Vous aurez besoin de beaucoup d'espace de stockage si vous comptez acheter la Kingdom Hearts Collection sur Nintendo Switch 2. La fiche produit sur le Nintendo eShop indique qu'elle nécessite pas moins de 131 Go d'espace sur votre carte SD pour le téléchargement.
La Kingdom Hearts Collection contient tous les jeux et sera disponible au prix de 75 $ à sa sortie.
Le jeu sera sur GKC S2 et pas vraiment sur la galette PS5 (connexion obligatoire à l'install) de ce que j'ai lu sur Gamekyo. Donc le format physique me semble modéremment intéressant (comme de plus en plus avec les jeux Squix en fait).