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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Switch 2] Prix DLC Pokepia et des éditions de Fire Emblem


Nous avons de nouvelles informations sur les prix de trois titres présentés lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui : Fire Emblem: Fortune's Weave, Nintendo Switch Sports Resort et le DLC Pokémon Pokopia.

Le prix le plus élevé sera sans doute celui de Fire Emblem: Fortune's Weave. La version physique standard coûte 80 $ et la version numérique 70 $.

Nintendo Switch Sports Resort sera un peu moins cher. La version physique est à 60 $ et la version numérique à 50 $.

Enfin, le DLC Pokémon Pokopia est proposé à 35 $. Il s'agit d'un achat unique donnant accès à tout le contenu du Pass d'extension.



Nintendo a précédemment annoncé une stratégie tarifaire différente pour les jeux Switch 2. Les versions numériques seront 10 $ moins chères que leurs homologues physiques.

À noter qu'une édition spéciale de Fire Emblem: Fortune's Weave est également prévue. Pour information, elle sera vendue au prix de 120 $.

Source : https://nintendoeverything.com/pricing-revealed-for-fire-emblem-fortunes-weave-nintendo-switch-sports-resort-pokemon-pokopia-dlc/
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    aeris201, rogeraf
    posted the 06/10/2026 at 01:42 PM by link49
    comments (6)
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 01:45 PM
    OK intéressant, j'espere que les clients du DLC de Pokémon Pokopia ont auront qd meme pour leur argent !
    noishe posted the 06/10/2026 at 01:50 PM
    On a aussi les prix français, 70€ pour Fire Emblem en démat, 80€ en physique (mais déjà dispo à 70€ chez Fnac ou 60€ chez Auchan). Le collector est à 110€.
    cyr posted the 06/10/2026 at 02:12 PM
    Mais il y a pas une mise a jour gratuite pour pokopia qui arrive bientôt?

    35 balle pour le dlc, hors de question. De plus j'ai eu le jeux "gratuitement", alors mettre 35 balle..... Puis bon je suis pas rentrée dedans, c'est trop lent.
    ratchet posted the 06/10/2026 at 02:20 PM
    Nan mais le prix du DLC ils iront se faire foutre par contre .
    triplewater posted the 06/10/2026 at 02:28 PM
    cyr

    Oui il y a une MAJ qui arrive je crois à peu près au même moment que la première partie du dlc

    Après bon faut pas acheter le dlc si de base tu aime pas le jeu

    Même si bon sortir un c'est trop cher quand ce genre de jeu avec un dlc ça peux te faire 2/3 ans facile
    C'est toujours compliqué
    cyr posted the 06/10/2026 at 02:31 PM
    ratchet On fait comment pour augmenter la fonction arrosage carapuce? J'ai trouver tortank, j'étais tous content, mais il m'a rien appris
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