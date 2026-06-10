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name :
Mario Kart World
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
course
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posted the 06/10/2026 at 01:26 PM by
aeris201
comments (
14
)
rogeraf
posted
the 06/10/2026 at 01:28 PM
Les Scalpers vont accourir
jenicris
posted
the 06/10/2026 at 01:34 PM
J'attendrais OOT et surtout Xenoblade Genesis. Là elle va me servir a rien
hyoga57
posted
the 06/10/2026 at 01:37 PM
jenicris
Oui, car trop chère pour jouer à que dalle.
Et vivement Muramasa en 2027.
yanssou
posted
the 06/10/2026 at 01:38 PM
On s'en fout ta des appli comme chocobonplan pour ça.
C'est la foire là
rogeraf
posted
the 06/10/2026 at 01:38 PM
hyoga57
Trop cher, mais tu pourras la vendre plus chere en septembre lol
micheljackson
posted
the 06/10/2026 at 01:39 PM
Sympa, mais je vais attendre que Zelda OoT soit sorti.
Comme ils n'ont pas donné de date précise dans le teaser, et qu'ils n'ont d'ailleurs pas montré grand chose, je crains un report.
kikoo31
posted
the 06/10/2026 at 01:42 PM
micheljackson
ils ont pas dit en 2026 ??
micheljackson
posted
the 06/10/2026 at 01:45 PM
kikoo31
Ben si, mais justement ce n'est pas précis comme date.
Ca pourrait être la semaine prochaine ou le 31 décembre.
kikoo31
posted
the 06/10/2026 at 01:53 PM
micheljackson
en effet, je peux déjà émettre des hypothèses pour le 24 decembres
et oublier la date du 19 novembre et alentour
drybowser
posted
the 06/10/2026 at 02:15 PM
399 € c'est le prix que je l'ai eu sur Cdiscount 2 mois après sa sortie, avec Mario kart en physique inclus !
aeris201
posted
the 06/10/2026 at 02:22 PM
micheljackson
Impossible que Zelda soit reporté sinon Nintendo n’a pas de jeu de noel, donc t’inquiete
legend83
posted
the 06/10/2026 at 02:25 PM
micheljackson
Non. 2026 c'est aujourd'hui. Impossible qu'ils mettent cette date là si le jeu n'est pas déjà en train d'être peaufiner. Nintendo doit être être en capacité de projeter leurs revenus d'ici la fin de l'année. Et OOT doit être dans le lot.
cyr
posted
the 06/10/2026 at 02:27 PM
jenicris
elle va augmenter de prix au 1/09.
Après perso attends le modèle européen avec la batterie amovible.
cyr
posted
the 06/10/2026 at 02:29 PM
micheljackson
il aura droit certainement a un nintendo direct dédié ....
Il vont revenir dessus en long, large et de travers.
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Et vivement Muramasa en 2027.
C'est la foire là
Comme ils n'ont pas donné de date précise dans le teaser, et qu'ils n'ont d'ailleurs pas montré grand chose, je crains un report.
Ben si, mais justement ce n'est pas précis comme date.
Ca pourrait être la semaine prochaine ou le 31 décembre.
et oublier la date du 19 novembre et alentour
Après perso attends le modèle européen avec la batterie amovible.
Il vont revenir dessus en long, large et de travers.