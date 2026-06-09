J'aimerais qu'o discute de l'annonce désormais officiel du remake.



Déjà 1ere chose, comme beaucoup, on est très peu surpris du sadisme de nintendo avec quasiment aucune image de gameplay, si ce n'est ce Link enfant dans sa petite maison à la foret kokiri et cette DA Adulte.



Le jeu sortira en 2026, donc on aura forcément un N DIRECT dédié.



Mais une rumeur court et persiste et ne serait pas si farfelu que ca, mais aussi un peu dégouté si ca se confirme; ce remake serait très ambitieux et il sera coupé en 2 parties;



*Link Enfant

*Link Adulte



Vous en pensez quoi ? en bref, on veut des news et rapidement