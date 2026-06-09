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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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ouroboros4
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God of War Laufey : le plein d'informations ! [spoil possible]

Nouvelles infos sur God of War Laufey :

- “L’autre versant de l’histoire” de God of War 2018 et God of War Ragnarok
- Monde encore plus ouvert que par le passé
- Retour d’Arès et Zeus dans l’Everywhen quasiment confirmé
- Retour de Kratos dans les prochains jeux de la licence
- Éventuellement des jeux sur d’autres personnages que Faye ou Kratos à l’avenir
- Toujours pas de date de sortie

Le retour de Arés et Zeus, le truc de fou
https://x.com/JVCom/status/2064316384884953186
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    posted the 06/09/2026 at 08:37 PM by ouroboros4
    comments (3)
    yanssou posted the 06/09/2026 at 08:39 PM
    Mais quelle incroyable nouvelle je m'y attendais tellement pas
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 08:41 PM
    De plus en plus hypé plus les informations tombent.

    Juste j’espère que le cube ne va rester tout au long du jeu avec Faye… je pense qu’il prendra forme de quelque chose plus tard dans l’aventure.

    Ça reste ma plus grosse claque de cette période des conférences. Incontestablement.
    shinz0 posted the 06/09/2026 at 08:45 PM
    "Éventuellement des jeux sur d’autres personnages que Faye ou Kratos à l’avenir"
    On mérite tellement un jeu sur Atreus
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