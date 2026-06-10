Actu

À noter qu'il se sera écoulé plus de temps entre OOT 3D et celui sur Switch 2, qu'entre OOT N64 et OOT 3DS. Respectivement 15 et 13 ans.Et c'est presque pareil pour StarFox. 14 ans entre l'original et la version 3DS, et 15 ans entre Star Fox 64 3D et celui sur Switch.De rien pour le coup de vieux, c'est normal