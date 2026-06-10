Pendant des mois, une partie des joueurs affirmait que la Switch 2 ne pourrait jamais faire tourner correctement les gros jeux de la génération actuelle. Lorsque Cyberpunk 2077 a été annoncé sur la console, beaucoup parlaient encore d'un « portage impossible ».Un an plus tard, le constat est bien différent.Le Nintendo Direct de cette semaine a enchaîné les annonces de jeux ambitieux et de portages que l'on n'aurait pas forcément imaginés sur une console Nintendo il y a quelques années. Entre les grosses productions tierces et les exclusivités maison, la Switch 2 commence à afficher un catalogue particulièrement solide.Ce qui frappe surtout, c'est le changement de discours. Avant, la question était : « Est-ce que ce jeu peut tourner sur Switch 2 ? ». Aujourd'hui, on parle plutôt de la qualité du portage ou des options graphiques proposées.Cyberpunk 2077 a joué un rôle important dans cette évolution. Le jeu est devenu une sorte de preuve que la machine est capable d'accueillir des titres réputés très exigeants. Derrière lui, de nombreux éditeurs semblent désormais prêts à porter leurs jeux sur la console.Bien sûr, la Switch 2 ne rivalise pas avec les PC haut de gamme ou les consoles les plus puissantes du marché. Mais elle n'en a pas vraiment besoin. Nintendo semble avoir trouvé le bon équilibre entre performances et portabilité.Au final, ce Nintendo Direct n'a pas seulement présenté de nouveaux jeux. Il a surtout confirmé une chose : la Switch 2 est désormais prise au sérieux par les éditeurs et les joueurs. Et pour une console que certains annonçaient déjà limitée avant même sa sortie, c'est probablement sa plus grande victoire.Regardez cette video :