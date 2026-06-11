Bien qu'il ait été dévoilé il y a maintenant huit ans au cours de l'E3 2018, The Elder Scrolls VI figure toujours parmi les titres les plus espérés de l'industrie. Malgré cette immense attente, Bethesda se mure dans un silence persistant autour de son développement.
Bien que le titre ait brillé par son absence lors du dernier Xbox Showcase, Matt Booty, le responsable du contenu chez Xbox, a tout de même tenu à donner des nouvelles de l'avancée du projet. Voici sa déclaration :
J’ai visité Bethesda, je me suis assis avec Todd Howard et j’ai vu The Elder Scrolls tourner. Ça a l’air incroyable et le développement progresse bien.
Puis il a ajouté ceci :
« Nous veillerons à l’annoncer et à le révéler au bon moment. »
À mon avis, TES VI accompagnera le lancement du Projet Helix, et ce sera très probablement un titre cross-gen.
De tous les titres annoncés qui n'ont pas encore de date de sortie, c'est clairement mon attente numéro un. Je suis un immense fan de la saga, notamment de TES IV: Oblivion et TES V: Skyrim. Mention spéciale à Oblivion, qui s'installe confortablement dans le top 5 de mes jeux préféré de l'histoire.
Qui l'attend au tournant ici aussi ?
Ce que veulent les joueurs, c'est voir le jeu
D'autant que de la bouche de Tom howard lui meme, le jeu debuterait à peine dans sa pré prod et qu'il fallait faire comme si le jeu n'avait jamais été annoncé
Elder scroll 6 sera daté à tous les niveaux à sa sortie
malroth : Il a dit ça quand ?
perse9 : Attendons de voir un premier trailer de TES VI avant de le juger
TES c'est deux GOTY : Oblivion (en 2006) et Skyrim (en 2011) TES VI sera dans la lignée pour réaliser le Triplé
https://fr.ign.com/the-elder-scrolls-vi/86590/news/faites-comme-si-on-ne-lavait-jamais-annonce-the-elder-scrolls-6-a-rendu-todd-howard-prudent-sur-ce-q
Rassurant non ?
Vraiment faut pas l'attendre du tout.
Je suis fan de la saga mais vraiment faut oublier la.
Le jeu est apparemment jouable et le développement avance — lentement — mais sûrement. Alors oui, il ne va pas sortir l’année prochaine, ni l’année d’après. Mais il arrivera bien un jour ou l’autre.
En attendant TES VI, pour moi il y a Fable l’année prochaine et probablement The Witcher 4 en 2028.
Cette fois-ci, est-ce que ce sera différent ?
Ce sera différent car Starfield c'était une nouvelle IP, là TES VI, il y a l'héritage Oblivion et Skyrim derrière !
parrain59 : J'ai envie d'y croire. "I Believe"
kratoszeus : Malheureusement, des jeux annoncés bien trop tôt, il y en a beaucoup et partout.