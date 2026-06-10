Nous avons de nouvelles informations sur les prix de trois titres présentés lors du Nintendo Direct d'aujourd'hui : Fire Emblem: Fortune's Weave, Nintendo Switch Sports Resort et le DLC Pokémon Pokopia.
Le prix le plus élevé sera sans doute celui de Fire Emblem: Fortune's Weave. La version physique standard coûte 80 $ et la version numérique 70 $.
Nintendo Switch Sports Resort sera un peu moins cher. La version physique est à 60 $ et la version numérique à 50 $.
Enfin, le DLC Pokémon Pokopia est proposé à 35 $. Il s'agit d'un achat unique donnant accès à tout le contenu du Pass d'extension.
Nintendo a précédemment annoncé une stratégie tarifaire différente pour les jeux Switch 2. Les versions numériques seront 10 $ moins chères que leurs homologues physiques.
À noter qu'une édition spéciale de Fire Emblem: Fortune's Weave est également prévue. Pour information, elle sera vendue au prix de 120 $.
Source : https://nintendoeverything.com/pricing-revealed-for-fire-emblem-fortunes-weave-nintendo-switch-sports-resort-pokemon-pokopia-dlc/
tags :
posted the 06/10/2026 at 01:42 PM by link49
35 balle pour le dlc, hors de question. De plus j'ai eu le jeux "gratuitement", alors mettre 35 balle..... Puis bon je suis pas rentrée dedans, c'est trop lent.
Oui il y a une MAJ qui arrive je crois à peu près au même moment que la première partie du dlc
Après bon faut pas acheter le dlc si de base tu aime pas le jeu
Même si bon sortir un c'est trop cher quand ce genre de jeu avec un dlc ça peux te faire 2/3 ans facile
C'est toujours compliqué