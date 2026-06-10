Pour les personnes qui connaissent bien la licence, j'aimerais connaître un détail sur le jeu.
Pour la première fois depuis longtemps un épisode de Fire emblem me tente beaucoup mais j'avais cru comprendre en regardant le trailer précédent et celui-là également que le jeu va être lié au précédent que je n'ai pas fait et que je ne compte pas faire dans l'immédiat ( à part si il y a une version switch 2 un jour).
J'aimerais savoir si c'est de l'ordre du détail ou si le jeu sera plus appréciable si on a fait Fire emblem tree housses ?
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posted the 06/10/2026 at 11:48 AM by yurius
Au pire rien ne t'empêche de check un résumé sur les 3 Maisons sans spoil (avec chat GPT)
Je peux te dire que personnellement mon intérêt est décuplé grâce à ces connexions avec Three Houses, mais Three Houses est assez long et dense, c'est un petit investissement si tu veux en tirer le maximum donc je pense que tu peux te contenter d'un résumé dans les grandes lignes si ça te dérange pas de te faire spoil. Avoir une idée des différentes factions, de la mythologie et de l'histoire globale de Three Houses peut déjà te donner une très bonne base pour mieux apprécier le nouvel épisode