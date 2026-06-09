profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
yamine
4
Likes
Likers
yamine
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 44
visites since opening : 52322
yamine > blog
Le remake de OOT serait en 2 parties ?
J'aimerais qu'o discute de l'annonce désormais officiel du remake.

Déjà 1ere chose, comme beaucoup, on est très peu surpris du sadisme de nintendo avec quasiment aucune image de gameplay, si ce n'est ce Link enfant dans sa petite maison à la foret kokiri et cette DA Adulte.

Le jeu sortira en 2026, donc on aura forcément un N DIRECT dédié.

Mais une rumeur court et persiste et ne serait pas si farfelu que ca, mais aussi un peu dégouté si ca se confirme; ce remake serait très ambitieux et il sera coupé en 2 parties;

*Link Enfant
*Link Adulte

Vous en pensez quoi ? en bref, on veut des news et rapidement
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/09/2026 at 03:52 PM by yamine
    comments (12)
    ducknsexe posted the 06/09/2026 at 03:55 PM
    Faut arrêter avec cette rumeur bidon.. La deuxième partie sera pour Majora Mask
    tripy73 posted the 06/09/2026 at 03:55 PM
    Je vois comment ils pourraient faire vu que tu passes régulièrement du monde enfant à celui de l'adulte.
    vyse posted the 06/09/2026 at 03:55 PM
    non, aucun interet de le faire en 2 parties ; tu fais comment pour le donjon de l'esprit ? Tu fais comment pour équilibrer les 2 parties (la premiere a 3 donjons la 2eme 5) etc.
    aeris201 posted the 06/09/2026 at 03:55 PM
    ducknsexe Exactement
    noishe posted the 06/09/2026 at 03:56 PM
    Absolument aucune chance, ça tuerait l'intérêt pour le jeu et ça casserait complètement le rythme. Même sur 64 c'était pas découpé de cette manière.
    zekk posted the 06/09/2026 at 03:57 PM
    ducknsexe
    hypermario posted the 06/09/2026 at 03:58 PM
    C'est Nintendo, pas square Enix, donc non pas possible
    tokito posted the 06/09/2026 at 03:58 PM
    Et est-ce qu'il y aura le Temple de la Lumière
    taiko posted the 06/09/2026 at 04:01 PM
    Même la tronche de Link, je l'ai trouvé horrible
    yamine posted the 06/09/2026 at 04:02 PM
    J'espère aussi qu'on aura le jeu complet, et puis ca chamboulerait trop la structure du jeu
    yamine posted the 06/09/2026 at 04:03 PM
    taiko je trouve qu'ils ont fait le bon choix sur la DA, elle est réaliste, et plutôt fidèle à celle de OOT.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 04:04 PM
    Y'aura 2 parties parce que les pigeons reviennent toujours 2 fois au même endroit hein aeris201 link49
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo