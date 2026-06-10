« Nous avons ajusté le prix pour le public, et nous constatons un retour à la croissance. Nous voyons plus d’abonnés, et plus important encore, une meilleure retention. Nous avons encore du travail à faire. Donc nous allons en faire plus cet été afin de créer davantage d’offres flexibles pour aller chercher tous les types de joueurs que nous avons
. »
« Nous allons devoir nous intéresser à de nouveaux « business models ». Je pense que c’est ce dont nous avons besoin, plutôt que de juste proposer la console la plus puissante du monde
. Je pense que nous avons atteint un stade où il est difficile d’imaginer que le grand public puisse dépenser des milliers de dollars dans une console. Donc je pense que nous devons penser à d’autres manières de faire avec des choses qui pourront arriver plus tard cette année. »
« C’est un long voyage que nous entamons. Notre business n’est actuellement pas très en forme comme vous l’avez noté. Nous commençons par proposer une ou deux exclusivités, et à mesure que le business devient de nouveau florissant, nous verrons pour en faire davantage.
»
ActuGaming
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En résumé, plus d'exclusivité, moins de course à la puissance et une meilleure accessibilité pour les abonnements.
A se demander, si elle rejette le ridicule de ce "concours de quéquette" technologique pour privilégier un pragmatisme de service, lassée par une course à l'apparence et à la puissance brute qui ne sert plus qu'à satisfaire un ego de kéké au détriment de la réalité économique.
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posted the 06/10/2026 at 10:50 AM by nicolasgourry
Les specs sont verrouillé pour la Helix (autour de Magnus), trop tard pour tout changer désormais.
Et le prix rien qu'à cause de cela ne sera pas donné. Après elle peut essayer de le baisser un peu je ne sais comment, mais y aura pas de miracles.
Pareil pour la PS6
Elle est lucide, maintenant on verra les actes et s'ils arrivent petit a petit a inverser la tendance sur next gen.
Et elle a pas peur de dire les choses. Leur business modele est merdique comparé à Steam et Playstation.
Comme toute entreprise qui a une plateforme physique et/ou numérique, ils sortiront jamais de bons coeurs leurs jeux ailleurs.
Leur idée est clairement de sortir Playstation de l'équation au niveau des first party dans un premier temps, mais le risque c'est qu'ils contribuent simplement à accelerer la croissance de Steam
c'est compliqué et risqué, ils ont merdé sur tous les fronts.
jenicris ça reste un PC, il n'y aura plus les memes lourdeurs de process au niveau hardware et generationnel (tu sors un hardware console boulet, tu te le farcies pendant toute la gen, Xbox One et Serie S.... ), ils pourront sortir des nouveaux modeles rapidement s'ils veulent se repositionner strategiquement par rapport à la concurrence bcp plus facilement.
comment elle peut parler de rétention alors que ca fait même pas 2 mois qu'ils ont baissé les prix ? et la croissance alors qu'il ont sortit leur forza horizon c'est normal aussi...
c'est dans 6 mois qu'on verra si les efforts sont suffisant
Tu mets Spencer ou Bond à la place et ils diraient pareil lol.
Après Magnus est assez flexible mais faudra du temps, surtout s'ils conçoivent un modèle moins cher que maintenant.
tripy73 oui ça je sais (je l'avais d'ailleurs déjà évoqué), mais le hardware en lui même ça sera du très haut de gamme selon les leaker AMD, donc même s'ils peuvent gagner quelques gain, elle coûtera forcément très chère et encore plus si non subventionné
Pour Sony c'est un peu plus complexe, parce qu'en restant sur un cycle generationnel hardware, ca veut dire que les specs de la PS6 vont conditionner un jour les jeux quand la conception sur PS5 sera abandonnée, et qu'ils seront a minima sur PS6 et leurs futurs modeles PS6 Pro / PS7 a cause du crossgen.
Sauf que dans 10-15 ans, 24Go de RAM comme limite basse pour leurs jeux maisons ou les tiers, ça pourrait etre faible.
Microsoft s'en fout, ils sortent completement du cycle generationnel en proposant un PC... et les jeux PC ont une plage de reglage bcp plus etendue que sur console.
Mais en contre parti, si tu as un store ouvert pour acheter des jeux moins chers ailleurs, et que tu n'as plus d'abo payant pour des services type save dans le cloud / jeu online, que tu peux utiliser ton matos pour travailler / étudier / et toutes tes taches quotidiennes sur ordinateur plutot que du simple JV, ...
ce qui pourrait etre pas mal, c'est s'ils arrivent a cumuler les avantages des 2 mondes console et pc dans la meme box, ou s'ils auront plutot les desavantages des 2
On verra combien Sony sera pret a mettre niveau subvention, mais je doute qu'ils envisagent les 200 a 300 dollar et de revivre l'époque catastrophique pour leur finance qu'a été la PS3.
Et vu comment les prix hardware tour PC vs console se sont rapprochés au fil des années...
En ce moment, on peut literalement me faire livrer une tour PC qui affiche des specs au moins aussi bonnes que les consoles pour pas plus chers....
ça devient vraiment ridicule... :s