Pour rappel Xenoblade X DE, sa version NS2 avait été remarqué pour proposer via génération IA un agrandissement 4K mais qui, et c'était bien visible en mode portable ou en zoomant sur TV, générait un bruit autour des personnages. Avec la sortie physique, Nintendo n'a jamais corrigé ce défaut visuel.Seule la version NS2 de Xenoblade 1 DE est disponible actuellement, mais on peut sans l'ombre d'un doute affirmer que les 2 autres Xenoblade numérotés auront ce même problème d'agrandissement 4K généré par l'IA que la version NS2 de Xenoblade X DE.D'après le comparatif en vidéo, il semble tout fois que ça soit moins gênant ici pour Xenoblade 1 DE, mais reste à voir l'impacte sur les 2 autres jeux...