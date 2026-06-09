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Xbox veut encore s'améliorer sur PC/mobile, et c'est sur ces derniers que réside la croissance à long terme
Ball responsable de la stratégie chez Xbox.

En tant que membre relativement récent de l'équipe de direction de Xbox, Ball a clairement indiqué que sa priorité absolue était de remettre l'activité consoles sur les rails. Mais il a également reconnu que c'est probablement sur des plateformes telles que le PC et le mobile que réside la croissance à long terme de l'entreprise.

« Ce qui importe, c'est de redresser cette activité [consoles] avant de nous tourner vers ces autres plateformes. Devons-nous nous améliorer sur PC ? Oui. Devons-nous nous améliorer sur le mobile ? Oui. En même temps, nous ne pouvons pas demander aux éditeurs, à nos partenaires et surtout aux joueurs de miser sur nous sur d’autres plateformes où nous sommes à la traîne, où notre technologie est insuffisante, avant d’avoir consolidé la plateforme que nous avons, celle que beaucoup estiment que nous avons malmenée. »

Dans le même temps, il a souligné que c’est sur Windows et PC que Microsoft enregistre le plus grand nombre de joueurs sur les marchés hors des États-Unis. « Windows est déjà la plateforme sur laquelle le monde entier joue, et c’est un slogan très important pour l’entreprise. C’est très important pour Asha… en même temps, nous investissons dans notre plateforme, la plateforme console, qui va être renforcée par ces exclusivités. »
https://www.thegamebusiness.com/p/matthew-ball-on-exclusives-turning
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    posted the 06/09/2026 at 08:12 PM by jenicris
    comments (15)
    kratoszeus posted the 06/09/2026 at 08:16 PM
    On revient à l'époque de Spencer qui tenait le meme genre de discours c est fou comment ca boucle chez MS .
    negan posted the 06/09/2026 at 08:16 PM
    Logique hormis PlayStation ( les débiles ) tout le monde sort ses jeux sur PC c'est incontournable .

    En tout cas c'est bien beau leurs déclaration depuis des semaines mais j'attends des actes forts car pour l'heure je les voient comme des Spencer et Bond Bis.

    Ils ne vont pas m'endormir avec Gears Exclusif
    vyse posted the 06/09/2026 at 08:16 PM
    Qu'ils envoient un fax a Sony..
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 08:17 PM
    Perso, j'ai un bon PC chez moi mais les exclues Xbox, je les fais sur XSX. Alors que j'aurai pu les faire (à une époque, peut-être plus dans les mois à venir) en superior version sur PC mais le plaisir de jouer dans ton canapé sur un grand écran dans ton salon en allumant ta console de salon, le plaisir est différent et il est meilleur pour moi. Du coup, le PC c'est uniquement pour le travail + jeux de stratégie (Age of Empires et Civilisation entre autres) et jeux de gestion. C'est le meilleur compromis pour moi
    taiko posted the 06/09/2026 at 08:20 PM
    En fait ils tournent en rond. Ils me fatiguent.
    khazawi posted the 06/09/2026 at 08:23 PM
    This is an Xbox est toujours là
    kratoszeus posted the 06/09/2026 at 08:27 PM
    taiko je te jure la meme politique que spencer celle qui a tué le hardware xbox mais vas i les bot comme negan crient au génie mdr . En avril a pein 90k xbox vendues dans le monde entier . C est grave, la ils envoient encore un signal achetez vous un pc . Et c est exactement ce que je vais faire à l avenir.
    walterwhite posted the 06/09/2026 at 08:30 PM
    La même stratégie qu’entre 2016 et 2025 qui ne donnait guère envie de se prendre une Xbox.

    Ils ne comprennent rien décidément ces cons, avec ma nouvelle TV LG je peux prendre un mois de GP au Pakistan comme l’autre clown de skuldleif, faire Gears et Clowktower et ne pas renouveler d’abonnement.

    Résultat des courses je n’aurai pas acheter d’Xbox et j’aurai filer des ronds à un gérant de street food en Asie.
    51love posted the 06/09/2026 at 08:32 PM
    Le PC est incontournable pour toucher le plus de territoire possible qui n'ont pas le luxe de s'acheter une machine dédiée au JV...

    Le jeu mobile j'en parle même pas tellement ça a été explosif....

    C'est structurellement logique et inévitable que le PC progresse plus vite que les consoles, rien n'y personne ne peut l'empêcher (ça fait 15 ans que je le dis, bizarrement on me saute nettement moins a la gorge qu'avant quand je dis ça désormais )...

    Les consoles sont et seront de plus en plus le parent pauvre de l'évolution du marché si les prix ne font que flamber même dans nos régions riches, qui sont les seules où la masse peut s'offrir des machines dédiées par dizaines de millions d'exemplaires, mais pour combien d'années encore ???

    C'est juste complètement con de la part de Xbox de s'être entêté dans cette guerre des consoles contre Sony alors qu'ils auraient pu mieux se préparer pour la guerre suivante, celle des écosystèmes qui a commencé depuis l'arrivée de Steam...

    Une des plus grosses erreurs de l'histoire de leur part d'avoir négligé le PC dans les années 2005-2010...
    shambala93 posted the 06/09/2026 at 08:33 PM
    walterwhite
    Ça ne marche pas ainsi. Les joueurs console se fichent de savoir que le jeu est dispo sur steam ou plus globalement sur PC.
    keiku posted the 06/09/2026 at 08:41 PM
    c'est sur que vu la politique console, il n'y a que sur pc et mobile que ca peut encore évoluer... mais ce n'est pas la que la politique Microsoft marchera
    walterwhite posted the 06/09/2026 at 08:41 PM
    shambala93 T’as des chiffres, des statistiques ? Microsoft s’est essayé à cette stratégie d’exclu console Xbox et PC et ça ne fonctionne pas.

    On s’en fout des joueurs PC, il s’agit de rendre unique aux yeux du consommateur leur hardware, chose qui n’est pas possible si tes jeux sont faisables partout sauf sur Playstation.
    keiku posted the 06/09/2026 at 08:43 PM
    shambala93 Ça ne marche pas ainsi. Les joueurs console se fichent de savoir que le jeu est dispo sur steam ou plus globalement sur PC.

    perso, je ne m'en fiche pas, c'est d'ailleurs pour ca que je suis repasser sur pc sur cette gen, donc certain joueurs dont toi s'en fiche mais il ne faut pas dire que ca ne marche pas comme ca
    abookhouseboy posted the 06/09/2026 at 08:44 PM
    walterwhite n'importe quoi, la plupart des jeux Microsoft sont des succès sur PC. En plus ils sortent simultanément, avec les dernières technologies et sont généralement très bien optimisés.


    Ce serai complètement stupide pour eux de se passer du PC, parce que leurs jeux se vendent dessus. Et grâce à l'omniprésence de Windows, n'oublions pas que le PC est globalement un support Microsoft.
    walterwhite posted the 06/09/2026 at 08:50 PM
    abookhouseboy La contrepartie c’est :

    - Des ventes hardwares désastreuses
    - Un GP qui ne décolle pas
    - Des tiers qui se vendent très peu sur Xbox
    - Un ROI inexistant

    Et cerise sur le gâteau = des jeux qui sortent sur Playstation (Halo, Forza, Fable)

    Mais continuez à prendre la partie qui vous arrange au détriment d’une logique élémentaire
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