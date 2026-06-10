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jenicris
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Le gameplay de Fable est disponible (30 min) ! Bon appétit
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3
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torotoro59
,
junaldinho
,
xynot
posted the 06/10/2026 at 03:09 PM by
jenicris
comments (
18
)
junaldinho
posted
the 06/10/2026 at 03:30 PM
Hâte de le faire celui ci.
negan
posted
the 06/10/2026 at 03:34 PM
Le premier jeu Next gen avec Eday
ravyxxs
posted
the 06/10/2026 at 03:34 PM
raioh
posted
the 06/10/2026 at 03:36 PM
Ces environnements
midomashakil
posted
the 06/10/2026 at 03:38 PM
ca sent une rtx 5090
keiku
posted
the 06/10/2026 at 03:44 PM
pour le coup il a une gueule de gen actuelle exploité vu la video
edgar
posted
the 06/10/2026 at 03:48 PM
Ça tue !
51love
posted
the 06/10/2026 at 03:49 PM
negan
ça va aller pour toi? Après 2min de dialogue avec un porc ça parle de délire vegan ou autre dans un monde Fantasie comme Fable
Et après 2h de jeu, ça sent la propagande non binaire...
Le jeu va te plaire je sens
negan
posted
the 06/10/2026 at 03:51 PM
51love
Fable c'était déjà ça avant tout le bordel de maintenant.
Pour le coup c'est logique
xynot
posted
the 06/10/2026 at 03:55 PM
Ils ont vraiment l'air d'avoir compris l'esprit Fable, rarement eu autant de hype pour un jeu depuis le début de cette gen
akinen
posted
the 06/10/2026 at 03:57 PM
Les expressions culinaires hors contexte, j’ai horreur de ça. Pinaise le « aux petitss oignons »
zboubi480
posted
the 06/10/2026 at 04:02 PM
Excellent....
marcus62
posted
the 06/10/2026 at 04:05 PM
C’est très beau visuellement surtout cette densité de la végétation !
Juste une petite réserve sur les visages, qui manque un peu d’expressivité.
Et effectivement,
midomashakil
je pense aussi que ça tourne sur un PC de la NASA que 1% de gamers possèdent à la maison. Mais le rendu restera très beau sur Xbox Series et PS5.
Lui, c’est day one sur XSX via GP
Le jeu 2027 que j’attends le plus parmi les jeux officiellement datés l’année prochaine.
akinen
posted
the 06/10/2026 at 04:07 PM
Ce que vous voyez n’est pas une cinematique.
Je sais, Outer worlds 2 fait mieux et Horizon 2 c’est beaucoup mieux et bardur’s gate 3 fait office de GTA7 à côté.
Ils sont serieux ? Ils ont pas joués aux autres jeux? Performance capture? What? Le mot émotion, ça leur dit quelque choses?
rogeraf
posted
the 06/10/2026 at 04:12 PM
La DA me fait penser au Fable Legends, qui était en béta test avant d etre annulé. Je l'avais testé et c'etait pas mal du tout cette affaire. Dommage pour ce Fable tristement avorté, on retrouve un peu son essence dans ce nouveau Fable
potion2swag
posted
the 06/10/2026 at 04:14 PM
J'ai pas l'impression de regarder la même vidéo que certains ici, je trouve ça très inégal. Mais bon c'est pas pour demain donc normal.
shambala93
posted
the 06/10/2026 at 04:25 PM
Heureusement que sur PC on pourra virer ce FOG immonde !
Les personnages sont pas fous techniquement et les déplacements des pnj… mon dieu ! En revanche, l’ambiance… j’adore. Le côté « féerique » change des RPG un peu plus « sombres ».
mithrandir
posted
the 06/10/2026 at 04:32 PM
C'est un des jeux que j'attends le plus mais là je suis pas spécialement halluciné par ce que je vois, c'est propre (peut-être trop d'ailleurs) mais il manque quelque chose sans que je sache dire quoi, j'espère aussi qu'on pourra modifier la caméra en combat que je trouve trop éloignée, bon après le trailer avec les différents environnements, ennemis etc était juste incroyable donc je m'inquiète pas vraiment non plus
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Et après 2h de jeu, ça sent la propagande non binaire...
Le jeu va te plaire je sens
Pour le coup c'est logique
Juste une petite réserve sur les visages, qui manque un peu d’expressivité.
Et effectivement, midomashakil je pense aussi que ça tourne sur un PC de la NASA que 1% de gamers possèdent à la maison. Mais le rendu restera très beau sur Xbox Series et PS5.
Lui, c’est day one sur XSX via GP
Le jeu 2027 que j’attends le plus parmi les jeux officiellement datés l’année prochaine.
Je sais, Outer worlds 2 fait mieux et Horizon 2 c’est beaucoup mieux et bardur’s gate 3 fait office de GTA7 à côté.
Ils sont serieux ? Ils ont pas joués aux autres jeux? Performance capture? What? Le mot émotion, ça leur dit quelque choses?
Les personnages sont pas fous techniquement et les déplacements des pnj… mon dieu ! En revanche, l’ambiance… j’adore. Le côté « féerique » change des RPG un peu plus « sombres ».