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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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aeris201 > blog
[Switch 2] Récap des jeux first et second party
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    posted the 06/10/2026 at 08:29 PM by aeris201
    comments (5)
    apejy posted the 06/10/2026 at 08:33 PM
    Si on enlève les MAJ Switch 2, les jeux dispo sur Switch 1, les jeux de chiasse comme Welcome Tour, il ne reste plus grand chose…
    apejy posted the 06/10/2026 at 08:34 PM
    Et je suis gentil j’ai épargné les Remake parce que bon… Starfox remaké pour la 3ème fois avec 3h durée de vie on souffle fort.
    amario posted the 06/10/2026 at 08:42 PM
    Cette deuxième année sans aucun gros jeu original
    triplewater posted the 06/10/2026 at 09:14 PM
    apejy
    On peut faire la même reproche mais en beaucoup pire pour les autre console ( genre bon je rappelle qu'il y a beaucoup moins d'exclu pendant les premier année chez Sony et Xbox que chez Nintendo
    kidicarus posted the 06/10/2026 at 09:19 PM
    Tu devrais enlever les versions switch 2 édition
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