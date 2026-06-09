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Quel est le Jeu Vidéo que vous attendez le + ?
Pour le reste de l'année, maintenant que toutes les conférences sont passées et que l'on a une meilleure visibilité sur les sorties ?
Je précise bien jusqu'a la fin de l'année et pas 2027 ^^

Personnellement étant fan de Star Wars et ayant beaucoup apprécié Episode I : Racer a l'époque, je citerais son successeur spirituel : Galactic Racer



Un jeu de course dans l'univers de George Lucas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, et ça m'a l'air vraiment rafraichissant.



Je garde aussi un oeil sur Zero Company dans un tout autre style, le remake d'Ocarina of Time (mais on a pas vu grand chose dessus encore) ou Black Flag Resynced.
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    Who likes this ?
    madmovies
    posted the 06/09/2026 at 05:44 PM by lightside
    comments (32)
    kevinmccallisterrr posted the 06/09/2026 at 05:44 PM
    Le combat de pouces
    losz posted the 06/09/2026 at 05:46 PM
    GTA VI et OoT.
    idd posted the 06/09/2026 at 05:47 PM
    FF7 et Zelda, comme y a 30 ans....
    perse9 posted the 06/09/2026 at 05:49 PM
    Perso FF7 revelation, divinity et witcher 4.
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 05:50 PM
    GTA VI pour ma part sans contestation possible.
    Autant j’ai pas accroché au V mais j’ai adoré le IV et Vice City.

    Derrière GTA VI, ce sera le Halo Remake, Gears E-Day et Kena Scars of Kosmora (s’il est toujours maintenu pour cette année, mais je sens un report pour celui-là…)

    perse9 : The Witcher 4 ce ne sera pour cette année malheureusement.
    jenicris posted the 06/09/2026 at 05:51 PM
    FFVII Revelation, RE CV et GTA6
    idd posted the 06/09/2026 at 05:51 PM
    jenicris ah oui Veronica aussi !
    malroth posted the 06/09/2026 at 05:51 PM
    Ah si tu parles que des jeux qui sortent en 2026 alors je dirai ONIMUSHA

    Et La 1.0 de "No Rest for the Wicked"
    lightside posted the 06/09/2026 at 05:52 PM
    Je me sens comme un des seuls à ne pas attendre GTA 6, cette franchise m'a toujours laissé indifférent
    djfab posted the 06/09/2026 at 05:54 PM
    - Resonance : A Plague Tale Legacy
    - Wolverine
    dokidokii posted the 06/09/2026 at 05:55 PM
    Zelda OOT
    Zelda OOT
    Zelda OOT
    ouken posted the 06/09/2026 at 05:56 PM
    Zelda fable halo
    adelfhitlor posted the 06/09/2026 at 05:57 PM
    C'est pas exactement un jeu puisque c'est une extension mais DD2 Dark Arisen. Sinon je dirais Onimusha mais j'ai aussi une petite curiosité pour le prochain SAO.
    deathegg posted the 06/09/2026 at 05:58 PM
    Il a précisé jusqu'à la fin de l'année donc pas de FF7 revelation les filles.....

    Pour moi, Star wars Zero Company et Onimusha Way of the Sword.
    natedrake posted the 06/09/2026 at 06:00 PM
    Si c'est jusqu'à la fin de l'année, Rayman Legends Retold alors.
    gat posted the 06/09/2026 at 06:03 PM
    GTA VI. Pour Gears, ça attendra car j’suis en mode Rockstar actuellement Et y’a vraiment que sur la planète Gamekyo où ça se secoue le chibre pour le Nintendo Direct. Etonnant ? Pas vraiment
    ducknsexe posted the 06/09/2026 at 06:05 PM
    Le plus : OOT

    Les autres en outsider

    Galactic Racer
    Orbitals
    Halo
    Phantom Blade

    Et sûrement d autres...
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 06:08 PM
    gat : Des quelques sondages ici et là que j’ai pu voir, ce Nintendo Direct a été très mal reçu globalement. Ici aussi en majorité quand je lis les réactions sur un autre article.

    Après il y a quelques-uns qui ont apprécié. Les goûts et les couleurs. Il faut les respecter. Après est-ce que ils sont objectifs et honnêtes, c’est un autre débat
    romgamer6859 posted the 06/09/2026 at 06:09 PM
    Gears E day !
    azerty posted the 06/09/2026 at 06:09 PM
    Phantom Blade 0
    walterwhite posted the 06/09/2026 at 06:10 PM
    GTA VI.
    pastorius1 posted the 06/09/2026 at 06:10 PM
    Zelda OOT
    biboufett posted the 06/09/2026 at 06:12 PM
    Zelda du coup
    tynokarts posted the 06/09/2026 at 06:13 PM
    -Wolverine
    -Halo : Campaign Evolved
    -GTA 6
    -Zelda OOT
    taiko posted the 06/09/2026 at 06:17 PM
    Laufay, Gta 6, splinter cell remake ;o(, fable, halo pour le souvenir
    ratchet posted the 06/09/2026 at 06:21 PM
    Pour cette année je dirais Wolverine et Star Wars Racer aussi!

    L’année prochaine Pokémon VV et Final Fantasy 7 et GOW
    judgedredd posted the 06/09/2026 at 06:23 PM
    1: Gears of war E-day
    2: Resonance: A Plague tale legacy
    3: Halo Campaign evolved
    4: Lords of the Fallen 2
    kroseur posted the 06/09/2026 at 06:25 PM
    FF7 revelations
    Zelda Ocarina of time remake
    mrvince posted the 06/09/2026 at 06:30 PM
    Le DLC de silksong.
    keiku posted the 06/09/2026 at 06:36 PM
    ls gros jeux que j’attends vraiment n'ont pas encore de date donc je dirais persona4 remake et the eternal life of goldman et le trail in the sky 2
    pastorius1 posted the 06/09/2026 at 06:36 PM
    Gat Le plus important c'est de kiffer les jeux auxquels tu vas jouer... Pas d'avoir l'avale de la communauté qui valide... On s'en tape de ça.
    Moi c'est Zelda OOT mais par ce que souvenirs de jeunesse.
    Y'a des gens qui n'aiment pas Zelda et surtout Nintendo.
    Bah qu'ils aillent se faire rôtir le cul.
    Moi j'vais kiffer.
    micheljackson posted the 06/09/2026 at 06:38 PM
    Zeda OoT Remake
    DQ12 malgré la gueule du héros
    Darksiders 4
    Et comme tous les vieux : https://store.steampowered.com/app/3749580/HeMan_and_the_Masters_of_the_Universe_Dragon_Pearl_of_Destruction/
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