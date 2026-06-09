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Les collectors de Gears E-Day, Fable et Halo sont déjà en rupture


Il aura fallut moins de 24 heures pour que les éditions collector de Gears E-Day (300 Euros) , Fable (200 Euros) et Halo (200 Euros) soient Sold Out.

Je suis bien content d'avoir securisé la Gears
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    torotoro59
    posted the 06/09/2026 at 07:09 PM by negan
    comments (14)
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 07:11 PM
    Programmé. Ça reviendra.
    ootaniisensei posted the 06/09/2026 at 07:20 PM
    Les 3 collectors sont belles, mais alors celle de Fable avec Jack of Blades
    losz posted the 06/09/2026 at 07:25 PM
    redxiii102 Pas sur, c'est des exclu microsoft store alors forcement c'est beaucoup plus rare qu'un truc distribué partout.
    malroth posted the 06/09/2026 at 07:30 PM
    je suis pas tres collector mais bordel celle de Fable fait envie
    ducknsexe posted the 06/09/2026 at 07:32 PM
    le collector de Halo, est super beau
    arrrghl posted the 06/09/2026 at 07:34 PM
    en bon pigeon j'ai pris le collector des Halo
    zboubi480 posted the 06/09/2026 at 07:36 PM
    Ça étonne qui ?? Les scalpers sont de sortie.....
    nobleswan posted the 06/09/2026 at 07:37 PM
    Elle arrachent en même temps
    jaysennnin posted the 06/09/2026 at 07:41 PM
    y'a pas que ça, meme les commandes de series x sont en rupture, suite à la conf, et microsoft a pas assez de consoles en production
    judgedredd posted the 06/09/2026 at 07:43 PM
    Bravo, j'espères qu'ils vont continuer à sortir des collectors de qualités
    J'ai préco la halo et gears sur xbox
    judgedredd posted the 06/09/2026 at 07:48 PM
    Jaysennnin tu as raison, sur amazon elle est en rupture de stock
    mooplol posted the 06/09/2026 at 07:57 PM
    Celui de halo est au dessus
    22 posted the 06/09/2026 at 07:59 PM
    Ouaaa...pour moi entre Gears et Fable
    taiko posted the 06/09/2026 at 08:44 PM
    mooplol bof la pose du chief est vraiment pas folle
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