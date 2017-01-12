Nintendo nous refait le même coup que pour Zelda Breath of the Wild...La version Switch 2 de Xenoblade Chronicle 2 sera vendu sans le scénario additionnel Torna - The Golden Country...Le prix officiel de la version Switch 2 est de 69,99 euros(ou 9,99 euros pour la mise à niveau Switch 2).On suppose sans trop de difficulté qu'il en sera de même pour le 3.