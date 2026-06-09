Le peuple Gamers année après subit une tendance qui ne cesse de s'amplifier: les portages et remakesNouveau moyen de financement des projets AA/AAAouPire moyen de limiter la casse quand justement un AAA échoue dans ses objectifs (FF16 / Forspoken )ounouveau moyen de vider les poches des joueurs car à un moment ils peuvent se faire de l'argent facile ( Square doit encore se féliciter de ses FF HD2D qui dépasse le million à chaque fois )ou un peu des 3 à la fois....BANDAI NAMCO série Tales of:Tales of Berseria RemasteredTales of Graces f RemasteredTales of Vesperia RemasteredTales of Xillia RemasteredTales of Symphonia Remasteredet bientôt doncTales of Eternia RemasteredTales of Xillia 2 RemasteredFALCOM série Trails/Ys:The Legend of Heroes: Zero no KisekiThe Legend of Heroes: Ao no KisekiThe Legend of Heroes: Trails of Cold SteelThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IIThe Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IIIThe Legend of Heroes: Trail of Cold Steel IVThe Legend of Heroes: Trails into ReverieThe Legend of Heroes: Trails in the SkyThe Legend of Heroes: Trails in the Sky SCThe Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rdThe legend of heroes : Kuro no kisekiThe legend of heroes : Kuro no kiseki 2 – Crimson SinThe Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O ZemuriaThe legend of Nayuta : Boundless trailsYs OriginYs: Memories of CelcetaYs Memoire: The Oath in FelghanaYs VIII: Lacrimosa of DanaYs IX: Monstrum NoxYs vs. Trails in the SkySQUARE ENIX série Final Fantasy:Final Fantasy 1,2,3,4,5,6 Pixel RemasterFinal Fantasy 12 the zodiac ageFinal Fantasy 7 et 8Final Fantasy 9Final Fantasy Tactics: The Ivalice ChroniclesFinal Fantasy XV Pocket EditionFinal Fantasy Crystal ChroniclesFinal Fantasy ResonanceFinal Fantasy XIV onlineFinal Fantasy X & X-2 HDet sans doute les 3 portage des FF XIIIKONAMI:3 compilations des Castlevania (classique, advance, dominus)1 compilation Contra1 compilation Goemon1 compilation BombermanNINTENDO et la série Xenoblade:Xenoblade X Chronicles - Definitive EditionXenoblade Chronicles 1 - Definitive EditionXenoblade Chronicles 2Xenoblade Chronicles 3CAPCOM pas la peine de lister, le casier judiciaire déborde