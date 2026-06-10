Tokyo, Japon – Un agent d'une organisation secrète rencontre une créature inconnue juste avant qu'une explosion ne rase la ville. À son réveil, l'agent se retrouve huit ans dans le passé...Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main-forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles, et changez le cours du destin.Switch :1080p (salon) Vs 720p (portable) / 30FPSNS2 :1080p (salon) VS 1080p (portable) / 60FPS I Mode Performance2160p -4K- (salon) VS 1080p (portable) / 30FPS / HDR I Mode Qualité