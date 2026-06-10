« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Tokyo, Japon – Un agent d'une organisation secrète rencontre une créature inconnue juste avant qu'une explosion ne rase la ville. À son réveil, l'agent se retrouve huit ans dans le passé...
Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main-forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles, et changez le cours du destin.
Switch :
1080p (salon) Vs 720p (portable) / 30FPS
NS2 :
1080p (salon) VS 1080p (portable) / 60FPS I Mode Performance
2160p -4K- (salon) VS 1080p (portable) / 30FPS / HDR I Mode Qualité
J'ai une gkc, pokopia. J'ai 2 exigence si je prends une gkc, il fait que ça soit pas un jeux volumineux, et si je prends un jeuw en cartouche il faut qu'il fasse minimum 55 go.