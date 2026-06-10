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Mario Kart World
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name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
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aeris201
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    posted the 06/10/2026 at 01:26 PM by aeris201
    comments (14)
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 01:28 PM
    Les Scalpers vont accourir
    jenicris posted the 06/10/2026 at 01:34 PM
    J'attendrais OOT et surtout Xenoblade Genesis. Là elle va me servir a rien
    hyoga57 posted the 06/10/2026 at 01:37 PM
    jenicris Oui, car trop chère pour jouer à que dalle.

    Et vivement Muramasa en 2027.
    yanssou posted the 06/10/2026 at 01:38 PM
    On s'en fout ta des appli comme chocobonplan pour ça.

    C'est la foire là
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 01:38 PM
    hyoga57 Trop cher, mais tu pourras la vendre plus chere en septembre lol
    micheljackson posted the 06/10/2026 at 01:39 PM
    Sympa, mais je vais attendre que Zelda OoT soit sorti.
    Comme ils n'ont pas donné de date précise dans le teaser, et qu'ils n'ont d'ailleurs pas montré grand chose, je crains un report.
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 01:42 PM
    micheljackson ils ont pas dit en 2026 ??
    micheljackson posted the 06/10/2026 at 01:45 PM
    kikoo31
    Ben si, mais justement ce n'est pas précis comme date.
    Ca pourrait être la semaine prochaine ou le 31 décembre.
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 01:53 PM
    micheljackson en effet, je peux déjà émettre des hypothèses pour le 24 decembres
    et oublier la date du 19 novembre et alentour
    drybowser posted the 06/10/2026 at 02:15 PM
    399 € c'est le prix que je l'ai eu sur Cdiscount 2 mois après sa sortie, avec Mario kart en physique inclus !
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 02:22 PM
    micheljackson Impossible que Zelda soit reporté sinon Nintendo n’a pas de jeu de noel, donc t’inquiete
    legend83 posted the 06/10/2026 at 02:25 PM
    micheljackson Non. 2026 c'est aujourd'hui. Impossible qu'ils mettent cette date là si le jeu n'est pas déjà en train d'être peaufiner. Nintendo doit être être en capacité de projeter leurs revenus d'ici la fin de l'année. Et OOT doit être dans le lot.
    cyr posted the 06/10/2026 at 02:27 PM
    jenicris elle va augmenter de prix au 1/09.

    Après perso attends le modèle européen avec la batterie amovible.
    cyr posted the 06/10/2026 at 02:29 PM
    micheljackson il aura droit certainement a un nintendo direct dédié ....

    Il vont revenir dessus en long, large et de travers.
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