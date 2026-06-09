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[PS5] Kingdom Hearts 1-2-3 : Le jeu ne sera pas non plus sur le disque
Bonne nouvelle : Kingdom Hearts Collection [1-2-3] sortira aussi sur PS5.

Mauvaise nouvelle : On s'attendait a une belle petite compile avec tout sur le disque histoire d'avoir enfin une version complète de KH3 avec son DLC inclus dans la meilleure forme qui soit...
Et bah non le jeu demandera une connexion obligatoire pour télécharger l'ensemble des données comme sur Switch 2.
Autant acheter le bundle PS4.

Ceux qui s'attendent à ce que FF7 Revelation soit sur plusieurs disques, vous pouvez commencer a trembler.

https://x.com/KINGDOMHEARTS/status/2064370260422103234
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    posted the 06/09/2026 at 09:27 PM by guiguif
    comments (16)
    zekk posted the 06/09/2026 at 09:32 PM
    Pas sur Xbox ?
    guiguif posted the 06/09/2026 at 09:33 PM
    zekk Si mais pas de boite
    natedrake posted the 06/09/2026 at 09:36 PM
    Pas vraiment "complète" leur compilation puisqu'il manque Melody of Memory.
    wickette posted the 06/09/2026 at 09:40 PM
    Je le prends car j'ai pas fait le II et le III mais pourquoi le blu-ray ne contient pas tout ou au moins une partie ?

    Comprends pas, c'est le même prix, sauf s'ils utilisent un blu-ray simple couche plutôt que double mais là on serait sur du grattage de fond de tiroir, autant une carte nand type GKC ok, ça coute cher.
    yanssou posted the 06/09/2026 at 09:40 PM
    Qui va y jouer de toute façon, c'est vraiment la foire depuis la fin du direct.
    richterbelmont posted the 06/09/2026 at 09:45 PM
    Elles apportent quoi ces versions PS5 ? Il y a des améliorations ou c'est juste les versions PS4 ?
    lion93 posted the 06/09/2026 at 09:49 PM
    ^^'' l'artwork qui est généré par IA Square en a plus rien à foutre;
    shanks posted the 06/09/2026 at 09:50 PM
    Donc les mecs grattent trois miettes de pain d'économies, mais ont lâché un énorme chèque à Geoff pour foutre FFVII Revelation durant la conf SGF...
    brook1 posted the 06/09/2026 at 09:53 PM
    L'artwork est bien moche
    guiguif posted the 06/09/2026 at 09:57 PM
    richterbelmont Des versions natives PS5, a voir aussi si KH3 a aussi le doublage jap comme sur Steam.

    lion93 J'ai vu, genre Donald qui a 5 doigts a une main et 4 a l'autre
    natedrake posted the 06/09/2026 at 10:04 PM
    guiguif J'ai vu, genre Donald qui a 5 doigts a une main et 4 a l'autre

    J'avais pas fait gaffe. Et c'est validé par Disney en plus, eux qui font attention au moindre détail de leurs licences...
    newtechnix posted the 06/09/2026 at 10:09 PM
    Entre les collectors arnaques à plus de 180 euros et ça...Square Enix devient le plus rat du JV
    grundbeld posted the 06/09/2026 at 10:09 PM
    Cette pratique est en train de s’intensifier. Auparavant c’était principalement Microsoft et Ubisoft. Mais là ils sont tous en train de s’y mettre. Faut boycotter. Si ça se généralise, c’est la fin. On devra aller rejoindre les pro-démat’ au club SM.
    richterbelmont posted the 06/09/2026 at 10:11 PM
    guiguif
    Ok , merci , j'espère qu'on pourra upgrader gratuitement nos version PS4
    maxx posted the 06/09/2026 at 10:21 PM
    On assiste quand même à une généralisation de cette pratique. C'est de la grosse merde. J'espère vraiment que la partie 3 de FF7 sera bien sur plusieurs disques...
    xynot posted the 06/09/2026 at 10:26 PM
    Si y'a pas d'upgrade gratuite pour les versions PS4 je m'abstiendrai
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