Pour le reste de l'année, maintenant que toutes les conférences sont passées et que l'on a une meilleure visibilité sur les sorties ?Je précise bien jusqu'a la fin de l'année et pas 2027 ^^Personnellement étant fan de Star Wars et ayant beaucoup apprécié Episode I : Racer a l'époque, je citerais son successeur spirituel :Un jeu de course dans l'univers de George Lucas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, et ça m'a l'air vraiment rafraichissant.Je garde aussi un oeil sur Zero Company dans un tout autre style, le remake d'Ocarina of Time (mais on a pas vu grand chose dessus encore) ou Black Flag Resynced.