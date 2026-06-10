Le truc qui me gène avec ce nouveau chapitre Xenoblade c'est qu'en regardant le trailer, on l'impression d'assister à des scènes clairement vu dans Harry Potter: même couloir, réfectoire, vol dos de dragon, une forêt sans doute à côté de l'école, rivalité entre élève, magie (ya que les épées en fait de différent et l'âge adolescent/adulte) ...en fait si visuellement c'était pas quasiment l'école de Poulard j'aurais rien dit mais là c'est trop proche....alors oui ce sera sans doute uniquement au début du jeu mais derrière faut comprendre que quand tu vois le trailer pour la première fois hormis "c'est monolith day one" on a moins de surprise à regarder une sorte de parodie d'Harry Potter.D'une certaine manière ils auraient pu faire l'effort de développer une école plus originale...Sinon je pense que le jeu est pas loin d'être terminé certains détails le font penser.Sinon détail sympa pour les portages Xenoblade Switch 2...