Le peuple Gamers année après subit une tendance qui ne cesse de s'amplifier: les portages et remakes
Nouveau moyen de financement des projets AA/AAA
ou
Pire moyen de limiter la casse quand justement un AAA échoue dans ses objectifs (FF16 / Forspoken )
ou
nouveau moyen de vider les poches des joueurs car à un moment ils peuvent se faire de l'argent facile ( Square doit encore se féliciter de ses FF HD2D qui dépasse le million à chaque fois )
ou un peu des 3 à la fois....
BANDAI NAMCO série Tales of:
Tales of Berseria Remastered
Tales of Graces f Remastered
Tales of Vesperia Remastered
Tales of Xillia Remastered
Tales of Symphonia Remastered
et bientôt donc
Tales of Eternia Remastered
Tales of Xillia 2 Remastered
FALCOM série Trails/Ys:
The Legend of Heroes: Zero no Kiseki
The Legend of Heroes: Ao no Kiseki
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
The Legend of Heroes: Trail of Cold Steel IV
The Legend of Heroes: Trails into Reverie
The Legend of Heroes: Trails in the Sky
The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd
The legend of heroes : Kuro no kiseki
The legend of heroes : Kuro no kiseki 2 – Crimson Sin
The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria
The legend of Nayuta : Boundless trails
Ys Origin
Ys: Memories of Celceta
Ys Memoire: The Oath in Felghana
Ys VIII: Lacrimosa of Dana
Ys IX: Monstrum Nox
Ys vs. Trails in the Sky
SQUARE ENIX série Final Fantasy:
Final Fantasy 1,2,3,4,5,6 Pixel Remaster
Final Fantasy 12 the zodiac age
Final Fantasy 7 et 8
Final Fantasy 9
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Final Fantasy XV Pocket Edition
Final Fantasy Crystal Chronicles
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy XIV online
Final Fantasy X & X-2 HD
et sans doute les 3 portage des FF XIII
KONAMI:
3 compilations des Castlevania (classique, advance, dominus)
1 compilation Contra
1 compilation Goemon
1 compilation Bomberman
NINTENDO et la série Xenoblade:
Xenoblade X Chronicles - Definitive Edition
Xenoblade Chronicles 1 - Definitive Edition
Xenoblade Chronicles 2
Xenoblade Chronicles 3
CAPCOM pas la peine de lister, le casier judiciaire déborde
par exemple bah Capcom c'est :
RE9
Pragmata
Onimusha
Dragons dogma 2
MH
et j'en oublie surement
moi quand c'est comme ça, je les encourage à continuer.
peutétre sans ça on aurait pas eu le retour d'Onimusha et ça aurait été malhereux
Sans parler du fait qu'on reste libre de ne pas acheter tout ce qui est porté ou n'importe quel remake/remaster
Surtout pragmata, je suis de ceux qui veulent des nouvelles franchises, pas des vieux pots recyclés à l'infini.
Pour nintendo on sait que pour eux, il s'agit d'occuper un planning...comme gagner du temps en fonction des ventes de la Switch 1 où on a eu droit à des portages à foison de la Wii U durant le cycle de vie de la console et en fin de vie des portages facile pour gagner du temps Donkey Kong, Metroid Prime, Luigi's Mansion 2, etc