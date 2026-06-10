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Digimon Story : Time Stranger
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name : Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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nicolasgourry
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[Switch/NS2] Digimon Story Time Stranger / Demo




Tokyo, Japon – Un agent d'une organisation secrète rencontre une créature inconnue juste avant qu'une explosion ne rase la ville. À son réveil, l'agent se retrouve huit ans dans le passé...
Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main-forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles, et changez le cours du destin.

Switch :
1080p (salon) Vs 720p (portable) / 30FPS
NS2 :
1080p (salon) VS 1080p (portable) / 60FPS I Mode Performance
2160p -4K- (salon) VS 1080p (portable) / 30FPS / HDR I Mode Qualité
https://www.youtube.com/watch?v=gaWZnGfdgp0&t
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    aeris201
    posted the 06/10/2026 at 05:50 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    ratchet posted the 06/10/2026 at 05:57 PM
    GKC aussi putain
    nicolasgourry posted the 06/10/2026 at 06:02 PM
    ratchet comme tout les jeux Bandai Namco, ça fait partie des éditeurs (qui ont pourtant les moyens) qui sortent leurs jeux uniquement en GKC, contrairement à ATARI par exemple.
    cyr posted the 06/10/2026 at 06:19 PM
    nicolasgourry Les gkc c'est un moindre mal qu'un code in the box. Pas revendable.

    J'ai une gkc, pokopia. J'ai 2 exigence si je prends une gkc, il fait que ça soit pas un jeux volumineux, et si je prends un jeuw en cartouche il faut qu'il fasse minimum 55 go.
    nicolasgourry posted the 06/10/2026 at 06:23 PM
    cyr code in the box sur NS2, ça n'a aucun sens, là je suis d'accord.
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