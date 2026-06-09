(Note : Zéro tolérance pour les trolls ou la guerre des consoles. Rappelez-vous que ne pas aimer un contenu ne signifie pas que c'est de la merde. J'ai l'impression que beaucoup oublient cette différence ici.)

Le marathon des conférences gaming touche à sa fin aujourd'hui. Lancée par le State of Play de PlayStation, cette semaine riche en annonces s'est poursuivie avec le Summer Game Fest et le Xbox Showcase, avant que Nintendo ne vienne clore le bal avec son Nintendo Direct aujourd'hui.