ActuGaming

« Nous avons ajusté le prix pour le public, et nous constatons un retour à la croissance. Nous voyons plus d’abonnés, et plus important encore, une meilleure retention. Nous avons encore du travail à faire.. »« Nous allons devoir nous intéresser à de nouveaux « business models ». Je pense que c’est ce dont nous avons besoin,. Je pense que nous avons atteint un stade où il est difficile d’imaginer que le grand public puisse dépenser des milliers de dollars dans une console. Donc je pense que nous devons penser à d’autres manières de faire avec des choses qui pourront arriver plus tard cette année. »« C’est un long voyage que nous entamons. Notre business n’est actuellement pas très en forme comme vous l’avez noté.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En résumé, plus d'exclusivité, moins de course à la puissance et une meilleure accessibilité pour les abonnements.A se demander, si elle rejette le ridicule de ce "concours de quéquette" technologique pour privilégier un pragmatisme de service, lassée par une course à l'apparence et à la puissance brute qui ne sert plus qu'à satisfaire un ego de kéké au détriment de la réalité économique.