Ball responsable de la stratégie chez Xbox.



En tant que membre relativement récent de l'équipe de direction de Xbox, Ball a clairement indiqué que sa priorité absolue était de remettre l'activité consoles sur les rails. Mais il a également reconnu que c'est probablement sur des plateformes telles que le PC et le mobile que réside la croissance à long terme de l'entreprise.



« Ce qui importe, c'est de redresser cette activité [consoles] avant de nous tourner vers ces autres plateformes. Devons-nous nous améliorer sur PC ? Oui. Devons-nous nous améliorer sur le mobile ? Oui. En même temps, nous ne pouvons pas demander aux éditeurs, à nos partenaires et surtout aux joueurs de miser sur nous sur d’autres plateformes où nous sommes à la traîne, où notre technologie est insuffisante, avant d’avoir consolidé la plateforme que nous avons, celle que beaucoup estiment que nous avons malmenée. »



Dans le même temps, il a souligné que c’est sur Windows et PC que Microsoft enregistre le plus grand nombre de joueurs sur les marchés hors des États-Unis. « Windows est déjà la plateforme sur laquelle le monde entier joue, et c’est un slogan très important pour l’entreprise. C’est très important pour Asha… en même temps, nous investissons dans notre plateforme, la plateforme console, qui va être renforcée par ces exclusivités. »