Bonne nouvelle : Kingdom Hearts Collection [1-2-3] sortira aussi sur PS5.
Mauvaise nouvelle : On s'attendait a une belle petite compile avec tout sur le disque histoire d'avoir enfin une version complète de KH3 avec son DLC inclus dans la meilleure forme qui soit...
Et bah non le jeu demandera une connexion obligatoire pour télécharger l'ensemble des données comme sur Switch 2.
Autant acheter le bundle PS4.
Ceux qui s'attendent à ce que FF7 Revelation soit sur plusieurs disques, vous pouvez commencer a trembler.
Comprends pas, c'est le même prix, sauf s'ils utilisent un blu-ray simple couche plutôt que double mais là on serait sur du grattage de fond de tiroir, autant une carte nand type GKC ok, ça coute cher.
lion93 J'ai vu, genre Donald qui a 5 doigts a une main et 4 a l'autre
J'avais pas fait gaffe. Et c'est validé par Disney en plus, eux qui font attention au moindre détail de leurs licences...
Ok , merci , j'espère qu'on pourra upgrader gratuitement nos version PS4