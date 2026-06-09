Nouvelles infos sur God of War Laufey :
- “L’autre versant de l’histoire” de God of War 2018 et God of War Ragnarok
- Monde encore plus ouvert que par le passé
- Retour d’Arès et Zeus dans l’Everywhen quasiment confirmé
- Retour de Kratos dans les prochains jeux de la licence
- Éventuellement des jeux sur d’autres personnages que Faye ou Kratos à l’avenir
- Toujours pas de date de sortie
Le retour de Arés et Zeus, le truc de fou
Juste j’espère que le cube ne va rester tout au long du jeu avec Faye… je pense qu’il prendra forme de quelque chose plus tard dans l’aventure.
Ça reste ma plus grosse claque de cette période des conférences. Incontestablement.
On mérite tellement un jeu sur Atreus