Pour les personnes qui connaissent bien la licence, j'aimerais connaître un détail sur le jeu.

Pour la première fois depuis longtemps un épisode de Fire emblem me tente beaucoup mais j'avais cru comprendre en regardant le trailer précédent et celui-là également que le jeu va être lié au précédent que je n'ai pas fait et que je ne compte pas faire dans l'immédiat ( à part si il y a une version switch 2 un jour).

J'aimerais savoir si c'est de l'ordre du détail ou si le jeu sera plus appréciable si on a fait Fire emblem tree housses ?