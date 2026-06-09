« Écoutez, je crois que nous sommes le deuxième éditeur mondial, et quand on atteint ce niveau, on souhaite que ses jeux soient disponibles partout. On est plus fort quand le monde entier joue avec nous. Parallèlement, nous devenons de plus en plus une plateforme, et il est difficile de trouver des exemples de plateformes sans services et contenus exclusifs.C'est donc un processus que nous suivons. Notre activité n'est pas particulièrement florissante, comme vous l'avez souligné, et nous commençons par lancer une ou deux exclusivités phares. Dès que la situation s'améliorera, nous envisagerons d'en proposer davantage. »