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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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[Switch 2] Zelda : Ocarina of Time : Image et comparatif 1998/2026


Voici la première image officielle dévoilée par Nintendo :



Et un comparatif :



Le jeu sortira cette année.

Source : https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
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    Who likes this ?
    thekingman1, kujiraldine, aeris201
    posted the 06/10/2026 at 03:45 AM by link49
    comments (22)
    kujiraldine posted the 06/10/2026 at 05:49 AM
    Ce jeu....
    Je l'avais acheté day one en import US.... 1000 francs. J'avais une console japonaise et Nintendo était très strict sur l'import. Toute une époque
    pyrogas posted the 06/10/2026 at 07:16 AM
    Je sais pas si on peut vraiment parler de comparatif quand on nous montre une vieille image en CGI...
    vyse posted the 06/10/2026 at 07:20 AM
    pyrogas c'est pas de la CGI c'est le moteur du jeu
    pyrogas posted the 06/10/2026 at 07:25 AM
    vyse On en reparle bientôt.
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 07:37 AM
    link49 Il y aura à coup sûr un N direct film Zelda + nouveau image / du jeu remake en même temps.

    Source? moi même,ils ont fait pareil pour Fox ils vont le refaire

    Et là,tu aurais un vrai comparatif à faire parce qu'une image de preview...
    syoshu posted the 06/10/2026 at 07:45 AM
    pyrogas c'est déjà arrivé, mais Nintendo utilise quand même très rarement de la CGI, et ajd c'est qqchose qu'on voit de moins en moins car ça coute cher et les moteurs de jeux font de très belle choses. Et aussi, si c'était de la CGI la paille ou la tenue de Link seraient bien plus belles.

    Par contre c'est pas impossible que ça soit du précalculé dans le moteur du jeu, mais de nouveau, c'est pas dans les habitudes de Nintendo

    Ce qui est étonant par contre, c'est les cheveux, ils sont très propres alors qu'à côté Capcom a du mal a en faire, ou meme sur Stellar Blade
    link49 posted the 06/10/2026 at 07:51 AM
    kikoo31 je pense aussi.

    Sinon il y a que moi qui pense qu'on incarnera un Link féminin
    cyr posted the 06/10/2026 at 08:09 AM
    link49 nôoooooooooooooooooon . Pitié
    rogeraf posted the 06/10/2026 at 08:10 AM
    Y a quelques différences avec toutes ces années
    kikoo31 posted the 06/10/2026 at 08:36 AM
    cyr link49
    kazey77 posted the 06/10/2026 at 08:49 AM
    link49 Link feminin ? Pourquoi tu penses ça ?
    vyse posted the 06/10/2026 at 09:04 AM
    syoshu pas étonnant ; link va porter un bonnet tout le jeu donc pas d'animation spécifique pour se concentrer sur la texture.
    pyrogas ça se voit, il y'a un léger aliasing, le modèle de link est superposé l'effet de lumière sur la Triforce est superposé..bref c'est passé la CGI
    pyrogas posted the 06/10/2026 at 09:42 AM
    vyse syoshu Je serais très étonné que ce soit du ingame. Aucun jeu du Nintendo Direct a un rendu similaire tellement la console crache ses tripes. Et là d'un coup on a un jeu super léché ? Je trouve ça super naif de croire que ce sera aussi beau, ça rend très cinématique. Mais bon, on verra hein.
    vyse posted the 06/10/2026 at 09:52 AM
    pyrogas tu trouve ca léché toi ? le model de lit est quand meme assez grossier, la lumiere sur les cheveux de link c'est le G.I par defaut de l'unreal engine et surtout ! on a rien vu du jeu ! on ne connait pas les autres textures, comment la lumiere est géré sur grand espace, les effets de particules on a rien du tout ! Pire Quid d'Epona !?? parce que les anim degueu des chevaux de BOTW et de TOTK ne passent pas avec une DA réaliste / photo-réaliste ! entre temps Shadow of the colossus et surtout RDR2 est passé par la! ..donc non y'a énormément d'inconnu ! on va énormément attendre OOT sur le renouveau des anims
    ratchet posted the 06/10/2026 at 10:04 AM
    Comparatif de qualité
    toulia posted the 06/10/2026 at 10:26 AM
    Ils ont foiré la tenue du héros.
    Elle aurait dû avoir une apparence de feuille plus que d'un tissu.
    vyse posted the 06/10/2026 at 10:30 AM
    ratchet il commence ça yest.. préparons nous aux articles..
    link49 posted the 06/10/2026 at 11:37 AM
    cyr Limite ça me fait penser à Linkle.

    kazey77 Son tient de peau très rose et les feuilless/fleurs, si s'en est, au niveau des oreilles.
    cyr posted the 06/10/2026 at 12:55 PM
    link49 par contre, HS mais pourquoi les développeurs font des jeux avec des personnages sans chaussure? C'est la nouvelle mode ou quoi?

    Resident evil requiem avec Émilie, pragmata, link visiblement, il y a aussi un dessin animé sur la 4 , les aventures de pil....

    Bordel les fetichiste sont programmeur maintenant
    link49 posted the 06/10/2026 at 01:43 PM
    Cyr C'est peut-être plus facile à programmer.
    cyr posted the 06/10/2026 at 02:26 PM
    link49 Je dit ça car hier en regardant les jeux a venir sur switch/2, il y a un jeux qui tourne autour des pieds

    Il y a une version pied féminin et une version pied masculin....

    Je crois que c'est japonais.... Mais bordel il y a plus aucune limite .
    link49 posted the 06/10/2026 at 06:06 PM
    cyr
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