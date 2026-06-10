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Jeux Vidéo
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Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Ca résume bien mon opinion après les conf' !
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posted the 06/10/2026 at 11:43 AM by
obi69
comments (
14
)
jeanouillz
posted
the 06/10/2026 at 11:48 AM
Beaucoup trop de "pan pan boum boum
" à mon gout dans ces confs mais heureusement il y a de tout mais il reste encore des choses à éclaircir (notamment OOT)
zekk
posted
the 06/10/2026 at 11:49 AM
Non mais faut arrêter ave le FF 2D c’est bêtement le remake d’un jeu smartphone, mais pour le reste c’est pas mal
yanssou
posted
the 06/10/2026 at 11:52 AM
Voilà pourquoi les réseaux sont un cancer, arrêtez de vous faire du mal comme sa, Twiter sont rempli de taré en tous genre. Ce genre de gens qui disent d'arrêter le JV mais franchement honte à eux.
greggy
posted
the 06/10/2026 at 11:56 AM
Tous ces jeux seront sûrement excellents, mais le véritable problème, c'est le manque d'originalité qui touche Nintendo depuis de trop nombreuses années.
medoo
posted
the 06/10/2026 at 11:56 AM
Je me souviens d'un temps où je mettais 3 ou 4 jours à me remettre de l'effervescence de l'E3. Avec les Annonces, les Conf', les privates room, les stands.
Content d'avoir connue ça.
romgamer6859
posted
the 06/10/2026 at 12:06 PM
Mouais, faut jamais s'occuper de ce que les autres peuvent dire ou penser. Après désolé si avec le temps on peut être plus exigeant et si on est plus nuancé et critique sans sauter au plafond pour chaque annonce.
kevisiano
posted
the 06/10/2026 at 12:07 PM
45 portages les gars faut arrêter.
A part Xenoblade, Fire Emblem, rien de fou.
J'ai volontairement pas cité OoT parce que je connais l'amour des joueurs pour l'original et que ce remake sera analysé à la loupe.
Etant un immense fan de MGS, le remake du 3 j'y suis pas allé car pas nécessaire à mes yeux.
Sinon d'un point de vue global on a eu une semaine de tarés. Le JV que je croyais quelque perdu est bien revenu. J'ai jamais vu un mois de septembre comme ça où il faudra qu'on fasse des choix
nicolasgourry
posted
the 06/10/2026 at 12:07 PM
Je me disais la même chose (en plus tu as des dates pour Fire Emblem et Orbitals qui, dans leur genre, pourraient faire le boulot, après tout est question de verre à moitié plein ou à moitié vide, le biais que l'on utilise au lieu de voir la globalité et de nuancer). Je pense que l'un des soucis vient du fait que la Switch 2 devient la console dont il faudrait avoir honte. Cependant, ceux qui tombent le plus sur la Switch 2 sont dégoûtés de voir que les consoles concurrentes, plus puissantes, ont les mêmes gros jeux de Capcom ou Square Enix, par exemple, et que le plus important dans un jeu, c'est que la base, l'essentiel, soit là.
L'autre souci, comme je l'avais déjà écrit : "En fait, il se passe toujours le même procédé : tu as un constructeur qui arrive sur le marché, il va proposer des licences inédites pour se démarquer, puis il y aura des suites, puis des remasters ou remakes (pour jouer sur la nostalgie des licences du constructeur ou alors un reboot pour relancer une licence) ; du coup, tu auras des licences surexploitées et sous-exploitées, et parfois tu auras une "prise de risque" avec une nouvelle licence.
En gros, l'arrivée d'un nouveau constructeur permet de "bousculer" un peu et d'avoir plein de nouvelles promesses... avant qu'il ne se repose un peu trop sur ses lauriers, et c'est reparti pour l'attente d'un nouveau constructeur."
https://www.gamekyo.com/group_article57064.html
Le plus absurde, c'est qu'il y a de quoi jouer sur tous les supports qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients si on pends du recul.
shirou
posted
the 06/10/2026 at 12:10 PM
S'il vous plait, arrêtez les post Twitter, X ou juste une vidéo influenceur youteube. Retournez sur vos réseau sociaux et arrêtez de nous polluer ici.
obi69
posted
the 06/10/2026 at 12:26 PM
shirou
s'il vous plaît, avant de polluer les posts des autres, commencez par en faire vous même.
drybowser
posted
the 06/10/2026 at 12:27 PM
Ça rale parce que ça fait un seul gros jeu Nintendo d annoncé (oot) pour les 6 prochains mois de l année !!
On a starfox a venir en juin ( un remake , et a moins d ajouts d une blinde de nouveaux niveaux c'est pas un gros jeu mais un petit qui se torche en 6 heures ), fire emblem en juillet (ok nouveau jeu , mais déjà annoncé depuis x mois et tout sauf beau ) , et bah c'est tout !!
A nouveau c'est le désert de jeux Nintendo a venir sur une console Nintendo !! La première année de la console a été a chier et la console n a vécu que grâce aux tiers notamment Capcom et squarenix , la 2eme année s annonce au moins aussi pire
zoske
posted
the 06/10/2026 at 12:29 PM
Le post du déni clairement! En quoi Xenoblade est une merveilleuse nouvelle pour ceux qui aiment le jeu vidéo? C'est un épisode en plus et pour les millions de joueurs qui n'ont jamais touché à cette série... c'est pas comme s'il était si épic qu'on veut prendre une Switch 2 pour y jouer. Final Fantasy sort sur toutes les consoles et PC (donc Steam Deck).
Le dernier épisode inédit de Zelda date de 2013... et 13ans plus tard ils nous sortent un remake.... Et on doit sauter au plafond pour cela?
Puis Kingdom Hearth, c'est la même chose que Xenoblade, un autre épisode en plus loin d'être finalisé et qui va sortir sur toutes les autres consoles et PC....
Donc oui on aime le jeu vidéo, mais quand c'est middle on a le droit de dire que c'est middle
nindo64
posted
the 06/10/2026 at 12:30 PM
kevisiano
Il y en a vraiment 45 ?
C'est ça le principal problème que j'ai eu avec ce Direct. Y a une poignée de jeux qui ont l'air vraiment très intéressants comme ceux que l'auteur a cité. Mais ils sont noyé dans un océan de portages et de "Ultimate Edition" de jeux sortis il y a presque 10 ans pour certains.
Et pour une console qui vient de fêter son premier anniversaire, on est en droit à s'attendre a quelque chose de plus original et ambitieux
kevisiano
posted
the 06/10/2026 at 12:37 PM
nindo64
y en a vraiment beaucoup ahah.
Je suis en phase ! et surtout on a vu des jeux qui ont été présentés 2/3 jours avant donc à part confirmer que ça sera également sur Switch 2 bah on a l'impression de perdre du temps
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Content d'avoir connue ça.
A part Xenoblade, Fire Emblem, rien de fou.
J'ai volontairement pas cité OoT parce que je connais l'amour des joueurs pour l'original et que ce remake sera analysé à la loupe.
Etant un immense fan de MGS, le remake du 3 j'y suis pas allé car pas nécessaire à mes yeux.
Sinon d'un point de vue global on a eu une semaine de tarés. Le JV que je croyais quelque perdu est bien revenu. J'ai jamais vu un mois de septembre comme ça où il faudra qu'on fasse des choix
L'autre souci, comme je l'avais déjà écrit : "En fait, il se passe toujours le même procédé : tu as un constructeur qui arrive sur le marché, il va proposer des licences inédites pour se démarquer, puis il y aura des suites, puis des remasters ou remakes (pour jouer sur la nostalgie des licences du constructeur ou alors un reboot pour relancer une licence) ; du coup, tu auras des licences surexploitées et sous-exploitées, et parfois tu auras une "prise de risque" avec une nouvelle licence.
En gros, l'arrivée d'un nouveau constructeur permet de "bousculer" un peu et d'avoir plein de nouvelles promesses... avant qu'il ne se repose un peu trop sur ses lauriers, et c'est reparti pour l'attente d'un nouveau constructeur."
https://www.gamekyo.com/group_article57064.html
Le plus absurde, c'est qu'il y a de quoi jouer sur tous les supports qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients si on pends du recul.
On a starfox a venir en juin ( un remake , et a moins d ajouts d une blinde de nouveaux niveaux c'est pas un gros jeu mais un petit qui se torche en 6 heures ), fire emblem en juillet (ok nouveau jeu , mais déjà annoncé depuis x mois et tout sauf beau ) , et bah c'est tout !!
A nouveau c'est le désert de jeux Nintendo a venir sur une console Nintendo !! La première année de la console a été a chier et la console n a vécu que grâce aux tiers notamment Capcom et squarenix , la 2eme année s annonce au moins aussi pire
Le dernier épisode inédit de Zelda date de 2013... et 13ans plus tard ils nous sortent un remake.... Et on doit sauter au plafond pour cela?
Puis Kingdom Hearth, c'est la même chose que Xenoblade, un autre épisode en plus loin d'être finalisé et qui va sortir sur toutes les autres consoles et PC....
Donc oui on aime le jeu vidéo, mais quand c'est middle on a le droit de dire que c'est middle
Et pour une console qui vient de fêter son premier anniversaire, on est en droit à s'attendre a quelque chose de plus original et ambitieux
Je suis en phase ! et surtout on a vu des jeux qui ont été présentés 2/3 jours avant donc à part confirmer que ça sera également sur Switch 2 bah on a l'impression de perdre du temps