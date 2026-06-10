profile
liquidus
131
Likes
Likers
liquidus
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 678
visites since opening : 906609
liquidus > blog
all
Halo Campaign Evolved n'aura pas la VF officielle
Actus
L’absence de doublage français dans Fable faisait déjà débat, mais le cas Halo : Campgn Evolved risque d’alimenter encore davantage les inquiétudes autour de la politique de localisation de Microsoft.

David Krüger, voix française historique du Master Chief, a indiqué que ni lui, ni Laëtitia Lefebvre pour Cortana, ni les autres comédiens originaux n’auraient été enregistrés pour ce reboot, y compris pour les nouvelles missions. Une déclaration importante, tant ces voix font partie de l’identité française de la franchise depuis plus de vingt ans.

Le sujet devient encore plus sensible avec un extrait circulant en ligne, qui laisse entendre que Microsoft aurait opté pour un autre doublage, possiblement québécois, voire pour une solution liée à l’IA. A ce stade, rien n’est officiellement confirmé, mais le doute est suffisamment sérieux pour demander une clarification rapide.

Le problème ne se limite donc plus à Fable. Entre une licence narrative privée de VF et un Halo potentiellement privé de ses voix françaises historiques, le signal envoyé aux joueurs francophones devient préoccupant.

Pour Gears of War : E-Day, une VF est aussi annoncée mais dans ce contexte, difficile de ne pas s’interroger.

Vous pouvez écouter et voir l'extrait dans le lien source en fin d'article.

https://fxtwitter.com/BastienDrucker/status/2064786249773125802
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/10/2026 at 08:39 PM by liquidus
    comments (8)
    adamjensen posted the 06/10/2026 at 08:49 PM
    Je viens d’écouter, et je ne crois pas que ce soit une version québécoise.
    Dans les VFQ, ils aiment bien prononcer les noms de personnes ou de lieux avec des accents bien marqués.
    Par exemple, « New York » devient « niyou yowk », ou encore « Henri » se dit « ènewi ».
    Là, ça ressemble beaucoup plus à de l’IA… mais vraiment horrible.
    Même le mot "Covenant", n'est pas prononcé correctement.
    Heureusement que je n’en ai rien à foutre de cette licence, mais je suis quand même désolé pour les fans.
    khazawi posted the 06/10/2026 at 08:50 PM
    A chaque fois qu'un niveau technologique est atteint et a percé dans le monde mainstream, on ne revient jamais en arrière. Pour le meilleur comme pour le pire...
    Les comédiens de doublage et d'autres métiers seront remplacés par l'IA d'une manière ou d'une autre.
    taiko posted the 06/10/2026 at 09:09 PM
    Oh non cette vf est culte !
    arrrghl posted the 06/10/2026 at 09:16 PM
    ah putain fait chier ! les VF des Halo étaient de qualité !
    jaysennnin posted the 06/10/2026 at 09:17 PM
    du coup vost
    romgamer6859 posted the 06/10/2026 at 09:22 PM
    La voix fait robotique, même pour cortana
    dooku posted the 06/10/2026 at 09:44 PM
    Paye plus cher, mets de l' ia merdique, demat, Abo, perte de propriété et y en a pour défendre ces choix, allez manger vos morts lolo
    altendorf posted the 06/10/2026 at 09:51 PM
    Faut aller se faire foutre à un moment
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo