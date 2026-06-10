Le Summer Game Fest touche à sa fin et voici les 10 annonces (ou pas) des jeux que je retiens pour cette édition.10)- Je le met qu'à la dixième position car on a vu que dalle mais revoir ce chef d'œuvre plus de 25 après ça a fait son effet. J'espère un vrai Remake ambitieux et pas juste un lifting graphique mais ça a pas l'air d'être le cas. Vivement du vrai gameplay.9)- Un jeu à la Alien Isolation avec des dinosaures forcément ça m'intéresse. Le trailer montre pas grand chose mais ça fait plaisir de voir enfin des dinosaures dans un jeu, j'espère qu'il mettra bien sous tensions comme les Outlast et compagnie.8 )- Jamais touché à la licence et là clairement ça me donne grave envie, je trouve le Remake super joli et ça me permettra enfin de découvrir la licence car oui ça m'intéresse. Les affrontements ont l'air bien péchus comme il faut, j'ai envie de prendre la manette !7)- Grosse surprise de la conférence, j'adore la DA très Bioshock, le gameplay a l'air très cool avec les pouvoirs et la baguette et j'aime bien l'idée du pacte avec le Diable. Il se démarque vraiment de son originalité et de ce qu'on a l'habitude de voir, ça fait plaisir !6)- Le vrai Spyro 4 arrive enfin et son annonce m'a fait super plaisir ! On nous promet un système de vol ultra immersif, on a pas vu grand chose si ce n'est qu'une courte phase de gameplay, mais vu les petits gars derrière, responsable de Crash 4 ça promet du lourd !5)- Le jeu le plus crade que j'ai vu (mais dans le bon sens) j'adore son ambiance horrifique et son gore qui fait pas dans la dentelle. Graphiquement c'est magnifique et l'univers a l'air pas mal du tout. Fan de survival Horror je l'attends de pied ferme !4)- L'un des trailers les plus impressionnant que j'ai pu voir. Le système de combat a l'air toujours aussi ouf même si visiblement on ne se battera plus à l'épée. L'héroïne est classe et cette ville qui est peut être Xion donne grave envie de l'explorer. Bon par contre à mon avis c'est pas prêt de sortir x)3)- Bah ouais, parce que c'est God of War quand même. Ouais je suis pas fan du cube par contre mais à part ça, le système de combat a l'air toujours aussi dément, cette idée d'explorer un monde avec des dieux morts promet des folies, et visuellement ça a l'air toujours aussi dément. Il sera mien en 2027 ! Même si j'avoue que oui j'aurai aimé que Cory développe une nouvelle licence plutôt qu'un énième Gow mais c'est comme ça.2)- Le trailer de gameplay est dingue, et l'ambiance suffocante du Metro semble de retour même si on aura aussi des phases en extérieurs. Graphiquement c'est sublime, j'espère que l'histoire sera à la hauteur, j'avais adoré Exodus, j'espère qu'il en sera de même pour celui ci.1)- Je vais pas faire très original mais c'est la meilleure annonce pour moi même si on s'y attendait. Je suis fan de Resident Evil donc forcément ça donne très envie même si on a vu que dalle. Vu la qualité des Remake de la série, on peut faire confiance à Capcom à ce niveau là.Les autres jeux que je retiens en vrac :Gen AtlasRayman Legends RetoldClutchFableWolverineAlien Isolation 2Et d'autres que j'oublie sûrement