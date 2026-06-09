accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
56
Likes
Likers
Who likes this ?
sephiroth07
,
raph64
,
leonr4
,
milo42
,
nobleswan
,
spawnini
,
gat
,
momotaros
,
neckbreaker71
,
iglooo
,
opthomas
,
shindo
,
zabuza
,
testament
,
minx
,
link49
,
kurosama
,
tvirus
,
binou87
,
sujetdelta
,
kenpokan
,
niveforever
,
torotoro59
,
siil
,
spartan1985
,
awamy02
,
uit
,
escobar
,
rebellion
,
magium
,
darksly
,
sebwoof
,
leblogdeshacka
,
diablass59
,
goldmen33
,
shaco
,
chester
,
kamina
,
trichejeux
,
salocin
,
mugimando
,
gaunt
,
bourbon
,
enzo87
,
lolise
,
voxen
,
potion2swag
,
supatony
,
altendorf
,
ghouledheleter
,
k13a
,
xylander
,
tokito
,
almightybhunivelze
,
skuldleif
,
pcverso
negan
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
9
visites since opening :
1490563
negan
> blog
Les collectors de Gears E-Day, Fable et Halo sont déjà en rupture
Il aura fallut moins de 24 heures pour que les éditions collector de Gears E-Day (300 Euros) , Fable (200 Euros) et Halo (200 Euros) soient Sold Out.
Je suis bien content d'avoir securisé la Gears
tags :
1
Like
Who likes this ?
torotoro59
posted the 06/09/2026 at 07:09 PM by
negan
comments (
14
)
redxiii102
posted
the 06/09/2026 at 07:11 PM
Programmé. Ça reviendra.
ootaniisensei
posted
the 06/09/2026 at 07:20 PM
Les 3 collectors sont belles, mais alors celle de Fable avec Jack of Blades
losz
posted
the 06/09/2026 at 07:25 PM
redxiii102
Pas sur, c'est des exclu microsoft store alors forcement c'est beaucoup plus rare qu'un truc distribué partout.
malroth
posted
the 06/09/2026 at 07:30 PM
je suis pas tres collector mais bordel celle de Fable fait envie
ducknsexe
posted
the 06/09/2026 at 07:32 PM
le collector de Halo, est super beau
arrrghl
posted
the 06/09/2026 at 07:34 PM
en bon pigeon j'ai pris le collector des Halo
zboubi480
posted
the 06/09/2026 at 07:36 PM
Ça étonne qui ?? Les scalpers sont de sortie.....
nobleswan
posted
the 06/09/2026 at 07:37 PM
Elle arrachent en même temps
jaysennnin
posted
the 06/09/2026 at 07:41 PM
y'a pas que ça, meme les commandes de series x sont en rupture, suite à la conf, et microsoft a pas assez de consoles en production
judgedredd
posted
the 06/09/2026 at 07:43 PM
Bravo, j'espères qu'ils vont continuer à sortir des collectors de qualités
J'ai préco la halo et gears sur xbox
judgedredd
posted
the 06/09/2026 at 07:48 PM
Jaysennnin
tu as raison, sur amazon elle est en rupture de stock
mooplol
posted
the 06/09/2026 at 07:57 PM
Celui de halo est au dessus
22
posted
the 06/09/2026 at 07:59 PM
Ouaaa...pour moi entre Gears et Fable
taiko
posted
the 06/09/2026 at 08:44 PM
mooplol
bof la pose du chief est vraiment pas folle
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J'ai préco la halo et gears sur xbox