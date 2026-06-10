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NS2 : Fin du le mythe des « portages impossibles »
le Direct qui fait taire les sceptiques

Pendant des mois, une partie des joueurs affirmait que la Switch 2 ne pourrait jamais faire tourner correctement les gros jeux de la génération actuelle. Lorsque Cyberpunk 2077 a été annoncé sur la console, beaucoup parlaient encore d'un « portage impossible ».

Un an plus tard, le constat est bien différent.

Le Nintendo Direct de cette semaine a enchaîné les annonces de jeux ambitieux et de portages que l'on n'aurait pas forcément imaginés sur une console Nintendo il y a quelques années. Entre les grosses productions tierces et les exclusivités maison, la Switch 2 commence à afficher un catalogue particulièrement solide.

Ce qui frappe surtout, c'est le changement de discours. Avant, la question était : « Est-ce que ce jeu peut tourner sur Switch 2 ? ». Aujourd'hui, on parle plutôt de la qualité du portage ou des options graphiques proposées.

Cyberpunk 2077 a joué un rôle important dans cette évolution. Le jeu est devenu une sorte de preuve que la machine est capable d'accueillir des titres réputés très exigeants. Derrière lui, de nombreux éditeurs semblent désormais prêts à porter leurs jeux sur la console.

Bien sûr, la Switch 2 ne rivalise pas avec les PC haut de gamme ou les consoles les plus puissantes du marché. Mais elle n'en a pas vraiment besoin. Nintendo semble avoir trouvé le bon équilibre entre performances et portabilité.

Au final, ce Nintendo Direct n'a pas seulement présenté de nouveaux jeux. Il a surtout confirmé une chose : la Switch 2 est désormais prise au sérieux par les éditeurs et les joueurs. Et pour une console que certains annonçaient déjà limitée avant même sa sortie, c'est probablement sa plus grande victoire.

Regardez cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=EqKpFuk18Lk
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    aeris201
    posted the 06/10/2026 at 12:17 PM by hypermario
    comments (19)
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 12:20 PM
    Oui c'est clairement un des enseignements a tirer de ces derniers jours. Avec l'annonce du portage d''MH Wilds, on peut tout esperer sur Switch 2 desormais.

    "portage impossible sur Switch 2" c'est terminé. Maintenant c'est juste une question d'envie et de volonté des tiers
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 12:21 PM
    Oui et non, pas sur qu'un Unreal 6 (qui arrivera d'ici 3 ans) tournera sur switch 2. Tu auras ta réponse a ce moment là vers 2029/30
    amario posted the 06/10/2026 at 12:21 PM
    Tu fais tourner Elder Ring et Cyberpunk, en gros tu peux faire tourner 90% des jeux produits. Seul 10% doivent être trop lourd
    ouroboros4 posted the 06/10/2026 at 12:22 PM
    rogeraf C'est clair !
    hypermario posted the 06/10/2026 at 12:25 PM
    rogeraf Tu parles du futur, or il y a un an "tout le monde" disait qu'elle etait foutu.
    nyseko posted the 06/10/2026 at 12:25 PM
    Cela a déjà été répété en long et en large: Si le moteur de jeu est correctement conçu, un portage ne pose aucun problème.

    Des jeux comme Doom sur Nintendo Switch ont démontré que tout est possible et que cela dépend simplement des compétences des développeurs.

    Cela fait 8 ans que c'est dit et répété tout ça.
    nicolasgourry posted the 06/10/2026 at 12:26 PM
    rogeraf sauf que d'ici là, à la vitesse que c'est partie, tu auras minimum 60 Millions de Switch 2 vendues, Nintendo aura sortie des exclusivités, les indés seront de plus en plus présent (il tourne pas tous avec UE6) et que les tiers hors indé, ça sera pas encore la norme...sans parler du prix des prochaines consoles de salon qui devraient freiner plus d'un acheteur.
    hypermario posted the 06/10/2026 at 12:27 PM
    ouroboros4 Justement c'est pas clair : Vous vous projetez dans le futur, car vos discours d'il y a un an ne tiennent deja plus !

    nyseko Biensur, mais maintenant que les Dev Kit sont distribuer, on peut aussi se rendre compte que les portages des jeux de cette gen n'ont pas l'air si difficile que ca.
    taiko posted the 06/10/2026 at 12:29 PM
    Non mais toutes les consoles Nintendo ont eu un suivi des tiers au début. Vous avez la mémoire courte. On dit ça à chaque fois. Puis elle se fait distancer et il n'y a plus de portage tiers.
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 12:30 PM
    nicolasgourry Y aura surement une demie partie de la vie de la switch 2 sous nouveaux moteurs 3D : unreal engine 6 - prochain moteur activision et autre EA games. Pas sur qu'elle les fasses tourner mais on ira vers ces nouveaux moteurs de toute façon ...
    nicolasgourry posted the 06/10/2026 at 12:31 PM
    rogeraf j'ai pas dit que l'on ira pas vers ces nouveaux moteurs, j'ai dit que le temps que ça devienne la norme, Nintendo n'est pas en "danger".
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 12:31 PM
    hypermario j'ai la console et j'en suis tres content mais je pense que la réussite des portages ne durera pas dans le temps sur la durée de vie de la petite, c'est tout.
    edgar posted the 06/10/2026 at 12:32 PM
    Ce ND a surtout montré la présence de plus en plus importante des éditeurs tiers, avec même un soutien total de la part de Capcom et Square-Enix.

    C’est même du jamais vu sur console Nintendo depuis la Super Nes.

    Bref c’est rassurant et ça augure que du bon pour les prochains mois et années.
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 12:32 PM
    nicolasgourry on est d'accord Nicolas. Y a du temps d'ici là
    hypermario posted the 06/10/2026 at 12:33 PM
    taiko L'argument était valable pour la Wii et la Switch 1 en fin de vie. Mais il y a encore un an, beaucoup disaient déjà que Cyberpunk était impossible sur une console Nintendo. Aujourd'hui il tourne dessus. Personne ne peut garantir le soutien des tiers dans 5 ans, mais pour l'instant les faits vont plutôt dans le sens inverse.
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 12:35 PM
    Au depart, quand des portages comme Cyberpunk et FF7 Remake ont été annoncé, beaucoup pensaient que la Switch 2 n'allait recevoir que des jeux de la gen precedente, des jeux PS4 en gros.

    Un an plus tard, non seulement elle recoit beaucoup de jeux de la gen actuelle et en plus le rythme des annonces s'accelère
    hypermario posted the 06/10/2026 at 12:36 PM
    Cette article c'est surtout pour mettre en perspective ce Nintendo Direct.
    J'ai beaucoup vue de notation tres basse dans les commentaires surement a cause des jeux deja sortie et le manque de jeux AAA first party,
    Mais pour moi c'est un direct reussis dans le sens ou il a su rassurer quant a l'architecture et la puissance choisit par Nintendo pour cette switch 2.
    Bref moi je suis ravis
    riddler posted the 06/10/2026 at 12:37 PM
    Tout ce qui tourne sur Series S tourne sur Switch 2.
    zoske posted the 06/10/2026 at 12:38 PM
    Pour rappel Cyberpunk 2077 est sorti en 2020 et tournait sur une
    RTX 2080 au max RT puis sur une 5080 pour le Patch tracing.

    Elden Ring met bien plus de temps à sortir dessus alors que c'est un jeu de 2022 et encore on ne sait pas s'il sera 30fps constant.

    Les autres jeux les plus impressionnants sont Assassin creed et Indiana Jones (le RE engine tournait déjà très bien sur PS4) et on voit bien que ces jeux ne sortent pas facilement mais avec énormément d'optimisations et de compromis graphiques. Donc si les ventes ne suivent pas, les éditeurs vont de moins en moins supporter la Switch 2 malheureusement.
    Car les jeux seront de plus en plus techniquement avancés et l'optimisation devra être de plus en plus poussé aussi.

    Donc s'il y a pas un bon cash back (de bonnes ventes) sur ces versions. Par sûr que cela va continuer. Surtout que la Switch 2 peut vivre que sur les exclusivités Nintendo après tout.
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