le Direct qui fait taire les sceptiques
Pendant des mois, une partie des joueurs affirmait que la Switch 2 ne pourrait jamais faire tourner correctement les gros jeux de la génération actuelle. Lorsque Cyberpunk 2077 a été annoncé sur la console, beaucoup parlaient encore d'un « portage impossible ».
Un an plus tard, le constat est bien différent.
Le Nintendo Direct de cette semaine a enchaîné les annonces de jeux ambitieux et de portages que l'on n'aurait pas forcément imaginés sur une console Nintendo il y a quelques années. Entre les grosses productions tierces et les exclusivités maison, la Switch 2 commence à afficher un catalogue particulièrement solide.
Ce qui frappe surtout, c'est le changement de discours. Avant, la question était : « Est-ce que ce jeu peut tourner sur Switch 2 ? ». Aujourd'hui, on parle plutôt de la qualité du portage ou des options graphiques proposées.
Cyberpunk 2077 a joué un rôle important dans cette évolution. Le jeu est devenu une sorte de preuve que la machine est capable d'accueillir des titres réputés très exigeants. Derrière lui, de nombreux éditeurs semblent désormais prêts à porter leurs jeux sur la console.
Bien sûr, la Switch 2 ne rivalise pas avec les PC haut de gamme ou les consoles les plus puissantes du marché. Mais elle n'en a pas vraiment besoin. Nintendo semble avoir trouvé le bon équilibre entre performances et portabilité.
Au final, ce Nintendo Direct n'a pas seulement présenté de nouveaux jeux. Il a surtout confirmé une chose : la Switch 2 est désormais prise au sérieux par les éditeurs et les joueurs. Et pour une console que certains annonçaient déjà limitée avant même sa sortie, c'est probablement sa plus grande victoire.
Regardez cette video :
https://www.youtube.com/watch?v=EqKpFuk18Lk
"portage impossible sur Switch 2" c'est terminé. Maintenant c'est juste une question d'envie et de volonté des tiers
Des jeux comme Doom sur Nintendo Switch ont démontré que tout est possible et que cela dépend simplement des compétences des développeurs.
Cela fait 8 ans que c'est dit et répété tout ça.
nyseko Biensur, mais maintenant que les Dev Kit sont distribuer, on peut aussi se rendre compte que les portages des jeux de cette gen n'ont pas l'air si difficile que ca.
C’est même du jamais vu sur console Nintendo depuis la Super Nes.
Bref c’est rassurant et ça augure que du bon pour les prochains mois et années.
Un an plus tard, non seulement elle recoit beaucoup de jeux de la gen actuelle et en plus le rythme des annonces s'accelère
J'ai beaucoup vue de notation tres basse dans les commentaires surement a cause des jeux deja sortie et le manque de jeux AAA first party,
Mais pour moi c'est un direct reussis dans le sens ou il a su rassurer quant a l'architecture et la puissance choisit par Nintendo pour cette switch 2.
Bref moi je suis ravis
RTX 2080 au max RT puis sur une 5080 pour le Patch tracing.
Elden Ring met bien plus de temps à sortir dessus alors que c'est un jeu de 2022 et encore on ne sait pas s'il sera 30fps constant.
Les autres jeux les plus impressionnants sont Assassin creed et Indiana Jones (le RE engine tournait déjà très bien sur PS4) et on voit bien que ces jeux ne sortent pas facilement mais avec énormément d'optimisations et de compromis graphiques. Donc si les ventes ne suivent pas, les éditeurs vont de moins en moins supporter la Switch 2 malheureusement.
Car les jeux seront de plus en plus techniquement avancés et l'optimisation devra être de plus en plus poussé aussi.
Donc s'il y a pas un bon cash back (de bonnes ventes) sur ces versions. Par sûr que cela va continuer. Surtout que la Switch 2 peut vivre que sur les exclusivités Nintendo après tout.