La cause GTA ... l'embouteillage monstre
bon moi c'est déjà posé pour juillet, octobre, quelques jours en nov (gta), decembre et février je crois je ne sais plus ...
là d'ailleurs j'étais en congés le temps de finir 007
qui va poser pour gta ? au fait le multi sera vendu séparement ou pas ?
petite question, est ce que orbitals est jouable uniquement en coop? on peut pas le faire solo (donc avec un bot en fait) ?
Qui a testé la démo Star Fox ? je dois tester ça ce soir
Quel jeu attendez vous le plus ? moi gta bien évidemment
MA LISTE :
Perso je pose des vacances pour partir en vacances jamais pour jouer ^^
magneto860 on verra