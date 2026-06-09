- “L’autre versant de l’histoire” de God of War 2018 et God of War Ragnarok- Monde encore plus ouvert que par le passé- Retour d’Arès et Zeus dans l’Everywhen quasiment confirmé- Retour de Kratos dans les prochains jeux de la licence- Éventuellement des jeux sur d’autres personnages que Faye ou Kratos à l’avenir- Toujours pas de date de sortieLe retour de Arés et Zeus, le truc de fou