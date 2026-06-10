Au cours des 100 premiers jours passés ensemble, nous avons commencé à redonner vie à la XBOX.Nos équipes plateforme ont déjà déployé plus de mises à jour ces 100 derniers jours que durant toute l'année précédente. Nous comptons désormais plus de partenaires actifs sur Xbox que jamais auparavant. Notre équipe Game Pass s'est attelée à l'amélioration de notre offre et, après plus de 8 mois de baisse, notre service a recommencé à croître. Enfin, grâce à Player Voice, nous disposons d'un canal de communication permanent pour recueillir directement les avis des joueurs, des créateurs et des développeurs.Avec le Xbox Games Showcase et le retour du FanFest, nous avons réuni des centaines de millions de fans à travers le monde. Nous avons réintroduit des exclusivités avec Gears of War: E-Day en 2026 et Clockwork Revolution en 2027. Les joueurs peuvent continuer à s'attendre à des exclusivités phares chaque année. Parallèlement, Playground Games nous a prouvé que les franchises établies peuvent atteindre des sommets inégalés.Ces résultats sont préliminaires, mais ils démontrent ce que nous pouvons accomplir en agissant plus rapidement, en restant proches de notre communauté et en nous unissant autour d'une vision commune. Nous avons commis des erreurs et nous en commettrons encore, mais l'essentiel est d'écouter, d'apprendre et de rectifier le tir si nécessaire. N'oubliez pas : nos supporters nous soutiennent.Nous entamons maintenant les 100 prochains jours. Il est important de faire preuve à la fois d'optimisme et de réalisme pour restructurer l'entreprise.Voici les réalités auxquelles nous devons faire face :: Chaque année, plus d’un milliard de joueurs choisissent de jouer à la Xbox et à nos jeux, pour un total de 72 milliards d’heures cumulées sur consoles, PC, mobiles et streaming (hors Chine et quelques autres pays). Nos franchises figurent parmi les plus importantes et les plus appréciées au monde et battent désormais des records à la télévision et au cinéma. À l’avenir, notre principal enjeu est de capter l’attention. Il y a plus de jeux, de séries, de franchises, de créateurs, de formats de contenu, d’applications, etc., de qualité que jamais auparavant.: Nous clôturerons cet exercice fiscal avec une marge de responsabilité d'environ 3 %, en baisse par rapport à l'année dernière. Hors Activision Blizzard King, nous avons investi plus de 20 milliards de dollars ces cinq dernières années dans nos contenus, notre plateforme et nos subventions matérielles, mais notre chiffre d'affaires annuel a diminué de près d'un demi-milliard de dollars durant cette période. Cette situation est intenable.: Nous sommes confrontés à une pénurie de composants matériels. Lorsque j'ai pris mes fonctions de PDG en février, le prix des composants de stockage pour consoles était plus du double de celui de l'automne dernier. Depuis, ces coûts ont encore doublé.ont encore doublé.Le coût de la mémoire a suivi une trajectoire globalement similaire. Si l'ensemble du secteur est confronté à une pénurie de composants, nous pensons avoir été plus durement touchés que nombre de nos concurrents en raison des choix que nous avons faits au cours des cinq dernières années. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de produire autant de consoles que les joueurs souhaitent en acheter, et nous avons besoin d'un nouveau modèle économique et de partenariats pour l'approvisionnement en matériel, tout en restant fidèles à Helix.: Nous avons développé notre système de studios lorsque nous avions besoin d'un flux constant de contenu pour répondre à nos multiples stratégies d'abonnement, de streaming et d'appareils. Ce faisant, nous nous sommes retrouvés surchargés, contraints de mettre en œuvre des stratégies changeantes dans un contexte de contenu plus facilement accessible. Nous avons la chance de gérer des franchises emblématiques du secteur, dotées d'un potentiel et d'une demande énormes, mais nous ne les avons pas suffisamment financées pour qu'elles soient compétitives et performantes. Parallèlement, comme nous l'avons constaté le week-end dernier au Showcase, un flux régulier d'exclusivités (internes et externes) et de nouvelles propriétés intellectuelles est essentiel à notre succès. Nous devons réévaluer l'équilibre entre ces éléments et nos priorités d'investissement pour les cinq prochaines années.: Notre infrastructure actuelle n'est pas adaptée aux défis à venir. Nos systèmes sont excessivement complexes, avec des centaines de dépendances, ce qui freine notre réactivité. Nous sommes devenus trop dépendants de nos fournisseurs pour l'exploitation de nos systèmes et devons développer une culture d'ingénierie plus autonome pour préparer l'avenir. Nous devons augmenter la valeur que nous offrons aux joueurs tout en réduisant les délais de mise à disposition. À l'avenir, nous allons faire évoluer et reconstruire notre architecture et étudier les capacités de l'ensemble de l'écosystème Xbox, ainsi que les opportunités de fusions-acquisitions, afin de nous assurer la victoire sur les marchés du matériel, du PC, du mobile et du streaming.Pour certains d'entre vous, ces réalités seront surprenantes, voire frustrantes. Nous ne réussirons pas en cachant les vérités difficiles, ni en persistant dans la même voie en espérant des résultats différents. Dans le même esprit de progression quotidienne que celui des 100 premiers jours, nous allons accélérer le rythme pour faire avancer ensemble le matériel, le contenu, l'expérience utilisateur et les services.Xbox est l'un des rares endroits où l'on vient non seulement pour jouer, mais aussi pour se connecter avec d'autres et créer des souvenirs. Avec la console au cœur de nos expériences phares, Windows comme l'une des plus grandes plateformes de jeu au monde et des jeux exceptionnels disponibles chez nous en tant que l'un des plus grands éditeurs mondiaux, nous avons tous les atouts en main.Repartons à zéro pour une Xbox plus performante et bâtissons l'entreprise numéro 1 du jeu vidéo et du divertissement.Asha et MattBref attendez-vous à d'autres hausse de prix....