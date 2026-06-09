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[video]http//youtu.be/IcYXo2zH04s?si=1lxWC8UL_Y2VVugV[/video]



Grosso modo depuis l'annonce de Final Fantasy VII Remake, je me disais souvent qu'un remake d'Ocarina of Time pourrait être fantastique. Mon dieu que j’ai attendu longuement de pouvoir faire cet article. Alors oui ça ne sera jamais la claque que ça a pu être, à l'époque la 3D était encore balbutiante et j'étais un gosse de 11 ans biberonné à Link to the Past. Mais tout de même c'est une énorme chance de revoir émerger ce monument du jeu vidéo qui, j'en suis convaincu peux botter des culs par centaines s'ils soignent le truc et font de bons choix.



Et SVP, je m'adresse à certains, arrêtez de considérer ce remake comme inutile juste parce qu'un beau jour Nintendo avait sorti un portage/remake sur 3DS histoire de remplir un planning et de dire qu'ils l'ont fait.



En dehors des leaks récents je le sentais venir il y a déjà pas mal de temps notamment parce que je trouvais qu'Echoes of Wisdom était particulièrement généreux en références à Ocarina of Time (là où on se serait plutôt attendu à y trouver du Beath of the Wild)



Je vous renvoi à cet article d'Avril 2025 : [url=https://www.gamekyo.com/blog11032.html[/url]



Que dire de plus si ce n'est que le teaser transpire de classe, de sa tapisserie, en passant par ces notes de musiques jusqu'au scintillement de la Triforce du courage naissante sur la main de Link, magistral, j'en ai chialé



Chose aussi qui quelque part me plaît bien, que ce soit via Starfox ou ce jeu, Nintendo ose enfin refaire de la 3D relativement réaliste. Ca fait du bien après avoir bouffé des paquets de jeu a l'esthétique Anime (que j'apprécie beaucoup ne vous y trompez pas)... et c'est pas fini, je vous renvoie aux prochains Fire Emblem et Xenoblade. Le fait est que l'original se voulait être réaliste dans son esthétique (pour l'époque) seul les artworks du jeux étaient effectivement très "manga". C'est donc bien à priori ce style là qui convient a un jeu estampillé Ocarina of Time.



A voir maintenant la suite, ça n'est qu'un teaser, qui laisse forcément sur sa faim. Une ou deux parties... inclusion de Fay... gameplay... monde étendu... tout reste à voir, mais juste savourons l'instant. Si comme moi vous avez en vous l'amour d'Ocarina of Time laissez un like ou un petit commentaire car aujourd'hui c'est l'un des plus grands jeux de tout les temps qui renaît.