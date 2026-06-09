Pour le reste de l'année, maintenant que toutes les conférences sont passées et que l'on a une meilleure visibilité sur les sorties ?
Je précise bien jusqu'a la fin de l'année et pas 2027 ^^
Personnellement étant fan de Star Wars et ayant beaucoup apprécié Episode I : Racer a l'époque, je citerais son successeur spirituel : Galactic Racer
Un jeu de course dans l'univers de George Lucas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, et ça m'a l'air vraiment rafraichissant.
Je garde aussi un oeil sur Zero Company dans un tout autre style, le remake d'Ocarina of Time (mais on a pas vu grand chose dessus encore) ou Black Flag Resynced.
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posted the 06/09/2026 at 05:44 PM by lightside
Autant j’ai pas accroché au V mais j’ai adoré le IV et Vice City.
Derrière GTA VI, ce sera le Halo Remake, Gears E-Day et Kena Scars of Kosmora (s’il est toujours maintenu pour cette année, mais je sens un report pour celui-là…)
perse9 : The Witcher 4 ce ne sera pour cette année malheureusement.
Et La 1.0 de "No Rest for the Wicked"
- Wolverine
Zelda OOT
Zelda OOT
Pour moi, Star wars Zero Company et Onimusha Way of the Sword.
Les autres en outsider
Galactic Racer
Orbitals
Halo
Phantom Blade
Et sûrement d autres...
Après il y a quelques-uns qui ont apprécié. Les goûts et les couleurs. Il faut les respecter. Après est-ce que ils sont objectifs et honnêtes, c’est un autre débat
-Halo : Campaign Evolved
-GTA 6
-Zelda OOT
L’année prochaine Pokémon VV et Final Fantasy 7 et GOW
2: Resonance: A Plague tale legacy
3: Halo Campaign evolved
4: Lords of the Fallen 2
Zelda Ocarina of time remake
Moi c'est Zelda OOT mais par ce que souvenirs de jeunesse.
Y'a des gens qui n'aiment pas Zelda et surtout Nintendo.
Bah qu'ils aillent se faire rôtir le cul.
Moi j'vais kiffer.
DQ12 malgré la gueule du héros
Darksiders 4
Et comme tous les vieux : https://store.steampowered.com/app/3749580/HeMan_and_the_Masters_of_the_Universe_Dragon_Pearl_of_Destruction/