Quelle a été votre conférence préférée de la semaine ?
Quel a été le meilleur "world premiere" / reveal ? (On oublie les jeux déjà connus, on ne garde que la pure surprise !)
Le marathon des conférences gaming touche à sa fin aujourd'hui. Lancée par le State of Play de PlayStation, cette semaine riche en annonces s'est poursuivie avec le Summer Game Fest et le Xbox Showcase, avant que Nintendo ne vienne clore le bal avec son Nintendo Direct aujourd'hui.
(Note : Zéro tolérance pour les trolls ou la guerre des consoles. Rappelez-vous que ne pas aimer un contenu ne signifie pas que c'est de la merde. J'ai l'impression que beaucoup oublient cette différence ici.)
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posted the 06/09/2026 at 07:11 PM by marcus62
Meilleure conférence : Pas celle de Nintendo (j'ai pas vu les autres mais Sony je pense)
Conf je dirais que ça se joue entre le MS Showcase et le Summer Game Fest, on a eu beaucoup de jeux chez MS, un rythme toujours maitrisé mais les annonces du SGF étaient plus inattendus
Conf : SGF de Geoff, trop de jeux intéressants
Meilleure conférence : Microsoft et SGF
Conf: Summer Games Festival
Meilleur reveal : Zelda OOT
En reveal : gears car ce que j'en attendais
Et le nintendo
Reveal le Zelda , gears et GOW L
Conf MS sans forcer
Meilleur Reveal : Resident Evil Veronica
Best conf : Summer Games Festival
Best reveal : Stellar Blade Bloodrain
- Meilleure conférence : State of Play (reveal de God of War Laufey, on a revu ILL et Silent Hill Townfall et The Lost Wild très intriguant)
- Meilleur reveal : God of War Laufey (celle qui m'a mis la plus grosse claque)
ouken romgamer6859 : Je parlais uniquement des reveal "world premiere" Gears E-Day qui a l'air vraiment bon, a déjà a été annoncé il y a quelques années
Dans l'ensemble, je trouve que toutes les conf étaient cools.
En premier je mets Xbox
En seconde Nintendo
Sony en 3e
Summer game fast en dernier
En annonces, je retiens Persona 6, la saison 4 de Street et Vivarium.
C'est assez maigre.
Summer Game Fest
La Conf Xbox et Nintendo égalité. J'ai vu que 2 jeux qui peuvent m’intéresser
World Premiere : Gow Laufey
Grosse surprise : Magicians : the Devil's Deal
Meilleur reveal: GOW Laufey mais j'ai bien aimé aussi l'annonce du nouveau Xeno. Dans un monde normal j'aurai été hypé de ouf par le remake de OOT (bien plus que GOW) mais vu que ça a leaké, l'effet d'annonce a été grandement amoindri.
C'était une très bonne année en tout cas au niveau des annonces d'été, ça fait longtemps qu'avait pas aussi bien mangé.
Reveal : Stellar Blade Blood Rain.
C'est ça le soucis avec Nintendo, ça met en avant tous les portages, des jeux déjà présentés (Rayman) et aussi tout un tas de jeux grands publics / casu où nous ne sommes pas les clients
Paradoxalement, il y a a peu près autant de jeux intéressants dans le N direct a mes yeux qu'ailleurs
Car entre :
- les magnifiques Orbitals et Fire Emblem, qui sont 2 de mes plus grosses attentes de l'année
- les remake de Starfox et surtout le légendaire OOT ça m'a fait le même pincement au cœur que quand SE a annoncé FF7 Remake ça ne nous rajeunit pas tout ça...
- la présentation du next Monolith que j'espérais mais qui me semblait peu probable.. KH4, le FF résonance..Duskblood...
Yaura clairement de quoi faire même pour ceux qui n'ont qu'une Switch 2, les tiers sont de plus en plus présents avec leurs jeux récents, et avec la Switch 3 ils y seront quasi tous, le gap continuera de se réduire.
Ma grosse surprise ? C'est de voir que SE qui n'a ni présenté DQ12, FF7 P3, KH 4 dans une conf Sony ... une nouvelle preuve que le "divorce" est bel et bien consommé entre PlayStation et SE, que les amoureux de la liaison PS/SE ne voulait pas voir, ni accepter.. tous les signes passés n'étaient pas de simples coincidence.... Il n'y a plus de place au déni désormais.
Meilleure conf : objectivement le summer game fest je pense, le plus dense en jeu. Personnellement j'aurai du mal a choisir si je regarde que les jeux, j'aime les 4. Nintendo les bons derniers en terme de rythme et pour montrer 50% du temps des trucs osef ...
Meilleur reveal : hum, j'hésite entre le sublime Rayman et Xenoblade.. bon je suis pas a 100% convaincu vu que c'est encore du Xenoblade, c'est un peu dommage... ils produisent vite mais ne sortent pas de leur zone de confort. pr l'originalité on repassera... mais ya l'air d'avoir de bonnes idées, j'ai globalement apprécié ce que j'ai vu en attendant d'en voir bcp plus (histoire, ost, système de combat évidemment) mais l'exploration promet déjà d'être une nouvelle fois dans le top du top sur ce type de production.
j'adore l'idée de l'Open World en forme d'anneau, ils sont tjs bons en matière de level design chez Monolith a coup sur une de mes plus grosses attentes de 2027.
Microsoft: Conf tiers, tout sort sur ps5, ils vont faire vendre plus de PS5 que d 'xbox
Nintendo: DEcevant que des jeux tiers et un remake lol je plains les acheteurs de la console qui vont jouer en low et un remake
Meilleur reveal : GOW LAUFEY
walterwhite : Même choix
D'ailleurs, est-ce que on a des sondages de ce type sur de gros sites comme IGN, car perso j'ai pas trouvé et en France, il n'y a pas eu vraiment non plus de sondage. A part un qui a fait des sondages avec plusieurs milliers de voix à chaque fois mais il est un peu mal vu ici
Vivarium
Metro 2039
Magicians devil deal
Clockwork
Toutes les conferences ont été solides excepté Nintendo, pas d'achat de s2 a l'horizon, ça manque d'ambition et de nouveautés tout ça.
Meilleur reveal : le jeu de pouce
Et en étant sérieux ?
Je reste encore sous le choc de ces quelques minutes sur le combat de pouces Qui a validé ça honnêtement…
Ma préférée c'est la SGF de vendredi, beaucoup de belles choses dedans et clairement ça a pris du niveau depuis quelques années, aujourd'hui plus rien à envier aux grosses conf d'été d'antant.
Meilleure reveal: GoW Laufey.
j'ai adoré le fait que c'est en parallèle de la vraie histoire je sens venir pleins de surprises et de pièces manquantes à l'histoire, 100 fois mieux qu'un prequel nordique.
Franchement quand on additionne tout, c'est très bons mais t'as l'énorme épouvantail GTA VI qui vient tout ""gacher"" car pleins se retiennent ou au contraire rush avant la sortie.
2027 sera beaucoup plus décomplexée sans GTA lol
Et le jeu qui me donne le plus envie c'est le nouveau gundamn qui fait très mélange entre armored core et zone of enders
niveau constructeur, aucune
meilleur conf : Xbox
meilleur reveal : Senua, Crossfire, Stellar blade 2, Eday