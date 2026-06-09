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[video]http//youtu.be/IcYXo2zH04s?si=1lxWC8UL_Y2VVugV[/video]
Grosso modo depuis l'annonce de Final Fantasy VII Remake, je me disais souvent qu'un remake d'Ocarina of Time pourrait être fantastique. Mon dieu que j’ai attendu longuement de pouvoir faire cet article. Alors oui ça ne sera jamais la claque que ça a pu être, à l'époque la 3D était encore balbutiante et j'étais un gosse de 11 ans biberonné à Link to the Past. Mais tout de même c'est une énorme chance de revoir émerger ce monument du jeu vidéo qui, j'en suis convaincu peux botter des culs par centaines s'ils soignent le truc et font de bons choix.
Et SVP, je m'adresse à certains, arrêtez de considérer ce remake comme inutile juste parce qu'un beau jour Nintendo avait sorti un portage/remake sur 3DS histoire de remplir un planning et de dire qu'ils l'ont fait.
En dehors des leaks récents je le sentais venir il y a déjà pas mal de temps notamment parce que je trouvais qu'Echoes of Wisdom était particulièrement généreux en références à Ocarina of Time (là où on se serait plutôt attendu à y trouver du Beath of the Wild)
Je vous renvoi à cet article d'Avril 2025 : [url=https://www.gamekyo.com/blog11032.html[/url]
Que dire de plus si ce n'est que le teaser transpire de classe, de sa tapisserie, en passant par ces notes de musiques jusqu'au scintillement de la Triforce du courage naissante sur la main de Link, magistral, j'en ai chialé
Chose aussi qui quelque part me plaît bien, que ce soit via Starfox ou ce jeu, Nintendo ose enfin refaire de la 3D relativement réaliste. Ca fait du bien après avoir bouffé des paquets de jeu a l'esthétique Anime (que j'apprécie beaucoup ne vous y trompez pas)... et c'est pas fini, je vous renvoie aux prochains Fire Emblem et Xenoblade. Le fait est que l'original se voulait être réaliste dans son esthétique (pour l'époque) seul les artworks du jeux étaient effectivement très "manga". C'est donc bien à priori ce style là qui convient a un jeu estampillé Ocarina of Time.
A voir maintenant la suite, ça n'est qu'un teaser, qui laisse forcément sur sa faim. Une ou deux parties... inclusion de Fay... gameplay... monde étendu... tout reste à voir, mais juste savourons l'instant. Si comme moi vous avez en vous l'amour d'Ocarina of Time laissez un like ou un petit commentaire car aujourd'hui c'est l'un des plus grands jeux de tout les temps qui renaît.
posted the 06/09/2026 at 09:23 PM by gaeon
Je comprends pas les pleureuses qui veulent pas d'un remake.
Pas contre ,aussi d'un remake de Link to the Past
Si les remakes peuvent permettre de patienter pour les gros jeu à venir ...
Mais j'attends quand même une image/vidéo de gameplay avant de m'exciter
kikoo31 Je comprend pas non plus, l'original est tellement vieux. Le simple fait de ne pas avoir de second stick pour bouger la caméra dans un jeu comme ça axé exploration c'est chaud.
Et puis bon l'écran de la 3DS quoi, la taille, les pixels... c'est devenu compliqué
Le remake est a mon sens strictement inutile contrairement a un FF7 puisque OOT etait deja en temps réel et surtout : à L'échelle ! la ou les remake de resident evil et des jeux ps1 ont plus de sens a refaire aujourd'hui
Après si je peux comprendre ton comparo avec des FF7 ou Resident Evil, il faut pas perdre de vue le rendu visuel des jeux Nintendo 64, la mise en scène, la jouabilité ou la qualité sonore qui vont avec. Franchement il y avait quelque chose à faire.
Retour de Spyro, Tomb Raider, FF7, Zelda OOT, Starfox...
Perso, je suis completement en faveur d'un remake, c'est l'un des jeux les plus cultes de l'histoire du JV, et meme s'il fait certainement parti des jeux de l'époque 32/64 bits qui ont le moins mal vieilli, il mérite d'etre revu et modernisé, déjà graphiquement, mais aussi en profondeur ça serait pas mal.
Maintenant, je suis curieux de voir l'ambition de ce projet, j'entends qu'il pourrait carrement etre en 2 parties Merci SE pour cette idée de genie si c'est le cas, ils ont interet a revoir les fondations en profondeur
Le peu qu'on a vu c'est plutot encourageant, ça semble eliminer d'office le simple remake graphique avec cette "nouvelle" intro.
Et les petites notes lors du teaser c'était..
gaeon
vyse A mon avis, Nintendo fait juste un petit teasing parce qu'ils veulent que les joueurs restent concentrés sur les jeux qui arrivent Starfox, Splatoon et Fire Emblem, pour ne pas leur prendre de la visibilité.