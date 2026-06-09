Bonne nouvelle : Kingdom Hearts Collection [1-2-3] sortira aussi sur PS5.Mauvaise nouvelle : On s'attendait a une belle petite compile avec tout sur le disque histoire d'avoir enfin une version complète de KH3 avec son DLC inclus dans la meilleure forme qui soit...Et bah non le jeu demandera une connexion obligatoire pour télécharger l'ensemble des données comme sur Switch 2.Autant acheter le bundle PS4.Ceux qui s'attendent à ce que FF7 Revelation soit sur plusieurs disques, vous pouvez commencer a trembler.