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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : Xbox Series X
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
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[Switch 2] Kingdom Hearts Collection : Un poids et un prix qui pique


Vous aurez besoin de beaucoup d'espace de stockage si vous comptez acheter la Kingdom Hearts Collection sur Nintendo Switch 2. La fiche produit sur le Nintendo eShop indique qu'elle nécessite pas moins de 131 Go d'espace sur votre carte SD pour le téléchargement.



La Kingdom Hearts Collection contient tous les jeux et sera disponible au prix de 75 $ à sa sortie.

Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/
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    aeris201
    posted the 06/10/2026 at 11:34 AM by link49
    comments (7)
    jeanouillz posted the 06/10/2026 at 11:39 AM
    Je crois que Square Enix doit avoir des actions chez Samsung sur la construction et la vente des micro SD Express
    saram posted the 06/10/2026 at 11:40 AM
    A voir le prix de l'édition boite.
    link49 posted the 06/10/2026 at 11:41 AM
    saram Je la vois bien à 79.99 euros.
    nigel posted the 06/10/2026 at 11:45 AM
    Ils font le coup à chaque jeu, le poids des FF7 Remake est ridicule aussi. On dirait qu'ils connaissent pas d'algo de compression
    jeanouillz posted the 06/10/2026 at 11:50 AM
    nigel Ils devraient faire comme Cyberpunk et ne pas avoir tous les doublages par défaut, pour économiser de la place
    archesstat posted the 06/10/2026 at 11:57 AM
    Je suppose qu'on pourra juste télécharger la partie de la compile que l'on veut pour pas avoir tout d'un coup.
    cail2 posted the 06/10/2026 at 12:18 PM
    saram
    Le jeu sera sur GKC S2 et pas vraiment sur la galette PS5 (connexion obligatoire à l'install) de ce que j'ai lu sur Gamekyo. Donc le format physique me semble modéremment intéressant (comme de plus en plus avec les jeux Squix en fait).
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