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Va falloir poser des congés ...
La cause GTA ... l'embouteillage monstre

bon moi c'est déjà posé pour juillet, octobre, quelques jours en nov (gta), decembre et février je crois je ne sais plus ...

là d'ailleurs j'étais en congés le temps de finir 007
qui va poser pour gta ? au fait le multi sera vendu séparement ou pas ?

petite question, est ce que orbitals est jouable uniquement en coop? on peut pas le faire solo (donc avec un bot en fait) ?
Qui a testé la démo Star Fox ? je dois tester ça ce soir
Quel jeu attendez vous le plus ? moi gta bien évidemment

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    posted the 06/10/2026 at 04:17 PM by ioop
    comments (3)
    yogfei posted the 06/10/2026 at 04:23 PM
    Tu utilises excel, une appli ou une IA pour ton tableau ?

    Perso je pose des vacances pour partir en vacances jamais pour jouer ^^
    magneto860 posted the 06/10/2026 at 04:26 PM
    Je pense que tu peux retirer Marvel 1943 de ta liste. Il n'a aucune date de sortie et ils ne semblent pas vouloir le sortir.
    ioop posted the 06/10/2026 at 04:27 PM
    yogfei IA la flemme

    magneto860 on verra
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