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Dragon's Dogma II
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name : Dragon's Dogma II
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Dragon's Dogma 2 : Dark Arisen fait le plein d'infos


Capcom a officialisé cette version Dark Arisen lors du Nintendo Direct d'hier après-midi, et l'éditeur japonais revient aujourd'hui avec de nouveaux détails concernant le contenu de cette extension.





- Nouveau terrain de jeu : les Terres désolées de Norgan

Les contrées enneigées du nord mettront l'Insurgé et son pion à rude épreuve. De nombreuses nouvelles créatures rôderont dans ces terres hostiles, tandis que l'Insurgé devra coopérer avec une mystérieuse guerrière du nom d'Eir, qui semble bien décidée à en découdre avec un étrange dragon immortel.




- Les Rites des oubliés

Des armes et des armures ayant appartenu à d'anciens Insurgés pourront être récupérées dans douze donjons inédits qui attendent les joueurs.




- Création de personnage étoffée

L'éditeur de personnage recevra une mise à jour qui permettra d'étoffer la création de votre Insurgé et de votre pion. Visages, tatouages, coiffures et autres options de personnalisation seront au programme.

Et concernant les nouveautés encore au stade de rumeurs, des bruits de couloir parlent du retour d'un endgame inspiré de Bitterblack Isle de Dragon's Dogma 1 Dark Arisen, ainsi que de nouvelles vocations, dont l'une permettrait d'utiliser un mystérieux loup blanc aperçu sur l'image ci-dessous.












Dragon's Dogma 2 : Dark Arisen sortira le 9 octobre 2026. Pour ceux qui possèdent déjà le jeu de base, cette extension pourra être achetée séparément.
Capcom - https://www.dragonsdogma.com/2da/fr/
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    osiris67, link49
    posted the 06/10/2026 at 12:44 PM by marchand2sable
    comments (12)
    jenicris posted the 06/10/2026 at 12:45 PM
    On sait qui est le directeur ? Vu que Itsuno est chez LightSpeed désormais
    marchand2sable posted the 06/10/2026 at 12:53 PM
    Ils ont vraiment intérêt a officialiser les rumeurs et à proposer un contenu plus conséquent. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont nous refaire une DMC V Special Edition...

    jenicris

    Non pas d'infos pour le moment, mais il y a la Gamescom et surtout le TGS encore. Je pense qu'on le verra là-bas surtout que le président de Capcom a déclaré que DMC, Dragon's Dogma, Mega Man et Ace Attorney deviendront des licences majeures pour la firme.

    Il se peut que le directeur de ce DLC soit le nouveau directeur de la série. Je suis curieux du coup aussi.
    toulia posted the 06/10/2026 at 12:55 PM
    Yes !
    alucardhellsing posted the 06/10/2026 at 01:00 PM
    je le ferais plus tard celui là pas pressé vu les autres jeux qui m'attendent
    masharu posted the 06/10/2026 at 01:05 PM
    Merci, je cherchais son nom .
    cyr posted the 06/10/2026 at 01:07 PM
    Capcom en bon terme avec nintendo, a ne pas en douter. Square Enix aussi.

    Les chamaillerie c'est fini.
    brook1 posted the 06/10/2026 at 01:33 PM
    marchand2sable Faut relancer une partie ou le DLC se lance dans le menu ?
    marchand2sable posted the 06/10/2026 at 01:38 PM
    brook1

    Pas l'info encore, c'est super flou pour l'instant y compris le contenu.
    brook1 posted the 06/10/2026 at 01:51 PM
    marchand2sable ok merci
    hibito posted the 06/10/2026 at 02:06 PM
    Il y aura d'abord 2 maj gratos pour améliorer le jeu avant la sortie de l'extension, avec confirmation d'une pierre de téléportation infinie, comme pour le premier Dark Arisen. C'est ce que j'attendais pour me lancer dans le jeu ^^
    jeanouillz posted the 06/10/2026 at 02:16 PM
    Depuis le temps qu'ils devaient faire cette extension...

    hibito Top! Merci pour l'info
    malroth posted the 06/10/2026 at 02:29 PM
    On connais le prix de l'extansion si on a deja le jeu de base ?
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