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Xenoblade Chronicles 2
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name : Xenoblade Chronicles 2
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 12/01/2017
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
L'édition Switch 2 de Xenoblade Chronicle 2 sera vendue sans l'extension Golden Country
Nintendo nous refait le même coup que pour Zelda Breath of the Wild...
La version Switch 2 de Xenoblade Chronicle 2 sera vendu sans le scénario additionnel Torna - The Golden Country...

Le prix officiel de la version Switch 2 est de 69,99 euros(ou 9,99 euros pour la mise à niveau Switch 2).

On suppose sans trop de difficulté qu'il en sera de même pour le 3.

https://www.nintendo.com/fr-be/Jeux/Nintendo-Switch-2-Edition/Xenoblade-Chronicles-2-Nintendo-Switch-2-Edition-3116254.html?srsltid=AfmBOoq8ZArXnIRN8yJlktbevzhTvNE41zKDxY1IvFY0xHp3ou6rwUtz
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    posted the 06/10/2026 at 01:11 PM by ouroboros4
    comments (27)
    fan2jeux posted the 06/10/2026 at 01:14 PM
    testament posted the 06/10/2026 at 01:14 PM
    mais quelle surprise dis donc, le contraire m'aurait étonné
    noukous posted the 06/10/2026 at 01:16 PM
    C'est vraiment la honte absolue nintendo sur cette gen sans déconner...
    Ils ont vraiment les pires pratiques commerciales...
    Elle est loin l'époque des éditions "GOTY" à moindre coût avec les DLC inclus...
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 01:18 PM
    :
    tripy73 posted the 06/10/2026 at 01:23 PM
    Voilà ce qu'il se passe quand un mec formé chez la Pokemon Company prend la tête d'une boîte comme Nintendo, son seul objectif est d'augmenter les profits en grattant de partout pour satisfaire les actionnaires...
    ouroboros4 posted the 06/10/2026 at 01:24 PM
    tripy73
    neptonic posted the 06/10/2026 at 01:25 PM
    sera vendu sans le scénario additionnel Torna - The Golden Country...

    Le prix officiel de la version Switch 2 est de 69,99 euros

    Switch 2 est de 69,99 euros


    69,99 euros


    Bordel mais quelle entreprise détestable ils sont pire que Activision dans les heures les plus sombres

    A vomir
    deathegg posted the 06/10/2026 at 01:27 PM
    Bha pourquoi vendre le DLC ? Ca permettra de le revendre plus tard, plus cher et de le mettre en segment dans un ND pour gratter 5 minutes.
    ouroboros4 posted the 06/10/2026 at 01:30 PM
    deathegg Pas faux
    guiguif posted the 06/10/2026 at 01:34 PM
    Bah c'est comme Breath of the Wild, ce ne sont absolument pas des Complete Edition ou GOTY Edition, et ça sera pareil pour Xeno3, yaura pas le DLC... Nintendo ces sales puants
    stampead posted the 06/10/2026 at 01:37 PM
    j'espere que pour ceux qui on la version boite le patch sera aussi gratuit.
    amario posted the 06/10/2026 at 01:40 PM
    Comment dit déjà ? Bande de ras
    hyoga57 posted the 06/10/2026 at 01:40 PM
    ouroboros4 Et 70 boules en plus. De vraies enflures en plus.

    Le petit artisanculé mérite sa réputation de picsou du jeu vidéo.
    ouroboros4 posted the 06/10/2026 at 01:41 PM
    hyoga57 Chez Sony et MS ils ont au moins la gratitude de nous faire des versions GOTY avec tout dessus et pour un prix moindre
    Ici c'est tout l'inverse
    zekk posted the 06/10/2026 at 01:41 PM
    hyoga57 posted the 06/10/2026 at 01:47 PM
    ouroboros4 Oui, car là ce sont vraiment des tarifs de fdp.

    zekk L’artisanculé a besoin de pognon, tu comprend.
    masharu posted the 06/10/2026 at 01:48 PM
    Le seul truc dans cette histoire c'est que pour ceux qui ont Torna en physique, la mise à jour NS2 est elle gratuite contrairement aux autres jeux .
    ganon29 posted the 06/10/2026 at 01:49 PM
    Quels rats putain, même moi je suis choqué.
    Même si comme une merde, je prendrai la mise à niveau à 10 balles car je veux le refaire dans les meilleures conditions...
    ouroboros4 posted the 06/10/2026 at 01:49 PM
    masharu Quelle générosité
    jem25 posted the 06/10/2026 at 01:52 PM
    C’est Nintendo donc c’est bon y’a le totem d’immunité ça passe crème
    zekk posted the 06/10/2026 at 02:02 PM
    hyoga57
    51love posted the 06/10/2026 at 02:09 PM
    ah et je suis surpris qu'ils fassent pas payer une seconde fois le patch 4k /60fps pour Torna tiens
    aros posted the 06/10/2026 at 02:20 PM
    Ça ne m'étonne pas, le contraire m'aurait vraiment surpris pour le coup.
    The Golden Country a été développé comme un stand alone à l'opus initial, et donc il aurait été bizarre (bien qu'appréciable) qu'il fût inclus à la version Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2. C'est pas comparable au pass de Zelda : Breath of the Wild, qui là pour le coup, oui, c'est dommageable qu'il n'ait pas été inclus à la version Switch 2 du jeu.

    Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est si Xenoblade 2 ~ The Golden Country va sortir sur Switch 2, ou si il schlingue.
    ferthahuici posted the 06/10/2026 at 02:31 PM
    aros

    C'est précisé en tout petit.
    L'édition Switch 2 de The Golden Country sera soit incluse si tu as le jeu en physique via une mise à jour.

    Soit dispo en démat si tu as ET acheté le DLC sur Switch au doux prix de 30€ ET acheté l'upgrade à 10€ pour passer Xenoblade 2 en mode Switch 2 Edition?

    Chaud d'être à ce point avare...
    zephon posted the 06/10/2026 at 02:35 PM
    torna était déjà vendu en stand alone
    hypermario posted the 06/10/2026 at 02:36 PM
    Une definitive edition contenant les DLC aurait ete bien quand meme..
    cyr posted the 06/10/2026 at 02:38 PM
    J'ai pas trop aimer le dlc, donc pas grave. Mais je fais pas la mise a jour. J'ai pas envie de la refaire.
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