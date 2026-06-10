MA LISTE :

La cause GTA ... l'embouteillage monstrebon moi c'est déjà posé pour juillet, octobre, quelques jours en nov (gta), decembre et février je crois je ne sais plus ...là d'ailleurs j'étais en congés le temps de finir 007qui va poser pour gta ? au fait le multi sera vendu séparement ou pas ?petite question, est ce que orbitals est jouable uniquement en coop? on peut pas le faire solo (donc avec un bot en fait) ?Qui a testé la démo Star Fox ? je dois tester ça ce soirQuel jeu attendez vous le plus ? moi gta bien évidemment