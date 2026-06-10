Capcom
a officialisé cette version Dark Arisen
lors du Nintendo Direct
d'hier après-midi, et l'éditeur japonais revient aujourd'hui avec de nouveaux détails concernant le contenu de cette extension.
Dragon's Dogma 2 : Dark Arisen
- Nouveau terrain de jeu : les Terres désolées de Norgan
Les contrées enneigées du nord mettront l'Insurgé et son pion à rude épreuve. De nombreuses nouvelles créatures rôderont dans ces terres hostiles, tandis que l'Insurgé devra coopérer avec une mystérieuse guerrière du nom d'Eir, qui semble bien décidée à en découdre avec un étrange dragon immortel.
- Les Rites des oubliés
Des armes et des armures ayant appartenu à d'anciens Insurgés pourront être récupérées dans douze donjons inédits qui attendent les joueurs.
- Création de personnage étoffée
L'éditeur de personnage recevra une mise à jour qui permettra d'étoffer la création de votre Insurgé et de votre pion. Visages, tatouages, coiffures et autres options de personnalisation seront au programme.
Et concernant les nouveautés encore au stade de rumeurs, des bruits de couloir parlent du retour d'un endgame inspiré de Bitterblack Isle de Dragon's Dogma 1 Dark Arisen, ainsi que de nouvelles vocations, dont l'une permettrait d'utiliser un mystérieux loup blanc aperçu sur l'image ci-dessous.
sortira le 9 octobre 2026
. Pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base, cette extension pourra être achetée séparément.
posted the 06/10/2026 at 12:44 PM by marchand2sable
jenicris
Non pas d'infos pour le moment, mais il y a la Gamescom et surtout le TGS encore. Je pense qu'on le verra là-bas surtout que le président de Capcom a déclaré que DMC, Dragon's Dogma, Mega Man et Ace Attorney deviendront des licences majeures pour la firme.
Il se peut que le directeur de ce DLC soit le nouveau directeur de la série. Je suis curieux du coup aussi.
Les chamaillerie c'est fini.
Pas l'info encore, c'est super flou pour l'instant y compris le contenu.
hibito Top! Merci pour l'info