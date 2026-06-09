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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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aeris201
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aeris201 > blog
Star Fox : le studio qui développe le jeu
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    ducknsexe
    posted the 06/09/2026 at 04:02 PM by aeris201
    comments (3)
    tripy73 posted the 06/09/2026 at 04:07 PM
    Quand on voit le CV du studio ça fait pas rêver, heureusement que le matériel de base est bon et que Nintendo veille au grain (même si je trouve que le chara design est moche)...
    ducknsexe posted the 06/09/2026 at 04:08 PM
    Bien tout ça., bientôt Velan Studio sous le giron de Nintendo
    altendorf posted the 06/09/2026 at 04:12 PM
    Tout s'explique donc
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