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L'histoire se répète
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À noter qu'il se sera écoulé plus de temps entre OOT 3D et celui sur Switch 2, qu'entre OOT N64 et OOT 3DS. Respectivement 15 et 13 ans.

Et c'est presque pareil pour StarFox. 14 ans entre l'original et la version 3DS, et 15 ans entre Star Fox 64 3D et celui sur Switch.

De rien pour le coup de vieux, c'est normal
x.com - https://x.com/Jiikae/status/2064361423153631693
    tags : remake zelda ocarina of time star fox 64
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    aeris201, link49
    posted the 06/10/2026 at 06:10 PM by nindo64
    comments (5)
    nicolasgourry posted the 06/10/2026 at 06:15 PM
    J'ai fait un article dans le même esprit il y a quelques temps ^^
    https://www.gamekyo.com/blog_article485530.html
    solarr posted the 06/10/2026 at 06:15 PM
    Donc en 2041 sur Switch 4 ?
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 06:17 PM
    nicolasgourry Ton article m’avait echappé. Je vais le lire du coup
    51love posted the 06/10/2026 at 06:19 PM
    Merci pour le coup de vieux...

    J'ai vraiment pas hâte pour le prochain remake de Starfox et OOT du coup
    alozius posted the 06/10/2026 at 06:29 PM
    Les mêmes jeux, en boucle, et les « fans » qui se paluchent dessus alors que si Nintendo prenait les coups de pressions mérités ils se sortiraient les doigts et nous feraient de nouveaux vrais jeux inédits qui seraient incroyables. Car Nintendo sait faire. Mais Nintendo n’a pas envie de se casser la tête vu que le stricte minimum suffit.

    Il n’y a qu’à voir l’état dans lequel est sortie Metroid Prime 4. Le catalogue Switch 2 qui n’est à 90% que des portages. Les GKC. Les prix exorbitants.

    Non vraiment. On a le Nintendo qu’on mérite.
    Alalala….
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