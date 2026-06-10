Xbox prévoit d'importantes suppressions de postes dans le cadre de sa transformation sous la direction de son nouveau PDG.
Les premières coupes importantes d'Asha Sharma arriveront en juillet
La division Xbox de Microsoft Corp. prévoit des licenciements massifs le mois prochain, selon des sources proches de la stratégie de l'entreprise.
Les licenciements, dont l'ampleur exacte reste à déterminer, devraient intervenir peu après la clôture de l'exercice fiscal de Microsoft, le 30 juin, selon des sources anonymes n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès de la presse. Xbox prévoit également de réduire significativement ses budgets marketing et ceux d'autres secteurs d'activité, ont précisé ces mêmes sources.
Un porte-parole de Xbox a refusé de commenter.
Il s'agira du premier changement majeur opéré sous la direction d'Asha Sharma, devenue PDG de Xbox en février. Mme Sharma s'est exprimée publiquement sur les difficultés de l'entreprise, déclarant récemment lors de la conférence Bloomberg Tech qu'elle prévoyait de « restructurer l'activité », qui n'était « pas en bonne santé ».
Dans un courriel adressé aux employés mercredi et consulté par Bloomberg, Sharma a écrit que l'activité avait chuté à une « marge de responsabilité » de 3 %, l'indicateur utilisé par Microsoft pour refléter la marge bénéficiaire.
« Hormis Activision Blizzard King, nous avons investi plus de 20 milliards de dollars ces cinq dernières années dans nos contenus, notre plateforme et nos subventions matérielles, mais notre chiffre d'affaires annuel a diminué de près d'un demi-milliard pendant cette période », a-t-elle écrit. « Cette situation ne peut plus perdurer. »
Sharma a ajouté que Xbox devrait reconstruire son infrastructure de plateforme et repenser son portefeuille dans les semaines et les mois à venir.
« Nous avons développé notre système de studios lorsque nous avons eu besoin d'un flux constant de contenu pour répondre à nos multiples stratégies d'abonnement, de streaming et d'appareils », a-t-elle écrit. « Ce faisant, nous nous sommes retrouvés surchargés, contraints de mettre en œuvre des stratégies changeantes dans un contexte de contenu plus facilement accessible. Nous avons la chance de gérer des franchises emblématiques du secteur, dotées d'un potentiel et d'une demande énormes, mais nous ne les avons pas suffisamment financées pour qu'elles soient compétitives et performantes. Parallèlement, comme nous l'avons constaté le week-end dernier au Showcase, un flux régulier d'exclusivités, qu'elles soient internes ou externes, et de nouvelles propriétés intellectuelles est essentiel à notre succès. Nous devons réévaluer l'équilibre entre ces éléments et nos priorités d'investissement pour les cinq prochaines années. »
Xbox, géant de l'industrie du jeu vidéo, peine à se développer depuis quelques années. Les ventes de ses consoles ont chuté, l'entreprise n'a pas réussi à proposer régulièrement des jeux à succès et la popularité de son service d'abonnement, le Game Pass, a stagné. Sous la pression de sa maison mère pour améliorer ses marges , Xbox a passé les deux dernières années à fermer des studios, annuler des jeux et augmenter ses prix.
Ces dernières années, Xbox a sorti la plupart de ses jeux sur les consoles concurrentes de Sony (PlayStation) et de Nintendo (Nintendo), ce qui a permis à des titres comme Indiana Jones et Forza Horizon de toucher un public beaucoup plus large. Cependant, cet abandon de l'exclusivité a peut-être nui à l'attrait des consoles Xbox.
Sharma souhaite revenir sur sa décision. Dimanche, lors d'une présentation vidéo dévoilant les prochains jeux de l'entreprise, elle a annoncé que Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution ne sortiraient pas sur PlayStation ni sur Switch. Dans des interviews ultérieures, elle et son équipe dirigeante ont indiqué qu'elles examineraient chaque nouveau titre individuellement .
Une version PlayStation 5 du nouveau Gears of War était en développement et sa sortie était prévue jusqu'à ce que Sharma change de cap, selon des sources proches de la stratégie Xbox. Les revendeurs se préparaient à ouvrir les précommandes pour la version PlayStation 5, et de nombreux employés de Xbox ont été surpris par cette annonce.
Sharma et son équipe ont également retiré une bande-annonce de Halo qui devait être diffusée lors d'un événement PlayStation la semaine dernière, ce qui pourrait potentiellement nuire aux relations entre les deux entreprises, selon des personnes au fait de ce changement de programme.
Un retour à l'exclusivité pourrait ravir les fans inconditionnels de Xbox et améliorer les perspectives de la marque, mais cela pourrait aussi entraîner un manque à gagner important. La PlayStation 5 s'est vendue à plus de 90 millions d'exemplaires, tandis que les analystes estiment que la Xbox en a écoulé environ un tiers.
Sharma a déclaré à Bloomberg Tech qu'elle ne subissait pas les mêmes pressions financières de la part de Microsoft que son prédécesseur, Phil Spencer.
« Mon objectif n'est pas d'atteindre une marge de responsabilité de 30 %, a-t-elle déclaré. Il ne s'agit pas des marges des logiciels d'entreprise. Il s'agit de devenir la première entreprise de jeux et de divertissement. »
Elle sait qu'il faut des exclues, mais le marketing va baisser ? On a de bonnes news suivies de trucs limites, les montagnes russes en gros.
Full exclues (sauf COD et jeux services) ou alors ne pas en faire du tout...parce que senua qui sort de nulle part sort sur ps5, ce n'est pas cohérent.
Niveau incohérence, on est pas mal là!
Sans compter tout le reste...
Va vraiment falloir qu’ils revoient leur com’ et rassurent joueurs, investisseurs, partenaires clés.
Mais comment réussir si tu baisses le marketing ? Comment vendre des consoles sans marketing et sans suffisamment d'exclues ?
Full exclue sur la hélix (donc full pc ?)
D'un côté on voit qu'elle a de bonnes idées, qu'elle veut réussir mais ça se traduit par des décisions incohérentes (après pour certains jeux je comprends le délire "il y avait des engagements donc on les sort sur ps5 mouais, mais ils ont annulé gears à la dernière minute, mais pas halo?).
Ah oui quand même
Malheureusement, ça sent de gros licenciements et des fermetures de studios à venir
J’ai l’impression que Xbox a hâte d’en finir avec la Gen Xbox Series pour passer à la suivante (Projet Hélix) et repartir sur une page blanche et de nouvelles bases solides avec le retour des exclusivités par exemple !
Il faut juste un prix raisonnable pour attirer la masse. Car à plus de 1000€, je pense que ça va floper (même chose pour la PS5 attention)
Ma seule xbox acheté c'etait la 360.
La j'ai tous les jeux xbox sur mon pc haut de gamme. Et à coté tu peux aussi jouer sur game pass en t'abonnant un mois et tu te casse...ect
Dans dans mon cas, et comme je l'ai dis sur un autre topic, j'aurai précommandé la series X pour ce nouveau Fable s'il ne sortait pas sur le game pass et partout ailleurs.
Et une fois que t'achetes la console bah t'achetera d'autres jeux dessus (comme j'avais pour la 360)
donc voila, pour moi c'est la seule strategie possible.
Le game pass aura fait beaucoup de mal à mon avis. Il a meme habitué les joueurs xbox à quasiment ne plus acheter de jeux du tout d'où l'effondrement aussi.
Les licenciements ne sont pas les conséquences des 4 derniers mois, mais des 10 dernières années.
"We are in a hardware component crisis. When I joined as CEO in February, the price we paid for console storage components was over 2x as high as we paid last fall. These costs have since doubled again. And as we plan for the 2027 holiday season, we expect another significant increase, taking us over 5x the prices we paid only two years earlier. Memory costs have followed a broadly similar trajectory"
Paradoxalement elle dit qu'ils vont continuer a acquérir des studio