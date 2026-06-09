HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 608
visites since opening : 1104937
newtechnix > blog
La nouvelle machine à cash
Le peuple Gamers année après subit une tendance qui ne cesse de s'amplifier: les portages et remakes

Nouveau moyen de financement des projets AA/AAA
ou
Pire moyen de limiter la casse quand justement un AAA échoue dans ses objectifs (FF16 / Forspoken )
ou
nouveau moyen de vider les poches des joueurs car à un moment ils peuvent se faire de l'argent facile ( Square doit encore se féliciter de ses FF HD2D qui dépasse le million à chaque fois )

ou un peu des 3 à la fois....


BANDAI NAMCO série Tales of:
Tales of Berseria Remastered
Tales of Graces f Remastered
Tales of Vesperia Remastered
Tales of Xillia Remastered
Tales of Symphonia Remastered
et bientôt donc
Tales of Eternia Remastered
Tales of Xillia 2 Remastered

FALCOM série Trails/Ys:
The Legend of Heroes: Zero no Kiseki
The Legend of Heroes: Ao no Kiseki
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
The Legend of Heroes: Trail of Cold Steel IV
The Legend of Heroes: Trails into Reverie
The Legend of Heroes: Trails in the Sky
The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd
The legend of heroes : Kuro no kiseki
The legend of heroes : Kuro no kiseki 2 – Crimson Sin
The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria
The legend of Nayuta : Boundless trails
Ys Origin
Ys: Memories of Celceta
Ys Memoire: The Oath in Felghana
Ys VIII: Lacrimosa of Dana
Ys IX: Monstrum Nox
Ys vs. Trails in the Sky

SQUARE ENIX série Final Fantasy:
Final Fantasy 1,2,3,4,5,6 Pixel Remaster
Final Fantasy 12 the zodiac age
Final Fantasy 7 et 8
Final Fantasy 9
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Final Fantasy XV Pocket Edition
Final Fantasy Crystal Chronicles
Final Fantasy Resonance
Final Fantasy XIV online
Final Fantasy X & X-2 HD
et sans doute les 3 portage des FF XIII

KONAMI:
3 compilations des Castlevania (classique, advance, dominus)
1 compilation Contra
1 compilation Goemon
1 compilation Bomberman

NINTENDO et la série Xenoblade:
Xenoblade X Chronicles - Definitive Edition
Xenoblade Chronicles 1 - Definitive Edition
Xenoblade Chronicles 2
Xenoblade Chronicles 3

CAPCOM pas la peine de lister, le casier judiciaire déborde
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/09/2026 at 07:47 PM by newtechnix
    comments (8)
    malroth posted the 06/09/2026 at 07:51 PM
    apres si ça permet de financer des nouveaux jeux bah tant mieux.

    par exemple bah Capcom c'est :
    RE9
    Pragmata
    Onimusha
    Dragons dogma 2
    MH
    et j'en oublie surement

    moi quand c'est comme ça, je les encourage à continuer.
    peutétre sans ça on aurait pas eu le retour d'Onimusha et ça aurait été malhereux
    vyse posted the 06/09/2026 at 07:52 PM
    malroth on a pas encore le jeu ; si c'est pour une promenade de santé comme la démo malgré le twitos c pas la peine ..
    ducknsexe posted the 06/09/2026 at 07:53 PM
    Tu as oublié Nintendo, qui va remaker tous les jeux N64. C'est leur nouvelle stratégie.
    yukilin posted the 06/09/2026 at 07:53 PM
    si ça permet de rejouer à certains anciens jeux dans de meilleures conditions, de les faire découvrir à ceux ne les ayant jamais fait et financer à coté des nouveautés régulières, ça ne me pose aucun soucis.
    Sans parler du fait qu'on reste libre de ne pas acheter tout ce qui est porté ou n'importe quel remake/remaster
    choroq posted the 06/09/2026 at 07:59 PM
    malroth

    Surtout pragmata, je suis de ceux qui veulent des nouvelles franchises, pas des vieux pots recyclés à l'infini.
    newtechnix posted the 06/09/2026 at 08:03 PM
    ducknsexe je me suis contenté des jrpg... mais oui je vias rajouter la saga Xeno ^^

    Pour nintendo on sait que pour eux, il s'agit d'occuper un planning...comme gagner du temps en fonction des ventes de la Switch 1 où on a eu droit à des portages à foison de la Wii U durant le cycle de vie de la console et en fin de vie des portages facile pour gagner du temps Donkey Kong, Metroid Prime, Luigi's Mansion 2, etc
    osiris67 posted the 06/09/2026 at 08:10 PM
    Ou est le probleme si ca permets de refaire d ancien excellent jeux dans les meilleurs conditions?
    losz posted the 06/09/2026 at 08:33 PM
    J'adore les remaster, aucun soucis, j'en veux encore plus, Konami balancé nous la compilation Castlevania N64 et PS2 au lieu de cette bouse style jeu mobile...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo