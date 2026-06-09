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Comment Nintendo nous encules (Nintendose)
Nintendose :
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posted the 06/09/2026 at 04:20 PM by
liberty
comments (
9
)
redxiii102
posted
the 06/09/2026 at 04:25 PM
Parce que Nintendo a tout prévu.
Vivement la Switch 3
axlenz
posted
the 06/09/2026 at 04:26 PM
En vrai, en rematant encore le direct, c’était un direct partner showcase assez bien (06/10). Mais un très mauvais Nintendo direct général (02/10)
midomashakil
posted
the 06/09/2026 at 04:32 PM
car y'as des million des pigeons
celebenoit84
posted
the 06/09/2026 at 04:49 PM
69 euros le remake hd pour 1 episode xenoblade.
C'est plus des pigeons c'est des autruches
midomashakil
masharu
posted
the 06/09/2026 at 04:49 PM
Ah mais je reconnais, Xenoblade 1 qui se voit ajouter un mode jeu de course en ligne, je vais repasser à la caisse oui
.
micheljackson
posted
the 06/09/2026 at 04:53 PM
Parle pour toi,
moi j'ai mes Everdrive Pro de Krikzz pour ma Famicom et ma Super Famicom, jamais je ne paierai pour des roms.
pastorius1
posted
the 06/09/2026 at 05:35 PM
Oui ils abusent mais personne n'obligent personne à prendre une console Nintendo.
Je sais pourquoi je la prend avec le temps.
Ils y aura toujours des fanatiques et des antis... que ce soit une console ou une autre.
Le jeu vidéo et les firmes doivent vendre du rêve, c'est tout ce qu'on leur demande au final.
J'aime la licence Zelda pour ma part donc tant que Nintendo fonctionnera en terme de constructeur/éditeur je suivrais.
Sans consommation compulsive c'est sûr car être un FanBoy c'est pas mon truc.
Mais si je peux me péter un bon Zelda c'est HALL IN.
Certains comprendront, d'autres pas, c'est pas grave.
Et sinon il me reste ma PS5.
pastorius1
posted
the 06/09/2026 at 05:38 PM
Par contre LA ou ils nous la mettent c'est sur les GKC....
Moi ça passe pas....
fritesmayo76
posted
the 06/09/2026 at 05:55 PM
pastorius1
"Le jeu vidéo et les firmes doivent vendre du rêve"
Totalement d'accord.
Et j'ai rien vu dans le direct qui va dans ce sens (et pourtant, OOT est dans mon top 10 facile, mais saoûlé des remakes)
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Vivement la Switch 3
C'est plus des pigeons c'est des autruches midomashakil
moi j'ai mes Everdrive Pro de Krikzz pour ma Famicom et ma Super Famicom, jamais je ne paierai pour des roms.
Je sais pourquoi je la prend avec le temps.
Ils y aura toujours des fanatiques et des antis... que ce soit une console ou une autre.
Le jeu vidéo et les firmes doivent vendre du rêve, c'est tout ce qu'on leur demande au final.
J'aime la licence Zelda pour ma part donc tant que Nintendo fonctionnera en terme de constructeur/éditeur je suivrais.
Sans consommation compulsive c'est sûr car être un FanBoy c'est pas mon truc.
Mais si je peux me péter un bon Zelda c'est HALL IN.
Certains comprendront, d'autres pas, c'est pas grave.
Et sinon il me reste ma PS5.
Moi ça passe pas....
"Le jeu vidéo et les firmes doivent vendre du rêve"
Totalement d'accord.
Et j'ai rien vu dans le direct qui va dans ce sens (et pourtant, OOT est dans mon top 10 facile, mais saoûlé des remakes)