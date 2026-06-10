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XENOBLADE Genesis HP
Le truc qui me gène avec ce nouveau chapitre Xenoblade c'est qu'en regardant le trailer, on l'impression d'assister à des scènes clairement vu dans Harry Potter: même couloir, réfectoire, vol dos de dragon, une forêt sans doute à côté de l'école, rivalité entre élève, magie (ya que les épées en fait de différent et l'âge adolescent/adulte) ...en fait si visuellement c'était pas quasiment l'école de Poulard j'aurais rien dit mais là c'est trop proche....alors oui ce sera sans doute uniquement au début du jeu mais derrière faut comprendre que quand tu vois le trailer pour la première fois hormis "c'est monolith day one" on a moins de surprise à regarder une sorte de parodie d'Harry Potter.
D'une certaine manière ils auraient pu faire l'effort de développer une école plus originale...

Sinon je pense que le jeu est pas loin d'être terminé certains détails le font penser.

Sinon détail sympa pour les portages Xenoblade Switch 2... Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition also includes Torna – The Golden Country

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    posted the 06/10/2026 at 08:16 AM by newtechnix
    comments (8)
    masharu posted the 06/10/2026 at 08:24 AM
    Bah comme Three Houses, le setting au monaster était inspiré d'Harry Potter.
    amario posted the 06/10/2026 at 08:24 AM
    Un château, un dragon, une école, et ça compare a Harry... Avant ça existait pas. Moi j'ai vu un dragon, un château et une femme au cheveux blanc, ils ont pompé sur GOT
    blueblood posted the 06/10/2026 at 08:24 AM
    Moi aussi, j'ai pensé à Fire Embleme ThreeHouse, tellement c'est ressemblant
    newtechnix posted the 06/10/2026 at 08:25 AM
    masharu j'avoue que le TRhee Hous est dans mon Backlog
    akinen posted the 06/10/2026 at 08:29 AM
    Comme three houses et un paquet d’anime encore actuels. Les japs s’en remettent pas depuis Naruto/harry potter.

    Les histoires d’académie c’est nul et en jrpg c’est pire.

    Tree house d’ailleurs jette tout ça à la poubelle en deuxième act. On se demande alors à quoi tout ça avait servit
    cyr posted the 06/10/2026 at 08:31 AM
    Ha un moment, on a tous l'impression d'avoir déjà vu, ou que ça ressemble a quelque chose qui existe déjà

    Après le point positif pour Genesis (pui c'est le titre d'un terminator) , c'est qu'il est prévu en 2027.

    Nintendo va t'il juste sortir pokemon vent dt xenoblade Genesis en 2027? Wii sport je sais pas si c'est l'année prochaines ou cette année.

    Il y aura un autre Nintendo direct, en fin d'année très certainement.
    zekk posted the 06/10/2026 at 09:28 AM
    amario
    alucardhellsing posted the 06/10/2026 at 10:08 AM
    j'ai du mal avec l'heroine et son design
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