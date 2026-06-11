J’ai visité Bethesda, je me suis assis avec Todd Howard et j’ai vu The Elder Scrolls tourner. Ça a l’air incroyable et le développement progresse bien.

« Nous veillerons à l’annoncer et à le révéler au bon moment. »

Bien qu'il ait été dévoilé il y a maintenant huit ans au cours de l'E3 2018, The Elder Scrolls VI figure toujours parmi les titres les plus espérés de l'industrie. Malgré cette immense attente, Bethesda se mure dans un silence persistant autour de son développement.Bien que le titre ait brillé par son absence lors du dernier Xbox Showcase, Matt Booty, le responsable du contenu chez Xbox, a tout de même tenu à donner des nouvelles de l'avancée du projet. Voici sa déclaration :Puis il a ajouté ceci :À mon avis, TES VI accompagnera le lancement du Projet Helix, et ce sera très probablement un titre cross-gen.De tous les titres annoncés qui n'ont pas encore de date de sortie, c'est clairement mon attente numéro un. Je suis un immense fan de la saga, notamment de TES IV: Oblivion et TES V: Skyrim. Mention spéciale à Oblivion, qui s'installe confortablement dans le top 5 de mes jeux préféré de l'histoire.