Alors que Bungie vient de déployer la toute dernière mise à jour de contenu de Destiny 2, les joueurs ont répondu présents en masse pour dire au revoir au célèbre looter-shooter spatial.Au moment de la sortie de cette mise à jour finale, Destiny 2 a atteint un pic de plus de 167.000 joueurs simultanés sur Steam en l’espace de 24 heures. Il s’agit du meilleur score enregistré depuis l’arrivée de l’extension The Final Shape en 2024, qui avait culminé à plus de 314.000 joueurs.Cet afflux massif a même provoqué quelques soucis techniques. Plusieurs joueurs signalent des difficultés de connexion et une certaine instabilité des serveurs.Le mouvement a en tout cas dépassé un autre objectif symbolique : Destiny 2 a largement surpassé le pic historique de Marathon, le nouveau projet multijoueur de Bungie, qui avait atteint environ 77.000 joueurs simultanés. Un contraste qui ne manque pas d’alimenter les débats autour de l’avenir du studio.Le mois dernier, Bungie avait confirmé que le suivi de Destiny 2 prendrait fin en juin, une annonce qui avait surpris de nombreux joueurs. Beaucoup s’attendaient encore à voir arriver de nouvelles extensions ou au moins des mises à jour de grande ampleur. Mais le studio semble désormais concentrer ses ressources sur Marathon, dont le lancement peine toutefois à convaincre sur la durée.Depuis cette annonce, une partie de la communauté réclame ouvertement Destiny 3. Le sujet a même refait surface durant le Summer Game Fest, notamment avec un spam massif durant les conférences et sur de nombreux posts de Sony/PlayStation. Pourtant, selon plusieurs sources proches du dossier, aucun troisième épisode ne serait actuellement en développement actif.Reste à savoir si Sony acceptera un jour de relancer pleinement la franchise avec un nouvel épisode. Entre les coûts de développement de plus en plus élevés et les difficultés financières rencontrées par Bungie, un éventuel Destiny 3 ne verrait probablement pas le jour avant de nombreuses années… si tant est qu’il existe un jour.