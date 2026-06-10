La division Xbox de Microsoft Corp. prévoit des licenciements massifs le mois prochain, selon des sources proches de la stratégie de l'entreprise.Les licenciements, dont l'ampleur exacte reste à déterminer, devraient intervenir peu après la clôture de l'exercice fiscal de Microsoft, le 30 juin, selon des sources anonymes n'étant pas autorisées à s'exprimer auprès de la presse. Xbox prévoit également de réduire significativement ses budgets marketing et ceux d'autres secteurs d'activité, ont précisé ces mêmes sources.Un porte-parole de Xbox a refusé de commenter.Il s'agira du premier changement majeur opéré sous la direction d'Asha Sharma, devenue PDG de Xbox en février. Mme Sharma s'est exprimée publiquement sur les difficultés de l'entreprise, déclarant récemment lors de la conférence Bloomberg Tech qu'elle prévoyait de « restructurer l'activité », qui n'était « pas en bonne santé ».Dans un courriel adressé aux employés mercredi et consulté par Bloomberg, Sharma a écrit que l'activité avait chuté à une « marge de responsabilité » de 3 %, l'indicateur utilisé par Microsoft pour refléter la marge bénéficiaire.« Hormis Activision Blizzard King, nous avons investi plus de 20 milliards de dollars ces cinq dernières années dans nos contenus, notre plateforme et nos subventions matérielles, mais notre chiffre d'affaires annuel a diminué de près d'un demi-milliard pendant cette période », a-t-elle écrit. « Cette situation ne peut plus perdurer. »Sharma a ajouté que Xbox devrait reconstruire son infrastructure de plateforme et repenser son portefeuille dans les semaines et les mois à venir.« Nous avons développé notre système de studios lorsque nous avons eu besoin d'un flux constant de contenu pour répondre à nos multiples stratégies d'abonnement, de streaming et d'appareils », a-t-elle écrit. « Ce faisant, nous nous sommes retrouvés surchargés, contraints de mettre en œuvre des stratégies changeantes dans un contexte de contenu plus facilement accessible. Nous avons la chance de gérer des franchises emblématiques du secteur, dotées d'un potentiel et d'une demande énormes, mais nous ne les avons pas suffisamment financées pour qu'elles soient compétitives et performantes. Parallèlement, comme nous l'avons constaté le week-end dernier au Showcase, un flux régulier d'exclusivités, qu'elles soient internes ou externes, et de nouvelles propriétés intellectuelles est essentiel à notre succès. Nous devons réévaluer l'équilibre entre ces éléments et nos priorités d'investissement pour les cinq prochaines années. »Xbox, géant de l'industrie du jeu vidéo, peine à se développer depuis quelques années. Les ventes de ses consoles ont chuté, l'entreprise n'a pas réussi à proposer régulièrement des jeux à succès et la popularité de son service d'abonnement, le Game Pass, a stagné. Sous la pression de sa maison mère pour améliorer ses marges , Xbox a passé les deux dernières années à fermer des studios, annuler des jeux et augmenter ses prix.Ces dernières années, Xbox a sorti la plupart de ses jeux sur les consoles concurrentes de Sony (PlayStation) et de Nintendo (Nintendo), ce qui a permis à des titres comme Indiana Jones et Forza Horizon de toucher un public beaucoup plus large. Cependant, cet abandon de l'exclusivité a peut-être nui à l'attrait des consoles Xbox.Sharma souhaite revenir sur sa décision. Dimanche, lors d'une présentation vidéo dévoilant les prochains jeux de l'entreprise, elle a annoncé que Gears of War : E-Day et Clockwork Revolution ne sortiraient pas sur PlayStation ni sur Switch. Dans des interviews ultérieures, elle et son équipe dirigeante ont indiqué qu'elles examineraient chaque nouveau titre individuellement .Une version PlayStation 5 du nouveau Gears of War était en développement et sa sortie était prévue jusqu'à ce que Sharma change de cap, selon des sources proches de la stratégie Xbox. Les revendeurs se préparaient à ouvrir les précommandes pour la version PlayStation 5, et de nombreux employés de Xbox ont été surpris par cette annonce.Sharma et son équipe ont également retiré une bande-annonce de Halo qui devait être diffusée lors d'un événement PlayStation la semaine dernière, ce qui pourrait potentiellement nuire aux relations entre les deux entreprises, selon des personnes au fait de ce changement de programme.Un retour à l'exclusivité pourrait ravir les fans inconditionnels de Xbox et améliorer les perspectives de la marque, mais cela pourrait aussi entraîner un manque à gagner important. La PlayStation 5 s'est vendue à plus de 90 millions d'exemplaires, tandis que les analystes estiment que la Xbox en a écoulé environ un tiers.Sharma a déclaré à Bloomberg Tech qu'elle ne subissait pas les mêmes pressions financières de la part de Microsoft que son prédécesseur, Phil Spencer.« Mon objectif n'est pas d'atteindre une marge de responsabilité de 30 %, a-t-elle déclaré. Il ne s'agit pas des marges des logiciels d'entreprise. Il s'agit de devenir la première entreprise de jeux et de divertissement. »