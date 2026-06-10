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Je ne vous comprends plus les Pro N
Je ne vous comprends plus les gars. Vous êtes devenu complètement aveugle ? Nintendo c'est une secte ? Vous priez Mario ?

Nintendo ne respecte pas ses clients. Ils jouissent d'une aura d'entreprise familiale destiné au famille mais il vous font raquer la moindre mise à jours, le moindre jeu ils vous font payer sans pitier et sans justificatif un prix fort.

La Switch 2 n'est même pas maîtrisée. Les jeux pourraient sortir sur la Switch 1. Ils vendent du carton vous achetez. Ils vous vendent des patchs pour chaque putain de jeux qu'on a acheté sur Switch 1.

Franchement vous êtes désespérant. Les jeux sont en retard de plusieurs années après leur années sur d'autres supports. Vous jouissez sur un remake d'un jeu de 64 montré avec un asset unrel Engine...

A quel moment Nintendo est encore une entreprise Player Friendly ? Tout est chère. Rien n'est justifié. Tout est cheap. Ça alliase depuis tellement de génération que c'est à ce demander ce qu'ils foutent a sortir des consoles ''plus puissante''. Ils sont milliardaires et galère a sortir des jeux.

Vous êtes devenu aveugle devant leur pratique sectaire ?


Je ne comprends plus cette entreprise. Ils ne respectent même plus leur plus fidèle client. Remaster, Remake, Payer PAYER PAYER PATCH DLC, jeu dégueulasse qui pourrait sortir sur Wii ou GameCube.
Je suis sûre que leur jeux tourneraient encore sur WiiU.

Le pire c'est quand je vous lis, vous les défendez bec et ongle comme une secte. Tout est normal, c'est nul mais pour vous c'est du génie WTF ?
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    pyrogas
    posted the 06/10/2026 at 10:37 AM by liberty
    comments (56)
    saram posted the 06/10/2026 at 10:39 AM
    Du génie ouais, t'as trouvé le mot adéquat.
    magneto860 posted the 06/10/2026 at 10:39 AM
    Oui mais leur console est hybride, tu comprends. Et quand on veut jouer à Pokemon Zelda Mario ou Fire Emblem, ben y a pas à se poser la question. C'est ça ou rien, de toute façon.
    yanssou posted the 06/10/2026 at 10:40 AM
    Aucune dignité, la conf était tellement à chier, Nintendo c'est terminé depuis le décès d'Iwata.
    yogfei posted the 06/10/2026 at 10:40 AM
    Je n'achète pas quand ils font de la merde et j'achète quand ils font quelque chose de bien comme chez les autres constructeurs en fait... Je ne vois pas le soucis...
    psxbox posted the 06/10/2026 at 10:40 AM
    Sony fait la même, le pognon a pris le dessus.
    stampead posted the 06/10/2026 at 10:42 AM
    les 3 xenoblades 70 euros chacun et le nouveau fire emblem 80 euros , franchement si on les achètes a ce prix là, c'est fini , on sera des pigeons à vie.A un moment faut arrêter de se faire prendre pour des cons.je sais pas vous en avait pas marre qu'on soit des vaches à lait pour l 'industrie du jeu vidéo ?
    shao posted the 06/10/2026 at 10:44 AM
    Ca n'a jamais été une entreprise player friendly, hein... lol
    C'est une putain d'entreprise capitaliste comme beaucoup d'autres, sauf qu'elle est japonaise, donc encore pire en réalité.

    Le seul truc bien chez eux, c'est que leurs salariés sont apparemment bien traité aujourd'hui (ça n'a pas toujours été le cas) contrairement à d'autres studios ou constructeurs.
    Pour le reste, ça fait depuis longtemps que leurs politiques envers leurs fans et leur clientèles est détestable au possible.
    Après ils font toujours des bons jeux mais ouais, l'entreprise en elle-même craint.
    zephon posted the 06/10/2026 at 10:45 AM
    ouin ouin les constructeurs ils sont tous méchant
    flom posted the 06/10/2026 at 10:45 AM
    Nintendonest parfois capable fe coupnde genie. Comme breath of the wild. Mais il est clair que la qualité globale est en deça des attentes. C est plus une entreprise de creativité, c est devenu une entreprise pour actionnaire.
    jenicris posted the 06/10/2026 at 10:45 AM
    La conf était mauvaise c'est un fait et tout le monde hors fan Nintendo est d'accord sur cela
    zboubi480 posted the 06/10/2026 at 10:45 AM
    Un peu comme Sony....
    tripy73 posted the 06/10/2026 at 10:48 AM
    C'est ce qui arrive quand tu es en position dominante sans véritable concurrence, tu imposes tes règles et les acheteurs n’ont pas leur mot à dire... Mais perso je fais le même constat pour chaque constructeur et leur fanbase, ce n’est pas propre à Nintendo.

    La Switch 2 n'est même pas maîtrisée. Les jeux pourraient sortir sur la Switch 1.

    Bon par contre cette phrase décridibilise ton discours, il serait bien de se renseigner un minimum sur la technique et les ressources nécessaires pour faire tourner un jeu avant de parler, sinon on passe juste pour un ignorant et/ou un troll...
    triplewater posted the 06/10/2026 at 10:49 AM
    jenicris

    Quand on regarde les stat du direct c'est l'un des direct qui s'en sort le mieux avec Xbox show case
    Donc c'est mauvais de ton point de vue mais c'est pas un fait
    angelsduck posted the 06/10/2026 at 10:51 AM
    Perso je ne suis pas Pro N, en faite je suis juste pro plaisir de jouer peut importe la machine et ce Nintendo Direct m'a ravi. Peut importe la machine je surkiff l'annonce du nouveau Final Fantasy, Atelier, Dragon Quest Monster, et en exclue Nintendo Xenoblade Genesis ; Fire Emblem et OOT Remake...remake qui prend les foudres d'internet car c'est un remake, là où il y a moins de 10 ans internet se paluchait sur l'annonce du remake de FF VII. Il c'est passé quoi en quelques années pour devenir étant aigris ? Vive le JV peut importe la machine.
    osiris67 posted the 06/10/2026 at 10:51 AM
    Y a plus de pro N ou S ou M si t es intelligent. Ces 3 acteurs sont devenu pathetiques.
    liberty posted the 06/10/2026 at 10:51 AM
    tripy73 Ouai Hormis Cyberpunk qui a su être adapté avec plus ou moins de talents sur Switch 2. En quoi Yoshi par exemple ne peut pas tourner sur Switch ? Elle fait tourner Witcher 3

    triplewater et depuis quand le nombre de vue est signe de qualité ? Tu peux très bien avoir une vidéo où un film nul vue plus de fois qu'un chef d'oeuvre.
    sosky posted the 06/10/2026 at 10:52 AM
    Bah entre Sony qui se croit seul au monde, Microsoft qui remonte un peu la pente mais qui a eu une génération pourrie de 2020 à 2025 (merci ma Xbox Séries X qui prend la poussière depuis genre 2022, j’attendais Fables depuis 2021…)
    Et le marché PC qui oscille entre composants qui subissent l’inflation et l’optimisation des jeux toujours autant à chier lol
    yanssou posted the 06/10/2026 at 10:54 AM
    stampead ta encore rien vu sur les prix, le dlc de Pokepia est à 35 balle, même les tiers, un lie of P 70 balle.
    blacksad6 posted the 06/10/2026 at 10:56 AM
    Mais il y en a vraiment qui voit le monde noir/blanc comme ça? Qui croit qu'il y a des fans stricement nintendo, des fans Sony... il y a des gamers, qui ont telle ou telle console et parfois même plusieurs. Certes la conf était naze, mais clairement on est pas le public? Je suis désolé mais les 3/4 des annonces sont clairement pour enfant en bas âge. Une fois qu'on accepte ça, c'est quand même plus simple.

    Enfin j'sais pas, c'est comme si les vieux de 1930 se plaignaient que Nintendo faisait plus de nouveaux jeux de cartes. Clairement depuis 2005 Nintendo s'est repositionné gaming enfant, qui est un marché enorme et clairement le monopolise aujourdhui
    triplewater posted the 06/10/2026 at 10:58 AM
    liberty
    Je parle pas en terme de vue uniquement

    Je parle en terme de vue de like et des like



    En terme de stat state of play c'est 5M pour 160k de like et 11k de dislike

    Nintendo pour comparé c'est 4,4M pour 131k like et 7,1k de dislike
    zanpa posted the 06/10/2026 at 11:01 AM
    Ils ont rien à manger donc ça se jeté sur la moindre miette et fait passer ça pour des jeux de génie !

    Leur fans sont à l’image de la boîte … pathétique … ça se contente de jeux pour enfant de 7 ans et des portages en low résolution sortie depuis 3 ans sur d’autre support… mais tu comprends, jouer en mode portable « c’est game changer » pour repayer le même jeux à 70 euro pur y jouer en 3fps … je comprends pas la débiliter de ce genre de personnes qui sont prêtent à se faire fis… par Nintendo comme ça .. ça en devient vraiment pathologique
    liberty posted the 06/10/2026 at 11:01 AM
    blacksad6 rien du tout gaming enfants. Tout est basé sur les trentenaire et si oui ou non ils ont des enfants. J'aime les jV c'est pour ça que Nintendo se fout de nous

    triplewater ok
    5120x2880 posted the 06/10/2026 at 11:02 AM
    yanssou Pour moi c'était terminé après la Game Cube
    brook1 posted the 06/10/2026 at 11:04 AM
    psxbox Il y a eu ou moins une remise en question en virant Jim Ryan, même chose pour Xbox avec Spencer
    amario posted the 06/10/2026 at 11:05 AM
    Y'a rien a défendre vis a vis de Nintendo. Une honte. Faire payer des mises a jours en ajoutant du cosmétiques histoire de le justifier, pas de suivit sur les jeux qui mériterait un minimum (Mario kart 90 balles qui n'a même pas de dlc gratuit un an après); du remake qui selon moi fera le minimum syndicale, je le sens bien venir. DES LICENCES HISTORIQUES AUX OUBLIETTES. Aucune annonce (voir une seul xeno) lors d'un N Direct important alors que les concurrents mettent les petits plats dans les grands. Un suivit des consoles virtuelles néant (alors que tu paies ton abonnement). Une redondance de sortie sur les licences a moindre coup et investissement. (La prochaine annonce Nintendo sera Pikmin et Mario Party vous allez voir). Rien a défendre. En espérant que les ventes se pète la gueule suite a l'augmentation du prix
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 11:07 AM
    5120x2880 la Wii les as tué,j'avoue
    jenicris posted the 06/10/2026 at 11:10 AM
    triplewater si le Ndirect était bien pour toit, et bien tant mieux. Il vous en faut peu.
    Et compare pas avec le showcase Xbox, qui est largement au dessus niveau qualité
    tripy73 posted the 06/10/2026 at 11:10 AM
    liberty : parce que Yoshi est le seul jeu exclu Switch 2 ? Je dis juste que ta phrase sonne comme une généralisation, alors qu'il y a de nombreux jeux first ou third party qui n'auraient jamais pu tourner sur la Switch 1
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 11:11 AM
    liberty
    Ils ne respectent même plus leur plus fidèle client. Remaster, Remake, Payer PAYER PAYER PATCH DLC, jeu dégueulasse qui pourrait sortir sur Wii ou GameCube.
    Je suis sûre que leur jeux tourneraient encore sur WiiU.

    Autant je suis d'accord avec le reste mais

    AUtant les remake ???
    quoi les remake ?? qu'est que t'as contre les remake ??
    Nintendo à l'interdiction de faire des remake
    keiku posted the 06/10/2026 at 11:12 AM
    j'ai envie de dire mais les autres font pareil non ? c'est la même chose pour playstation et c'est la même chose pour xbox, que ce soit les remake, les patch payant et les abonnements
    adamjensen posted the 06/10/2026 at 11:16 AM
    Pour moi, la dernière vraie et bonne console de Nintendo était la GameCube.
    Donc bon… autant dire que j’en ai fini avec eux depuis bien longtemps.
    ducknsexe posted the 06/10/2026 at 11:17 AM
    Comme sur chaque constructeurs suffit de ne pas acheter quand c'est mauvais ou font de la merde et acheter quand il le mérite vraiment. Les DLC payant, les patch payant ou les 3 xenoblades à 70 euros, C'est du foutage de gueule.

    Pour des vrai Remakes starfox er Zelda OOT qui sera sûrement une relecture ce sont sûrement des valeur sur. Et des achat day one.
    liberty posted the 06/10/2026 at 11:20 AM
    tripy73 ok, penses tu que Mario Tennis ne tournent pas sur Switch 1 ? Pokopia ? Le dlc de Kirby... ? Je t'assure que si tu vérifie tu sens la douille.

    keiku non, ça n'a rien a voir. Ce qui sort de temps en temps sur PlayStation comme Patch Payant est justifié parfois. La c'est systématiquement patch payant pour jouer sur la nouvelle console. Compare Horizon zero down et un patch Xenoblade. Xbox ne font pas ça. Et de nouvelle licence sont proposés. Sony aurait pue faire un nouveau Spiderman, ils sont passé a Wolverine. Ils auraient pue faire un nouveau Kratos ils sortent Laufey... Xbox.a de nouvelle licences et apporte plus au consommateur que Sony ou surtout Nintendo avec le Day One Gamepass

    kikoo31 ils vont sortir que le Remake coûte 120 euros !
    triplewater posted the 06/10/2026 at 11:20 AM
    jenicris

    Est ce que j'ai dit ' le Nintendo direct est bien pour moi ?' Je pense pas

    J'ai juste dit que c'est pas un fait que le direct de Nintendo est nul parce que les chiffre te donne tort

    Xbox showcase oui c'est bien mieux mais je comparé avec ce qui est comparable à savoir les stat et spoiler Nintendo et Xbox c'est les 2 qui s'en sorte le mieux sans débat possible
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 11:23 AM
    liberty écoute tu as bien FF7 qui est sorti en 3 partie donc tu sais bon ...


    par contre, 80 90 euros par contre la vaseline elle suffira pas pour moi ,faut pas abusé
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 11:26 AM
    Certains râlent sur les remasters et les remakes avec du vrai boulot derrière, mais les "Switch 2 éditions" qui sont juste des portages vendu plein pot, là ça normal ?

    Pour rappel : http://www.gamekyo.com/images_1/0440595e581392f998104a2406a0982e20250620085440.jpg
    yanssou posted the 06/10/2026 at 11:28 AM
    5120x2880 2015 le dernier clou
    triplewater posted the 06/10/2026 at 11:32 AM
    liberty
    Pokopia dans l'état ou est le jeu je t'assure que jamais il tourne comme ca sur S1
    ( déjà oublié le 60 FPS

    Et bon sortir que Sony font la même chose en comparant des spin off ( Oui god of war laufey c'est un spin off )
    Et le dernier spiderman c'était en 2025
    Donc tu croyais que tu allais avoir un gros spider man 1 ans à peine le dernier

    Desole mais Sony et Xbox font aussi bien du grand n'importe quoi ( voir même plus que Nintendo)
    jenicris posted the 06/10/2026 at 11:32 AM
    triplewater attention certains vont te reprocher de parler de like/dislike, c'est arrivé pas plus tard que hier sur un autre topic
    keiku posted the 06/10/2026 at 11:33 AM
    liberty aucun patch payant n'est justifiable faut pas faire 2 poids 2 mesures

    Compare Horizon zero down et un patch Xenoblade

    bah c'est pareil oui, c'est juste toi qui donne une valeur différente...


    Et de nouvelle licence sont proposés. Sony aurait pue faire un nouveau Spiderman, ils sont passé a Wolverine.

    sony aurait pu nous sortir un marvel et nous a sortit un marvel... ouaip...
    Sinon on peut dire que nintendo n'a pas sortit un mario, il a sortit un yoshi...

    Encore une fois 2 poids 2 mesure

    Ils auraient pue faire un nouveau Kratos ils sortent Laufey...

    oui et splatoon a eu son spin of... comme god of war a eu le sien... encore une fois pour moi c'est pareil.

    Xbox.a de nouvelle licences et apporte plus au consommateur que Sony ou surtout Nintendo avec le Day One Gamepass

    non xbox a toujours ses même licence, par contre oui ils ont racheter des studio qui avait des jeux en cours de développement... mais qui existait avant xbox

    Donc non xbox n'apporte rien de plus au consommateur et encore moins au consommateur xbox, ils deviennent juste éditeurs tier et commence a se comporter comme des éditeurs plus comme des constructeurs et ont donc un catalogue d'éditeurs
    khazawi posted the 06/10/2026 at 11:39 AM
    Je n'ai toujours pas acheté la Switch 2, a voir avec le modèle avec batterie amovible mais les Key Cards, c'est hors de question d'acheter ces arnaques comme les code dans la boîte
    nyseko posted the 06/10/2026 at 11:53 AM
    Le problème, c'est que Sony a lancé la tendance avec ses patchs à 10€ donc Nintendo suit.

    C'est clair que ce n'est vraiment pas le domaine sur lequel on aimerait que Nintendo suive Sony. Si jamais il en existerait un par ailleurs.
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 11:54 AM
    keiku Compare Horizon zero dawn et un patch Xenoblade

    "bah c'est pareil oui, c'est juste toi qui donne une valeur différente..."

    Faux, la somme de travail, de temps, d'argent et de talent n'est pas du tout pareil.
    keiku posted the 06/10/2026 at 12:02 PM
    gamerdome Faux, la somme de travail, de temps, d'argent et de talent n'est pas du tout pareil.

    http://www.youtube.com/watch?v=UhBHt3nr23k

    somme de travail, de temps et d'argent
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 12:07 PM
    keiku argumente au lieu de renvoyer à une vidéo et te contenter d'un smiley.

    Si non regarde ça https://www.youtube.com/watch?v=cZ1ToNkRrxQ&t=346s
    taiko posted the 06/10/2026 at 12:08 PM
    Tellement d'accord avec toi.
    Quand tu vois que certains trouvent la conf d'hier incroyable.
    On est vraiment dans une période de merde et les gens ont oublié les générations précédentes.
    nyseko posted the 06/10/2026 at 12:09 PM
    liberty Sony aurait pue faire un nouveau Spiderman, ils sont passé a Wolverine

    Ouaih enfin ça reste une licence de l'univers Marvel, je pense qu'en terme de renouveau, on a vu mieux quand même.

    Et bon des jeux sur l'univers Marvel et les x-men... y'en a quelques un.

    Ils auraient pue faire un nouveau Kratos ils sortent Laufey...

    ça reste GoW... Changer le personnage principal ne changera ni le style de jeu ni son univers ou très peu.

    J'sais pas c'est comme lorsque Nintendo sort un jeu ou l'on dirige la princesse Zelda. Ouah une nouvelle licence ! Ouaih enfin non quoi.

    Sony sur la génération PS5, ce n'est clairement pas le bon exemple, le GaaS les as mis au fond du trou et ils vont mettre du temps à en sortir.
    keiku posted the 06/10/2026 at 12:09 PM
    gamerdome sauf qu'ici tu ne me donne pas le patch payant mais le remaster
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 12:10 PM
    keiku le patch payant c'est le remaster
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 12:15 PM
    keiku renseignes toi mieux. Je parle de source sûre : moi.

    J'ai HZD original sur PS4, son patch GRATUIT sur PS5, et son remaster qu'on pouvait acheter à 60€ en boite à sa sortie (20€ aujourd'hui) OU payer l'upgrade vers le remaster 10€.

    Fais toutes les recherches que tu veux et prouve moi le contraire, j'attends
    gat posted the 06/10/2026 at 12:18 PM
    gamerdome keiku Le patch gratos faisait passer le framerate à 60FPS.

    La MAJ à 10 balles basculait la version PS4 au remaster PS5.
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 12:18 PM
    keiku pu... t'as effacé ton commentaires
    keiku posted the 06/10/2026 at 12:19 PM
    gamerdome oui j'ai supprimer
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 12:20 PM
    keiku donc que tu as tort tu effaces les traces...
    keiku posted the 06/10/2026 at 12:21 PM
    gamerdome mais tu avais raison, je ne le nie pas , c'est bien passé au remaster

    j'ai effacer mon com avant que tu ne poste ta réponse car j'ai été vérifier
    gamerdome posted the 06/10/2026 at 12:22 PM
    keiku
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