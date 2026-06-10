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Asha Sharma s'exprime.



« Nous avons ajusté le prix pour le public, et nous constatons un retour à la croissance. Nous voyons plus d’abonnés, et plus important encore, une meilleure retention. Nous avons encore du travail à faire. Donc nous allons en faire plus cet été afin de créer davantage d’offres flexibles pour aller chercher tous les types de joueurs que nous avons. »

« Nous allons devoir nous intéresser à de nouveaux « business models ». Je pense que c’est ce dont nous avons besoin, plutôt que de juste proposer la console la plus puissante du monde. Je pense que nous avons atteint un stade où il est difficile d’imaginer que le grand public puisse dépenser des milliers de dollars dans une console. Donc je pense que nous devons penser à d’autres manières de faire avec des choses qui pourront arriver plus tard cette année. »

« C’est un long voyage que nous entamons. Notre business n’est actuellement pas très en forme comme vous l’avez noté. Nous commençons par proposer une ou deux exclusivités, et à mesure que le business devient de nouveau florissant, nous verrons pour en faire davantage. »

ActuGaming

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En résumé, plus d'exclusivité, moins de course à la puissance et une meilleure accessibilité pour les abonnements.
A se demander, si elle rejette le ridicule de ce "concours de quéquette" technologique pour privilégier un pragmatisme de service, lassée par une course à l'apparence et à la puissance brute qui ne sert plus qu'à satisfaire un ego de kéké au détriment de la réalité économique.
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    aeris201, junaldinho
    posted the 06/10/2026 at 10:50 AM by nicolasgourry
    comments (14)
    jenicris posted the 06/10/2026 at 11:06 AM
    à la puissance brute qui ne sert plus qu'à satisfaire un ego de kéké

    Les specs sont verrouillé pour la Helix (autour de Magnus), trop tard pour tout changer désormais.
    Et le prix rien qu'à cause de cela ne sera pas donné. Après elle peut essayer de le baisser un peu je ne sais comment, mais y aura pas de miracles.
    Pareil pour la PS6
    51love posted the 06/10/2026 at 11:18 AM
    Nous allons devoir nous intéresser à de nouveaux « business models ». Je pense que c’est ce dont nous avons besoin, plutôt que de juste proposer la console la plus puissante du monde. Je pense que nous avons atteint un stade où il est difficile d’imaginer que le grand public puisse dépenser des milliers de dollars dans une console


    Elle est lucide, maintenant on verra les actes et s'ils arrivent petit a petit a inverser la tendance sur next gen.

    C’est un long voyage que nous entamons. Notre business n’est actuellement pas très en forme comme vous l’avez noté. Nous commençons par proposer une ou deux exclusivités, et à mesure que le business devient de nouveau florissant, nous verrons pour en faire davantage.


    Et elle a pas peur de dire les choses. Leur business modele est merdique comparé à Steam et Playstation.

    Comme toute entreprise qui a une plateforme physique et/ou numérique, ils sortiront jamais de bons coeurs leurs jeux ailleurs.

    Leur idée est clairement de sortir Playstation de l'équation au niveau des first party dans un premier temps, mais le risque c'est qu'ils contribuent simplement à accelerer la croissance de Steam

    c'est compliqué et risqué, ils ont merdé sur tous les fronts.

    jenicris ça reste un PC, il n'y aura plus les memes lourdeurs de process au niveau hardware et generationnel (tu sors un hardware console boulet, tu te le farcies pendant toute la gen, Xbox One et Serie S.... ), ils pourront sortir des nouveaux modeles rapidement s'ils veulent se repositionner strategiquement par rapport à la concurrence bcp plus facilement.
    keiku posted the 06/10/2026 at 11:22 AM
    Nous avons ajusté le prix pour le public, et nous constatons un retour à la croissance. Nous voyons plus d’abonnés, et plus important encore, une meilleure retention. Nous avons encore du travail à faire

    comment elle peut parler de rétention alors que ca fait même pas 2 mois qu'ils ont baissé les prix ? et la croissance alors qu'il ont sortit leur forza horizon c'est normal aussi...

    c'est dans 6 mois qu'on verra si les efforts sont suffisant
    tripy73 posted the 06/10/2026 at 11:25 AM
    jenicris : rien qu’en diminuant la quantité de RAM et les capacités du SSD ils peuvent déjà diminuer le prix, on verra lors de l'annonce en comparaison avec ce qui a leaké concernant les specs.
    khazawi posted the 06/10/2026 at 11:27 AM
    keiku j'allais dire pareil. Ils ont perdu des millions d'abonnés, les jeux et les consoles ne se vendent pas. Mais en 100 jours, ça s'est inversé mdr.

    Tu mets Spencer ou Bond à la place et ils diraient pareil lol.
    jenicris posted the 06/10/2026 at 11:31 AM
    51love a voir, tant que leur stratégie ne pas si claire sur leur écosystème ouvert/fermé, et surtout si la Helix sera subordonné ou non
    Après Magnus est assez flexible mais faudra du temps, surtout s'ils conçoivent un modèle moins cher que maintenant.

    tripy73 oui ça je sais (je l'avais d'ailleurs déjà évoqué), mais le hardware en lui même ça sera du très haut de gamme selon les leaker AMD, donc même s'ils peuvent gagner quelques gain, elle coûtera forcément très chère et encore plus si non subventionné
    zboubi480 posted the 06/10/2026 at 11:33 AM
    Wait and see....mais en un peu plus de 3 mois, il y a déjà eu beaucoup de changements et une vraie transparence vis a vis des joueurs. Mais le chemin sera long pour regagner la confiance du publique......de très bons jeux pourraient faire la différence (surtout si exclusifs même si je suis pas un grand adepte des exclusivités....).
    potion2swag posted the 06/10/2026 at 11:36 AM
    C'est vrai que ça rappelle beaucoup les discours de Phill Spencer à l'époque... Beaucoup de transparence et d'honnêteté.
    51love posted the 06/10/2026 at 11:46 AM
    tripy73 jenicris et vu les leaks, ils ont pas besoin d'embarquer autant de RAM.... ou alors tu proposes 2 modeles (un avec 24GO de RAM, un autre avec bcp plus)

    Pour Sony c'est un peu plus complexe, parce qu'en restant sur un cycle generationnel hardware, ca veut dire que les specs de la PS6 vont conditionner un jour les jeux quand la conception sur PS5 sera abandonnée, et qu'ils seront a minima sur PS6 et leurs futurs modeles PS6 Pro / PS7 a cause du crossgen.

    Sauf que dans 10-15 ans, 24Go de RAM comme limite basse pour leurs jeux maisons ou les tiers, ça pourrait etre faible.

    Microsoft s'en fout, ils sortent completement du cycle generationnel en proposant un PC... et les jeux PC ont une plage de reglage bcp plus etendue que sur console.
    altendorf posted the 06/10/2026 at 11:47 AM
    La nouvelle Philou. La reine Asha selon certains tweetos. Hâte de voir le premier épisode de Lies of A.
    jenicris posted the 06/10/2026 at 11:48 AM
    altendorf la reine carrément...ces fanboys franchement
    jenicris posted the 06/10/2026 at 11:49 AM
    51love si c'est vraiment un PC, avec Steam et autre, ça veut dire non subventionné. Et là on part sur tout autre chose.
    51love posted the 06/10/2026 at 11:57 AM
    jenicris je pense que ça sera pas ou tres peu subventionné oui. Du moins bcp moin que la PS6 oui. On verra.

    Mais en contre parti, si tu as un store ouvert pour acheter des jeux moins chers ailleurs, et que tu n'as plus d'abo payant pour des services type save dans le cloud / jeu online, que tu peux utiliser ton matos pour travailler / étudier / et toutes tes taches quotidiennes sur ordinateur plutot que du simple JV, ...

    ce qui pourrait etre pas mal, c'est s'ils arrivent a cumuler les avantages des 2 mondes console et pc dans la meme box, ou s'ils auront plutot les desavantages des 2

    On verra combien Sony sera pret a mettre niveau subvention, mais je doute qu'ils envisagent les 200 a 300 dollar et de revivre l'époque catastrophique pour leur finance qu'a été la PS3.

    Et vu comment les prix hardware tour PC vs console se sont rapprochés au fil des années...

    En ce moment, on peut literalement me faire livrer une tour PC qui affiche des specs au moins aussi bonnes que les consoles pour pas plus chers....

    ça devient vraiment ridicule... :s
    taiko posted the 06/10/2026 at 12:05 PM
    Merci juste de pas détruire encore la prochaine gen avec une series S bis.
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