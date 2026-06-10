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Pokemon Vents et Vagues
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
RPG
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[Switch 2] Récap des jeux first et second party
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posted the 06/10/2026 at 08:29 PM by
aeris201
comments (
5
)
apejy
posted
the 06/10/2026 at 08:33 PM
Si on enlève les MAJ Switch 2, les jeux dispo sur Switch 1, les jeux de chiasse comme Welcome Tour, il ne reste plus grand chose…
apejy
posted
the 06/10/2026 at 08:34 PM
Et je suis gentil j’ai épargné les Remake parce que bon… Starfox remaké pour la 3ème fois avec 3h durée de vie on souffle fort.
amario
posted
the 06/10/2026 at 08:42 PM
Cette deuxième année sans aucun gros jeu original
triplewater
posted
the 06/10/2026 at 09:14 PM
apejy
On peut faire la même reproche mais en beaucoup pire pour les autre console ( genre bon je rappelle qu'il y a beaucoup moins d'exclu pendant les premier année chez Sony et Xbox que chez Nintendo
kidicarus
posted
the 06/10/2026 at 09:19 PM
Tu devrais enlever les versions switch 2 édition
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On peut faire la même reproche mais en beaucoup pire pour les autre console ( genre bon je rappelle qu'il y a beaucoup moins d'exclu pendant les premier année chez Sony et Xbox que chez Nintendo