accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
4
❤
Likers
Who likes this ?
link49
,
greggy
,
aeris201
,
esets
name :
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
other versions :
Wii U
-
Switch
Switch 2
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
482
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
,
aeris361
,
aeris203
,
aeris201
,
barret49201
,
loreislife
,
ducknsexe
,
cyr
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
19165
visites since opening :
34046565
link49
> blog
[Switch 2] Zelda : Ocarina of Time : Image et comparatif 1998/2026
Voici la première image officielle dévoilée par Nintendo :
Et un comparatif :
Le jeu sortira cette année.
Source :
https://x.com/Genki_JPN?lang=fr/
tags :
3
Likes
Who likes this ?
thekingman1
,
kujiraldine
,
aeris201
posted the 06/10/2026 at 03:45 AM by
link49
comments (
22
)
kujiraldine
posted
the 06/10/2026 at 05:49 AM
Ce jeu....
Je l'avais acheté day one en import US.... 1000 francs. J'avais une console japonaise et Nintendo était très strict sur l'import. Toute une époque
pyrogas
posted
the 06/10/2026 at 07:16 AM
Je sais pas si on peut vraiment parler de comparatif quand on nous montre une vieille image en CGI...
vyse
posted
the 06/10/2026 at 07:20 AM
pyrogas
c'est pas de la CGI c'est le moteur du jeu
pyrogas
posted
the 06/10/2026 at 07:25 AM
vyse
On en reparle bientôt.
kikoo31
posted
the 06/10/2026 at 07:37 AM
link49
Il y aura à coup sûr un N direct film Zelda + nouveau image / du jeu remake en même temps.
Source? moi même,ils ont fait pareil pour Fox ils vont le refaire
Et là,tu aurais un vrai comparatif à faire parce qu'une image de preview...
syoshu
posted
the 06/10/2026 at 07:45 AM
pyrogas
c'est déjà arrivé, mais Nintendo utilise quand même très rarement de la CGI, et ajd c'est qqchose qu'on voit de moins en moins car ça coute cher et les moteurs de jeux font de très belle choses. Et aussi, si c'était de la CGI la paille ou la tenue de Link seraient bien plus belles.
Par contre c'est pas impossible que ça soit du précalculé dans le moteur du jeu, mais de nouveau, c'est pas dans les habitudes de Nintendo
Ce qui est étonant par contre, c'est les cheveux, ils sont très propres alors qu'à côté Capcom a du mal a en faire, ou meme sur Stellar Blade
link49
posted
the 06/10/2026 at 07:51 AM
kikoo31
je pense aussi.
Sinon il y a que moi qui pense qu'on incarnera un Link féminin
cyr
posted
the 06/10/2026 at 08:09 AM
link49
nôoooooooooooooooooon . Pitié
rogeraf
posted
the 06/10/2026 at 08:10 AM
Y a quelques différences avec toutes ces années
kikoo31
posted
the 06/10/2026 at 08:36 AM
cyr
link49
kazey77
posted
the 06/10/2026 at 08:49 AM
link49
Link feminin ? Pourquoi tu penses ça ?
vyse
posted
the 06/10/2026 at 09:04 AM
syoshu
pas étonnant ; link va porter un bonnet tout le jeu donc pas d'animation spécifique pour se concentrer sur la texture.
pyrogas
ça se voit, il y'a un léger aliasing, le modèle de link est superposé l'effet de lumière sur la Triforce est superposé..bref c'est passé la CGI
pyrogas
posted
the 06/10/2026 at 09:42 AM
vyse
syoshu
Je serais très étonné que ce soit du ingame. Aucun jeu du Nintendo Direct a un rendu similaire tellement la console crache ses tripes. Et là d'un coup on a un jeu super léché ? Je trouve ça super naif de croire que ce sera aussi beau, ça rend très cinématique. Mais bon, on verra hein.
vyse
posted
the 06/10/2026 at 09:52 AM
pyrogas
tu trouve ca léché toi ? le model de lit est quand meme assez grossier, la lumiere sur les cheveux de link c'est le G.I par defaut de l'unreal engine et surtout ! on a rien vu du jeu ! on ne connait pas les autres textures, comment la lumiere est géré sur grand espace, les effets de particules on a rien du tout ! Pire Quid d'Epona !?? parce que les anim degueu des chevaux de BOTW et de TOTK ne passent pas avec une DA réaliste / photo-réaliste ! entre temps Shadow of the colossus et surtout RDR2 est passé par la! ..donc non y'a énormément d'inconnu ! on va énormément attendre OOT sur le renouveau des anims
ratchet
posted
the 06/10/2026 at 10:04 AM
Comparatif de qualité
toulia
posted
the 06/10/2026 at 10:26 AM
Ils ont foiré la tenue du héros.
Elle aurait dû avoir une apparence de feuille plus que d'un tissu.
vyse
posted
the 06/10/2026 at 10:30 AM
ratchet
il commence ça yest.. préparons nous aux articles..
link49
posted
the 06/10/2026 at 11:37 AM
cyr
Limite ça me fait penser à Linkle.
kazey77
Son tient de peau très rose et les feuilless/fleurs, si s'en est, au niveau des oreilles.
cyr
posted
the 06/10/2026 at 12:55 PM
link49
par contre, HS mais pourquoi les développeurs font des jeux avec des personnages sans chaussure? C'est la nouvelle mode ou quoi?
Resident evil requiem avec Émilie, pragmata, link visiblement, il y a aussi un dessin animé sur la 4 , les aventures de pil....
Bordel les fetichiste sont programmeur maintenant
link49
posted
the 06/10/2026 at 01:43 PM
Cyr
C'est peut-être plus facile à programmer.
cyr
posted
the 06/10/2026 at 02:26 PM
link49
Je dit ça car hier en regardant les jeux a venir sur switch/2, il y a un jeux qui tourne autour des pieds
Il y a une version pied féminin et une version pied masculin....
Je crois que c'est japonais.... Mais bordel il y a plus aucune limite .
link49
posted
the 06/10/2026 at 06:06 PM
cyr
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Je l'avais acheté day one en import US.... 1000 francs. J'avais une console japonaise et Nintendo était très strict sur l'import. Toute une époque
Source? moi même,ils ont fait pareil pour Fox ils vont le refaire
Et là,tu aurais un vrai comparatif à faire parce qu'une image de preview...
Par contre c'est pas impossible que ça soit du précalculé dans le moteur du jeu, mais de nouveau, c'est pas dans les habitudes de Nintendo
Ce qui est étonant par contre, c'est les cheveux, ils sont très propres alors qu'à côté Capcom a du mal a en faire, ou meme sur Stellar Blade
Sinon il y a que moi qui pense qu'on incarnera un Link féminin
pyrogas ça se voit, il y'a un léger aliasing, le modèle de link est superposé l'effet de lumière sur la Triforce est superposé..bref c'est passé la CGI
Elle aurait dû avoir une apparence de feuille plus que d'un tissu.
kazey77 Son tient de peau très rose et les feuilless/fleurs, si s'en est, au niveau des oreilles.
Resident evil requiem avec Émilie, pragmata, link visiblement, il y a aussi un dessin animé sur la 4 , les aventures de pil....
Bordel les fetichiste sont programmeur maintenant
Il y a une version pied féminin et une version pied masculin....
Je crois que c'est japonais.... Mais bordel il y a plus aucune limite .