10:06 AM
    malroth : Je pense qu’il dit ça pour calmer un peu les ardeurs de certains.
    Le jeu est apparemment jouable et le développement avance — lentement — mais sûrement. Alors oui, il ne va pas sortir l’année prochaine, ni l’année d’après. Mais il arrivera bien un jour ou l’autre.

    En attendant TES VI, pour moi il y a Fable l’année prochaine et probablement The Witcher 4 en 2028.
    kratoszeus posted the 06/11/2026 at 10:52 AM
    marcus62 ça fera bientôt 10 ans que le jeu a ete annoncé. C'était juste pour augmenter la valeur du studio pour son rachat.
    malroth posted the 06/11/2026 at 10:55 AM
    marcus62 oue Fable deja une de mes plus grosses attentes
    taiko posted the 06/11/2026 at 10:56 AM
    Ils nous refont du spencer
    tokito posted the 06/11/2026 at 11:14 AM
    On espérait qu’avec le portefeuille illimité de Microsoft, Starfield serait un jeu à la hauteur de ses ambitions. Quelle ne fut pas la déception…

    Cette fois-ci, est-ce que ce sera différent ?
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 11:40 AM
    tokito : Oui Starfield ça a été une belle déception pour beaucoup, ce n'est pas un mauvais jeu pour autant.

    Ce sera différent car Starfield c'était une nouvelle IP, là TES VI, il y a l'héritage Oblivion et Skyrim derrière !
    parrain59 posted the 06/11/2026 at 11:44 AM
    "Le développement se passe bien" ... oui on connait la chanson
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 11:55 AM
    malroth : C'est clairement ma plus grosse attente de 2027 parmi les jeux annoncés officiellement avec une date - même approximative - ! Metro 2039 et ILL qui suivent derrière.

    parrain59 : J'ai envie d'y croire. "I Believe"

    kratoszeus : Malheureusement, des jeux annoncés bien trop tôt, il y en a beaucoup et partout.
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