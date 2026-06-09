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marcus62
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marcus62 > blog
DÉBAT : Quelle a été votre conférence préférée ? Et votre reveal préféré ?
Quelle a été votre conférence préférée de la semaine ?

Quel a été le meilleur "world premiere" / reveal ? (On oublie les jeux déjà connus, on ne garde que la pure surprise !)

Le marathon des conférences gaming touche à sa fin aujourd'hui. Lancée par le State of Play de PlayStation, cette semaine riche en annonces s'est poursuivie avec le Summer Game Fest et le Xbox Showcase, avant que Nintendo ne vienne clore le bal avec son Nintendo Direct aujourd'hui.

(Note : Zéro tolérance pour les trolls ou la guerre des consoles. Rappelez-vous que ne pas aimer un contenu ne signifie pas que c'est de la merde. J'ai l'impression que beaucoup oublient cette différence ici.)

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    posted the 06/09/2026 at 07:11 PM by marcus62
    comments (36)
    dokidokii posted the 06/09/2026 at 07:14 PM
    Meilleur reveal : Zelda OOT
    Meilleure conférence : Pas celle de Nintendo (j'ai pas vu les autres mais Sony je pense)
    zboubi480 posted the 06/09/2026 at 07:15 PM
    Xbox : Magicians : the Devil's Deal
    ootaniisensei posted the 06/09/2026 at 07:16 PM
    Reveal Veronica sans hésitation, je l'ai pas vu venir
    Conf je dirais que ça se joue entre le MS Showcase et le Summer Game Fest, on a eu beaucoup de jeux chez MS, un rythme toujours maitrisé mais les annonces du SGF étaient plus inattendus
    jenicris posted the 06/09/2026 at 07:17 PM
    Reveal : FFVII Revelation
    Conf : SGF de Geoff, trop de jeux intéressants
    ducknsexe posted the 06/09/2026 at 07:19 PM
    Meilleur reveal : Zelda OOT
    Meilleure conférence : Microsoft et SGF
    newtechnix posted the 06/09/2026 at 07:19 PM
    Jeu: Resident Evil Code Veronica

    Conf: Summer Games Festival
    link571 posted the 06/09/2026 at 07:19 PM
    Meilleur conf : PlayStation
    Meilleur reveal : Zelda OOT
    romgamer6859 posted the 06/09/2026 at 07:20 PM
    Meilleure conf xbox, tous leurs jeux first party m'attirent sauf les éternels jeux service.
    En reveal : gears car ce que j'en attendais
    ouken posted the 06/09/2026 at 07:20 PM
    Le sop était dégueulasse en grosse partie , pour une fois je choisi le Xbox
    Et le nintendo

    Reveal le Zelda , gears et GOW L
    Conf MS sans forcer
    hyoga57 posted the 06/09/2026 at 07:20 PM
    Meilleure conférence : Summer Game Fest
    Meilleur Reveal : Resident Evil Veronica
    vyse posted the 06/09/2026 at 07:22 PM
    Amsterdam 1666
    abookhouseboy posted the 06/09/2026 at 07:22 PM
    Bonne saison en ce qui me concerne, des conférences d'un niveau très inégal mais rien de complètement honteux

    Best conf : Summer Games Festival
    Best reveal : Stellar Blade Bloodrain
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 07:23 PM
    Me concernant :
    - Meilleure conférence : State of Play (reveal de God of War Laufey, on a revu ILL et Silent Hill Townfall et The Lost Wild très intriguant)
    - Meilleur reveal : God of War Laufey (celle qui m'a mis la plus grosse claque)

    ouken romgamer6859 : Je parlais uniquement des reveal "world premiere" Gears E-Day qui a l'air vraiment bon, a déjà a été annoncé il y a quelques années
    fiveagainstone posted the 06/09/2026 at 07:27 PM
    Gears 5, Crazy Taxi et Xenoblade.

    Dans l'ensemble, je trouve que toutes les conf étaient cools.
    elicetheworld posted the 06/09/2026 at 07:28 PM
    Très honnêtement les conférences des constructeur en général c'était pas ouf le state of play cahier des charges rempli mais 6 ans après non merci déçu, summer game fast déçu , la compte Xbox c'est celle qui s'en est le mieux sorti cahier des charges rempli mais pas marquant. Nintendo Direct tes belles annonces mais déplacement des jeux ont été merdiques ,et one more thing déçoit on y voit rien...
    En premier je mets Xbox
    En seconde Nintendo
    Sony en 3e
    Summer game fast en dernier
    fritesmayo76 posted the 06/09/2026 at 07:35 PM
    Tout ne m'a pas parlé mais celle ou je me suis le moins emmerdé c'était dimanche chez Xbox (même si le spoil des boss de Castlevania c'était pas nécessaire), et la pire c'était Nintendo cet aprem.
    En annonces, je retiens Persona 6, la saison 4 de Street et Vivarium.
    C'est assez maigre.
    amario posted the 06/09/2026 at 07:40 PM
    Code Veronica et la conf de Sony a 100%. Nintendo pas dernier car il n'existe même pas cette année
    rider288 posted the 06/09/2026 at 07:41 PM
    Pour moi State of Play ( Parce que c'est celle qui correspond à mes Attentes )
    Summer Game Fest
    La Conf Xbox et Nintendo égalité. J'ai vu que 2 jeux qui peuvent m’intéresser

    World Premiere : Gow Laufey
    Grosse surprise : Magicians : the Devil's Deal
    shao posted the 06/09/2026 at 07:42 PM
    Pour moi au niveau des conf' ça donne dans l'ordre: Sony> xbox> SGF> Nintendo

    Meilleur reveal: GOW Laufey mais j'ai bien aimé aussi l'annonce du nouveau Xeno. Dans un monde normal j'aurai été hypé de ouf par le remake de OOT (bien plus que GOW) mais vu que ça a leaké, l'effet d'annonce a été grandement amoindri.

    C'était une très bonne année en tout cas au niveau des annonces d'été, ça fait longtemps qu'avait pas aussi bien mangé.
    brook1 posted the 06/09/2026 at 07:43 PM
    Summer Game Fest/State of Play
    grospich posted the 06/09/2026 at 07:48 PM
    Conf : Xbox
    Reveal : Stellar Blade Blood Rain.
    midomashakil posted the 06/09/2026 at 07:52 PM
    Fan de la marque sony depuis 1996 mais la jz trouve que la meilleure conf depuis presque 2 ans c'est celle. De. Ms
    51love posted the 06/09/2026 at 08:03 PM
    J'ai pas regardé en live le Nintendo direct et j'ai bien fait ça avait l'air d'être une purge infâme

    C'est ça le soucis avec Nintendo, ça met en avant tous les portages, des jeux déjà présentés (Rayman) et aussi tout un tas de jeux grands publics / casu où nous ne sommes pas les clients

    Paradoxalement, il y a a peu près autant de jeux intéressants dans le N direct a mes yeux qu'ailleurs

    Car entre :
    - les magnifiques Orbitals et Fire Emblem, qui sont 2 de mes plus grosses attentes de l'année

    - les remake de Starfox et surtout le légendaire OOT ça m'a fait le même pincement au cœur que quand SE a annoncé FF7 Remake ça ne nous rajeunit pas tout ça...

    - la présentation du next Monolith que j'espérais mais qui me semblait peu probable.. KH4, le FF résonance..Duskblood...

    Yaura clairement de quoi faire même pour ceux qui n'ont qu'une Switch 2, les tiers sont de plus en plus présents avec leurs jeux récents, et avec la Switch 3 ils y seront quasi tous, le gap continuera de se réduire.

    Ma grosse surprise ? C'est de voir que SE qui n'a ni présenté DQ12, FF7 P3, KH 4 dans une conf Sony ... une nouvelle preuve que le "divorce" est bel et bien consommé entre PlayStation et SE, que les amoureux de la liaison PS/SE ne voulait pas voir, ni accepter.. tous les signes passés n'étaient pas de simples coincidence.... Il n'y a plus de place au déni désormais.

    Meilleure conf : objectivement le summer game fest je pense, le plus dense en jeu. Personnellement j'aurai du mal a choisir si je regarde que les jeux, j'aime les 4. Nintendo les bons derniers en terme de rythme et pour montrer 50% du temps des trucs osef ...

    Meilleur reveal : hum, j'hésite entre le sublime Rayman et Xenoblade.. bon je suis pas a 100% convaincu vu que c'est encore du Xenoblade, c'est un peu dommage... ils produisent vite mais ne sortent pas de leur zone de confort. pr l'originalité on repassera... mais ya l'air d'avoir de bonnes idées, j'ai globalement apprécié ce que j'ai vu en attendant d'en voir bcp plus (histoire, ost, système de combat évidemment) mais l'exploration promet déjà d'être une nouvelle fois dans le top du top sur ce type de production.

    j'adore l'idée de l'Open World en forme d'anneau, ils sont tjs bons en matière de level design chez Monolith a coup sur une de mes plus grosses attentes de 2027.
    kratoszeus posted the 06/09/2026 at 08:07 PM
    God of war lauffey la plus grosse claque de cet e3.
    Microsoft: Conf tiers, tout sort sur ps5, ils vont faire vendre plus de PS5 que d 'xbox

    Nintendo: DEcevant que des jeux tiers et un remake lol je plains les acheteurs de la console qui vont jouer en low et un remake
    walterwhite posted the 06/09/2026 at 08:09 PM
    Meilleure conf : SONY

    Meilleur reveal : GOW LAUFEY
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 08:11 PM
    kratoszeus : Pas de provocation ou d'incitation à la guéguerre s'il te plait. Tout se passait bien jusqu'à présent

    walterwhite : Même choix

    D'ailleurs, est-ce que on a des sondages de ce type sur de gros sites comme IGN, car perso j'ai pas trouvé et en France, il n'y a pas eu vraiment non plus de sondage. A part un qui a fait des sondages avec plusieurs milliers de voix à chaque fois mais il est un peu mal vu ici
    kratoszeus posted the 06/09/2026 at 08:14 PM
    marcus62 yeap
    torotoro59 posted the 06/09/2026 at 08:18 PM
    Resident evil Véronique
    Vivarium
    Metro 2039
    Magicians devil deal
    Clockwork
    Toutes les conferences ont été solides excepté Nintendo, pas d'achat de s2 a l'horizon, ça manque d'ambition et de nouveautés tout ça.
    romgamer6859 posted the 06/09/2026 at 08:20 PM
    marcus62 Aucun reveal de mon côté alors, c'est ce qui a manqué côté xbox, le one more thing si on veut.
    zanpa posted the 06/09/2026 at 08:25 PM
    Meilleur conf : Nintendo
    Meilleur reveal : le jeu de pouce
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 08:27 PM
    zanpa :



    Et en étant sérieux ?

    Je reste encore sous le choc de ces quelques minutes sur le combat de pouces Qui a validé ça honnêtement…
    wickette posted the 06/09/2026 at 08:30 PM
    Tout était bon pour moi, après je peux comprendre pour nintendo la déception car beaucoup attendent beaucoup d'eux (et c'est normal).

    Ma préférée c'est la SGF de vendredi, beaucoup de belles choses dedans et clairement ça a pris du niveau depuis quelques années, aujourd'hui plus rien à envier aux grosses conf d'été d'antant.


    Meilleure reveal: GoW Laufey.

    j'ai adoré le fait que c'est en parallèle de la vraie histoire je sens venir pleins de surprises et de pièces manquantes à l'histoire, 100 fois mieux qu'un prequel nordique.

    Franchement quand on additionne tout, c'est très bons mais t'as l'énorme épouvantail GTA VI qui vient tout ""gacher"" car pleins se retiennent ou au contraire rush avant la sortie.

    2027 sera beaucoup plus décomplexée sans GTA lol
    sonilka posted the 06/09/2026 at 08:32 PM
    Par défaut le SGF. Révélation ? On va dire le prochain Stellar Blade.
    keiku posted the 06/09/2026 at 08:33 PM
    Le summer game fest de très très très loin

    Et le jeu qui me donne le plus envie c'est le nouveau gundamn qui fait très mélange entre armored core et zone of enders

    niveau constructeur, aucune
    shambala93 posted the 06/09/2026 at 08:34 PM
    Je n’ai rien trouvé d’exceptionnel ni mauvais. C’était globalement correct à médiocre.
    zanpa posted the 06/09/2026 at 08:38 PM
    marcus62

    meilleur conf : Xbox
    meilleur reveal : Senua, Crossfire, Stellar blade 2, Eday
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