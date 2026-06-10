





- Nouveau terrain de jeu : les Terres désolées de Norgan



Les contrées enneigées du nord mettront l'Insurgé et son pion à rude épreuve. De nombreuses nouvelles créatures rôderont dans ces terres hostiles, tandis que l'Insurgé devra coopérer avec une mystérieuse guerrière du nom d'Eir, qui semble bien décidée à en découdre avec un étrange dragon immortel.









- Les Rites des oubliés



Des armes et des armures ayant appartenu à d'anciens Insurgés pourront être récupérées dans douze donjons inédits qui attendent les joueurs.









- Création de personnage étoffée



L'éditeur de personnage recevra une mise à jour qui permettra d'étoffer la création de votre Insurgé et de votre pion. Visages, tatouages, coiffures et autres options de personnalisation seront au programme.



Et concernant les nouveautés encore au stade de rumeurs, des bruits de couloir parlent du retour d'un endgame inspiré de Bitterblack Isle de Dragon's Dogma 1 Dark Arisen, ainsi que de nouvelles vocations, dont l'une permettrait d'utiliser un mystérieux loup blanc aperçu sur l'image ci-dessous.























a officialisé cette versionlors dud'hier après-midi, et l'éditeur japonais revient aujourd'hui avec de nouveaux détails concernant le contenu de cette extension.sortira le. Pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base, cette extension pourra être achetée séparément.