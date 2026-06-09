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Star Fox
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Nintendo
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Nintendo
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action
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aeris201
> blog
Star Fox : le studio qui développe le jeu
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ducknsexe
posted the 06/09/2026 at 04:02 PM by
aeris201
comments (
3
)
tripy73
posted
the 06/09/2026 at 04:07 PM
Quand on voit
le CV du studio
ça fait pas rêver, heureusement que le matériel de base est bon et que Nintendo veille au grain (même si je trouve que le chara design est moche)...
ducknsexe
posted
the 06/09/2026 at 04:08 PM
Bien tout ça., bientôt Velan Studio sous le giron de Nintendo
altendorf
posted
the 06/09/2026 at 04:12 PM
Tout s'explique donc
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