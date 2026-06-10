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L’absence de doublage français dans Fable faisait déjà débat, mais le cas Halo : Campgn Evolved risque d’alimenter encore davantage les inquiétudes autour de la politique de localisation de Microsoft.
David Krüger, voix française historique du Master Chief, a indiqué que ni lui, ni Laëtitia Lefebvre pour Cortana, ni les autres comédiens originaux n’auraient été enregistrés pour ce reboot, y compris pour les nouvelles missions. Une déclaration importante, tant ces voix font partie de l’identité française de la franchise depuis plus de vingt ans.
Le sujet devient encore plus sensible avec un extrait circulant en ligne, qui laisse entendre que Microsoft aurait opté pour un autre doublage, possiblement québécois, voire pour une solution liée à l’IA. A ce stade, rien n’est officiellement confirmé, mais le doute est suffisamment sérieux pour demander une clarification rapide.
Le problème ne se limite donc plus à Fable. Entre une licence narrative privée de VF et un Halo potentiellement privé de ses voix françaises historiques, le signal envoyé aux joueurs francophones devient préoccupant.
Pour Gears of War : E-Day, une VF est aussi annoncée mais dans ce contexte, difficile de ne pas s’interroger.
Vous pouvez écouter et voir l'extrait dans le lien source en fin d'article.
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posted the 06/10/2026 at 08:39 PM by liquidus
Dans les VFQ, ils aiment bien prononcer les noms de personnes ou de lieux avec des accents bien marqués.
Par exemple, « New York » devient « niyou yowk », ou encore « Henri » se dit « ènewi ».
Là, ça ressemble beaucoup plus à de l’IA… mais vraiment horrible.
Même le mot "Covenant", n'est pas prononcé correctement.
Heureusement que je n’en ai rien à foutre de cette licence, mais je suis quand même désolé pour les fans.
Les comédiens de doublage et d'autres métiers seront remplacés par l'IA d'une manière ou d'une autre.