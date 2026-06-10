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Xenoblade Chronicles 3
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name : Xenoblade Chronicles 3
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
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[Switch 2] Xenoblade Genesis : Project Legacy et des images


Annoncé hier, Nintendo dévoile des images du jeu Xenoblade Genesis :











Dans un bref instant, Monolith Soft a accidentellement laissé apparaître le chemin d'accès à certains fichiers du jeu. Cela pourrait sembler une erreur anodine, puisqu'il s'agit simplement d'une chaîne de texte affichée à l'écran pendant à peine une seconde, mais c'est le contenu de ce chemin d'accès qui a suscité l'enthousiasme des fans inconditionnels de Monolith Soft.



Ce chemin d'accès contient le mot « Legacy ». Ce nom évoque quelque chose pour certains, car il y a quelques années, des rumeurs circulaient concernant un nouveau titre de Monolith Soft intitulé Project Legacy. Nous n'avons jamais eu accès à ce jeu, si ce n'est à un concept art que vous pouvez découvrir ci-dessous :



À l'époque, la rumeur courait que Project Legacy serait un jeu de fantasy, une toute nouvelle licence ou un spin-off de la franchise Xenoblade Chronicles. Or, d'après la bande-annonce de Xenoblade Genesis, il semble bien que Project Legacy soit finalement un spin-off de Xenoblade Chronicles, se déroulant dans un univers fantastique.

Bien sûr, il pourrait s'agir d'un simple chemin d'accès sans importance, mais vu que Project Legacy est présent dans l'esprit des fans depuis des années, il paraît trop étrange que Xenoblade Genesis et son univers fantastique ne soient pas liés d'une manière ou d'une autre à ce projet en développement depuis si longtemps.

Source : https://gonintendo.com/contents/61738-a-mistake-in-xenoblade-genesis-trailer-may-hint-at-the-project-s-origins/
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    aeris201
    posted the 06/10/2026 at 06:03 PM by link49
    comments (6)
    dokidokii posted the 06/10/2026 at 06:05 PM
    Un sac svp
    zekk posted the 06/10/2026 at 06:07 PM
    Il me donne quand même envie et je me pose des question sur le Dieu mentionné à la fin
    link49 posted the 06/10/2026 at 06:10 PM
    C'était pour moi l'annonce de ce Direct.
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 06:12 PM
    Donc en fait ca devait etre une nouvelle licence et ils l’ont finalement rattaché a Xenoblade.

    Ca explique cette univers medieval qui n’a rien a voir avec Xenoblade.

    Hate de voir plus de gameplay
    51love posted the 06/10/2026 at 06:13 PM
    Un indice fort qui confirmerait ce quon pensait.

    Project Legacy est devenu ce Xenoblade pour des raisons marketing, mais entre l'univers et son côté un peu medieval, le dragon, ce qu'on a vu du trailer et de lartwork, ça semble se tenir.

    J'aurais apprécié que ça prenne un peu plus ses distances en matière de DA, car c'est très proche d'un Xenoblade chronicles 3 au final..

    Mais le système de combat maintenant... Est ce que va partir définitivement sur un truc plus action? Et avec l'académie, comme l'impression quils veulent élargir un peu plus leur public au delà des joueurs historiques.
    korou posted the 06/10/2026 at 06:23 PM
    Pas compris les critiques sur son annonce. Je trouve que graphiquement c’est plus que correct.
    Hâte d’y jouer en tout cas.
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