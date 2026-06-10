Je ne vous comprends plus les gars. Vous êtes devenu complètement aveugle ? Nintendo c'est une secte ? Vous priez Mario ?
Nintendo ne respecte pas ses clients. Ils jouissent d'une aura d'entreprise familiale destiné au famille mais il vous font raquer la moindre mise à jours, le moindre jeu ils vous font payer sans pitier et sans justificatif un prix fort.
La Switch 2 n'est même pas maîtrisée. Les jeux pourraient sortir sur la Switch 1. Ils vendent du carton vous achetez. Ils vous vendent des patchs pour chaque putain de jeux qu'on a acheté sur Switch 1.
Franchement vous êtes désespérant. Les jeux sont en retard de plusieurs années après leur années sur d'autres supports. Vous jouissez sur un remake d'un jeu de 64 montré avec un asset unrel Engine...
A quel moment Nintendo est encore une entreprise Player Friendly ? Tout est chère. Rien n'est justifié. Tout est cheap. Ça alliase depuis tellement de génération que c'est à ce demander ce qu'ils foutent a sortir des consoles ''plus puissante''. Ils sont milliardaires et galère a sortir des jeux.
Vous êtes devenu aveugle devant leur pratique sectaire ?
Je ne comprends plus cette entreprise. Ils ne respectent même plus leur plus fidèle client. Remaster, Remake, Payer PAYER PAYER PATCH DLC, jeu dégueulasse qui pourrait sortir sur Wii ou GameCube.
Je suis sûre que leur jeux tourneraient encore sur WiiU.
Le pire c'est quand je vous lis, vous les défendez bec et ongle comme une secte. Tout est normal, c'est nul mais pour vous c'est du génie WTF ?
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posted the 06/10/2026 at 10:37 AM by liberty
C'est une putain d'entreprise capitaliste comme beaucoup d'autres, sauf qu'elle est japonaise, donc encore pire en réalité.
Le seul truc bien chez eux, c'est que leurs salariés sont apparemment bien traité aujourd'hui (ça n'a pas toujours été le cas) contrairement à d'autres studios ou constructeurs.
Pour le reste, ça fait depuis longtemps que leurs politiques envers leurs fans et leur clientèles est détestable au possible.
Après ils font toujours des bons jeux mais ouais, l'entreprise en elle-même craint.
La Switch 2 n'est même pas maîtrisée. Les jeux pourraient sortir sur la Switch 1.
Bon par contre cette phrase décridibilise ton discours, il serait bien de se renseigner un minimum sur la technique et les ressources nécessaires pour faire tourner un jeu avant de parler, sinon on passe juste pour un ignorant et/ou un troll...
Quand on regarde les stat du direct c'est l'un des direct qui s'en sort le mieux avec Xbox show case
Donc c'est mauvais de ton point de vue mais c'est pas un fait
triplewater et depuis quand le nombre de vue est signe de qualité ? Tu peux très bien avoir une vidéo où un film nul vue plus de fois qu'un chef d'oeuvre.
Et le marché PC qui oscille entre composants qui subissent l’inflation et l’optimisation des jeux toujours autant à chier lol
Enfin j'sais pas, c'est comme si les vieux de 1930 se plaignaient que Nintendo faisait plus de nouveaux jeux de cartes. Clairement depuis 2005 Nintendo s'est repositionné gaming enfant, qui est un marché enorme et clairement le monopolise aujourdhui
Je parle pas en terme de vue uniquement
Je parle en terme de vue de like et des like
En terme de stat state of play c'est 5M pour 160k de like et 11k de dislike
Nintendo pour comparé c'est 4,4M pour 131k like et 7,1k de dislike
Leur fans sont à l’image de la boîte … pathétique … ça se contente de jeux pour enfant de 7 ans et des portages en low résolution sortie depuis 3 ans sur d’autre support… mais tu comprends, jouer en mode portable « c’est game changer » pour repayer le même jeux à 70 euro pur y jouer en 3fps … je comprends pas la débiliter de ce genre de personnes qui sont prêtent à se faire fis… par Nintendo comme ça .. ça en devient vraiment pathologique
triplewater ok
Et compare pas avec le showcase Xbox, qui est largement au dessus niveau qualité
Ils ne respectent même plus leur plus fidèle client. Remaster, Remake, Payer PAYER PAYER PATCH DLC, jeu dégueulasse qui pourrait sortir sur Wii ou GameCube.
Je suis sûre que leur jeux tourneraient encore sur WiiU.
Autant je suis d'accord avec le reste mais
AUtant les remake ???
quoi les remake ?? qu'est que t'as contre les remake ??
Nintendo à l'interdiction de faire des remake
Donc bon… autant dire que j’en ai fini avec eux depuis bien longtemps.
Pour des vrai Remakes starfox er Zelda OOT qui sera sûrement une relecture ce sont sûrement des valeur sur. Et des achat day one.
keiku non, ça n'a rien a voir. Ce qui sort de temps en temps sur PlayStation comme Patch Payant est justifié parfois. La c'est systématiquement patch payant pour jouer sur la nouvelle console. Compare Horizon zero down et un patch Xenoblade. Xbox ne font pas ça. Et de nouvelle licence sont proposés. Sony aurait pue faire un nouveau Spiderman, ils sont passé a Wolverine. Ils auraient pue faire un nouveau Kratos ils sortent Laufey... Xbox.a de nouvelle licences et apporte plus au consommateur que Sony ou surtout Nintendo avec le Day One Gamepass
kikoo31 ils vont sortir que le Remake coûte 120 euros !
Est ce que j'ai dit ' le Nintendo direct est bien pour moi ?' Je pense pas
J'ai juste dit que c'est pas un fait que le direct de Nintendo est nul parce que les chiffre te donne tort
Xbox showcase oui c'est bien mieux mais je comparé avec ce qui est comparable à savoir les stat et spoiler Nintendo et Xbox c'est les 2 qui s'en sorte le mieux sans débat possible
par contre, 80 90 euros par contre la vaseline elle suffira pas pour moi ,faut pas abusé
Pour rappel : http://www.gamekyo.com/images_1/0440595e581392f998104a2406a0982e20250620085440.jpg
Pokopia dans l'état ou est le jeu je t'assure que jamais il tourne comme ca sur S1
( déjà oublié le 60 FPS
Et bon sortir que Sony font la même chose en comparant des spin off ( Oui god of war laufey c'est un spin off )
Et le dernier spiderman c'était en 2025
Donc tu croyais que tu allais avoir un gros spider man 1 ans à peine le dernier
Desole mais Sony et Xbox font aussi bien du grand n'importe quoi ( voir même plus que Nintendo)
Compare Horizon zero down et un patch Xenoblade
bah c'est pareil oui, c'est juste toi qui donne une valeur différente...
Et de nouvelle licence sont proposés. Sony aurait pue faire un nouveau Spiderman, ils sont passé a Wolverine.
sony aurait pu nous sortir un marvel et nous a sortit un marvel... ouaip...
Sinon on peut dire que nintendo n'a pas sortit un mario, il a sortit un yoshi...
Encore une fois 2 poids 2 mesure
Ils auraient pue faire un nouveau Kratos ils sortent Laufey...
oui et splatoon a eu son spin of... comme god of war a eu le sien... encore une fois pour moi c'est pareil.
Xbox.a de nouvelle licences et apporte plus au consommateur que Sony ou surtout Nintendo avec le Day One Gamepass
non xbox a toujours ses même licence, par contre oui ils ont racheter des studio qui avait des jeux en cours de développement... mais qui existait avant xbox
Donc non xbox n'apporte rien de plus au consommateur et encore moins au consommateur xbox, ils deviennent juste éditeurs tier et commence a se comporter comme des éditeurs plus comme des constructeurs et ont donc un catalogue d'éditeurs
C'est clair que ce n'est vraiment pas le domaine sur lequel on aimerait que Nintendo suive Sony. Si jamais il en existerait un par ailleurs.
"bah c'est pareil oui, c'est juste toi qui donne une valeur différente..."
Faux, la somme de travail, de temps, d'argent et de talent n'est pas du tout pareil.
http://www.youtube.com/watch?v=UhBHt3nr23k
somme de travail, de temps et d'argent
Si non regarde ça https://www.youtube.com/watch?v=cZ1ToNkRrxQ&t=346s
Quand tu vois que certains trouvent la conf d'hier incroyable.
On est vraiment dans une période de merde et les gens ont oublié les générations précédentes.
Ouaih enfin ça reste une licence de l'univers Marvel, je pense qu'en terme de renouveau, on a vu mieux quand même.
Et bon des jeux sur l'univers Marvel et les x-men... y'en a quelques un.
Ils auraient pue faire un nouveau Kratos ils sortent Laufey...
ça reste GoW... Changer le personnage principal ne changera ni le style de jeu ni son univers ou très peu.
J'sais pas c'est comme lorsque Nintendo sort un jeu ou l'on dirige la princesse Zelda. Ouah une nouvelle licence ! Ouaih enfin non quoi.
Sony sur la génération PS5, ce n'est clairement pas le bon exemple, le GaaS les as mis au fond du trou et ils vont mettre du temps à en sortir.
J'ai HZD original sur PS4, son patch GRATUIT sur PS5, et son remaster qu'on pouvait acheter à 60€ en boite à sa sortie (20€ aujourd'hui) OU payer l'upgrade vers le remaster 10€.
Fais toutes les recherches que tu veux et prouve moi le contraire, j'attends
La MAJ à 10 balles basculait la version PS4 au remaster PS5.
j'ai effacer mon com avant que tu ne poste ta réponse car j'ai été vérifier