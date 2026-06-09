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Kingdom Hearts 4 : Switch 2 vs PC/PS5/Xbox en vidéo
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    posted the 06/09/2026 at 09:27 PM by jenicris
    comments (7)
    51love posted the 06/09/2026 at 09:46 PM
    tu m'étonnes qu'ils ont up aussi la version PS5/PC

    Bon apres, la S2 s'en sort avec les honneurs, il y a pas si longtemps, on aurait été pret a tuer pour avoir nos AAA sur console portable avec un rendu tout a fait acceptable (oui ça exclu d'office TW3 sur S1 )
    edgar posted the 06/09/2026 at 10:03 PM
    Incroyablement bien conçue cette Switch 2.

    Avant son annonce je m’attendais au mieux à une PS4, et aujourd’hui elle fait souvent aussi bien que la Series S, voire des fois mieux, surtout au niveau de la qualité d’image.

    51love TW3 était incroyable pour le support, vous vous rendez pas compte de la dinguerie et de l’exploit que c’était à l’époque.

    D’ailleurs je l’avais fini à « 100% » avec 175 heures au compteur, et à aucun moment j’avais été dérangé par son aspect technique moindre par rapport à la concurrence, c’est passé crème de À à Z.
    jeanouillz posted the 06/09/2026 at 10:03 PM
    Résolution, LOD et framerate en ont pris pour leur grade... En dehors de ça, ca reste fonctionnel et propre, comme FF7 Remake/Rebirth au final.
    Là on sent qu'ils ont eu la possibilité de faire du multi-support dès le début, comme pour FF7 Revelation
    akinen posted the 06/09/2026 at 10:05 PM
    C’est quoi ces ombres? Les trailers de Kindom hearts ont pris cher. Ceux du 3 et de birth by sleep étaient des masterclass. On dirait un KH like fait par un indé
    altendorf posted the 06/09/2026 at 10:23 PM
    C'est un peu mieux que la version Switch (encore heureux), mais il y a clairement du downgrade quand même...
    maxx posted the 06/09/2026 at 10:24 PM
    akinen On dirait limite un trailer interne non fini pour présenter le concept. Franchement le trailer est tellement triste... On dirait que rien a bougé depuis sa première présentation.
    Heureusement y a Yoko Shimomura pour faire un peu plaisir a la musique et nous rappeler que c'est KH
    51love posted the 06/09/2026 at 10:53 PM
    edgar ah si si je me rends bien compte de l'exploit, et c'est bien ça que je voulais mettre en avant.

    Sortir des portages sur S2 n'est generalement plus un exploit, et le rendu est bcp plus proches des consoles de salon traditionnels.
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