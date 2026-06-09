« Écoutez, je crois que nous sommes le deuxième éditeur mondial, et quand on atteint ce niveau, on souhaite que ses jeux soient disponibles partout. On est plus fort quand le monde entier joue avec nous. Parallèlement, nous devenons de plus en plus une plateforme, et il est difficile de trouver des exemples de plateformes sans services et contenus exclusifs.
C'est donc un processus que nous suivons. Notre activité n'est pas particulièrement florissante, comme vous l'avez souligné, et nous commençons par lancer une ou deux exclusivités phares. Dès que la situation s'améliorera, nous envisagerons d'en proposer davantage. »
Là elle mets de l'eau dans son vin, le mur de la réalité.
après dire "Écoutez, je crois que nous sommes le deuxième éditeur mondial" c'est un peu biaisé car dans les faits c'est juste une histoire d'avoir dépenser sans compter... les investissements financiers consentis n'ont pour le moment eu aucun impact sur la capacité de développement et perso je suis inquiet pour Bethesda, ce qui est montré dernièrement n'est plus au niveau de leur production passée.
Oui il faut s'attendre au pire pour des studios de Zenimax...
Mais ce qui est marrant, c'est de nous dire que c'est un nouveau programme basé sur des jeux de nouveau exclusifs aux consoles alors que c'était 100% exclusifs console avant 2024 lol.
D’un côté sortir tous ses jeux partout et devenir un éditeur mondial.
De l’autre, garder la marque Xbox et le retour des exclusivités pour faire vendre sa plateforme.
Et sur tous les jeux issus des Xbox Game Studios du Showcase Xbox, seulement 2 sont des exclusivités console Xbox…
A voir sur la durée et sur les prochaines productions Xbox si elles deviendront toutes des exclus console.
Suffit de sortir de bons jeux, il n'y a pas de complots ou d'acharnements, un bon jeu se vendra bien.
Mais on peut saluer la lucidité de dire "ça va mal là", c'est déjà au dessus de la langue de bois (la barre est basse mais même). Après seules les actions concretes parleront.
newtechnix
C'est la vérité. Quel que soit les raisons (rachats etc.) ça ne change pas qu'ils soient un top editeur mondial oui.
Bethesda, Starfield était quasi fini avant le rachat, on verra leurs prochains gros jeux, il a fait mal ce jeu tellement il a déçu, mêmes les moddeurs l'ont abandonné.
marcus62 Les principales causes, le Xgp et le rachat d'activision où Microsoft s'est plié aux exigences de son concurrent.
J'espère qu'ils vont se reprendre pour la prochaine génération, aujourd'hui, c'est catastrophique. Asha doit colmater la péniche avec du scotch, ça va être long, on peut remercier capitaine Spencer . J'espère que la Hélix aura des options susceptibles d'attirer du monde.
La vraie vérité qu'elle aurait du dire: Avec tout le pognon que nous avons dépensés on devrait être numéro 1 pas seulement des éditeurs mais également des constructeurs.