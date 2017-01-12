Nintendo nous refait le même coup que pour Zelda Breath of the Wild...
La version Switch 2 de Xenoblade Chronicle 2 sera vendu sans le scénario additionnel Torna - The Golden Country...
Le prix officiel de la version Switch 2 est de 69,99 euros(ou 9,99 euros pour la mise à niveau Switch 2).
On suppose sans trop de difficulté qu'il en sera de même pour le 3.
Ils ont vraiment les pires pratiques commerciales...
Elle est loin l'époque des éditions "GOTY" à moindre coût avec les DLC inclus...
Le prix officiel de la version Switch 2 est de 69,99 euros
Switch 2 est de 69,99 euros
69,99 euros
Bordel mais quelle entreprise détestable ils sont pire que Activision dans les heures les plus sombres
A vomir
Le petit artisanculé mérite sa réputation de picsou du jeu vidéo.
Ici c'est tout l'inverse
zekk L’artisanculé a besoin de pognon, tu comprend.
Même si comme une merde, je prendrai la mise à niveau à 10 balles car je veux le refaire dans les meilleures conditions...
The Golden Country a été développé comme un stand alone à l'opus initial, et donc il aurait été bizarre (bien qu'appréciable) qu'il fût inclus à la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2. C'est pas comparable au pass de Zelda : Breath of the Wild, qui là pour le coup, oui, c'est dommageable qu'il n'ait pas été inclus à la version Switch 2 du jeu.
Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est si Xenoblade 2 ~ The Golden Country va sortir sur Switch 2, ou si il schlingue.
C'est précisé en tout petit.
L'édition Switch 2 de The Golden Country sera soit incluse si tu as le jeu en physique via une mise à jour.
Soit dispo en démat si tu as ET acheté le DLC sur Switch au doux prix de 30€ ET acheté l'upgrade à 10€ pour passer Xenoblade 2 en mode Switch 2 Edition?
Chaud d'être à ce point avare...