Je ne vous comprends plus les gars. Vous êtes devenu complètement aveugle ? Nintendo c'est une secte ? Vous priez Mario ?



Nintendo ne respecte pas ses clients. Ils jouissent d'une aura d'entreprise familiale destiné au famille mais il vous font raquer la moindre mise à jours, le moindre jeu ils vous font payer sans pitier et sans justificatif un prix fort.



La Switch 2 n'est même pas maîtrisée. Les jeux pourraient sortir sur la Switch 1. Ils vendent du carton vous achetez. Ils vous vendent des patchs pour chaque putain de jeux qu'on a acheté sur Switch 1.



Franchement vous êtes désespérant. Les jeux sont en retard de plusieurs années après leur années sur d'autres supports. Vous jouissez sur un remake d'un jeu de 64 montré avec un asset unrel Engine...



A quel moment Nintendo est encore une entreprise Player Friendly ? Tout est chère. Rien n'est justifié. Tout est cheap. Ça alliase depuis tellement de génération que c'est à ce demander ce qu'ils foutent a sortir des consoles ''plus puissante''. Ils sont milliardaires et galère a sortir des jeux.



Vous êtes devenu aveugle devant leur pratique sectaire ?





Je ne comprends plus cette entreprise. Ils ne respectent même plus leur plus fidèle client. Remaster, Remake, Payer PAYER PAYER PATCH DLC, jeu dégueulasse qui pourrait sortir sur Wii ou GameCube.

Je suis sûre que leur jeux tourneraient encore sur WiiU.



Le pire c'est quand je vous lis, vous les défendez bec et ongle comme une secte. Tout est normal, c'est nul mais pour vous c'est du génie WTF ?