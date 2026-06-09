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Merci Nintendo


Je vais économiser et acheter la Neo geo aes+ pour moi cette année



Acheter une vraie console et de vraies cartouches
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    posted the 06/09/2026 at 03:39 PM by redxiii102
    comments (10)
    shao posted the 06/09/2026 at 03:41 PM
    liberty posted the 06/09/2026 at 03:41 PM
    Le patch Switch 2 est disponible après le direct pour 9,99 euros !

    Le DLC 35 euros de Pokopia disponible après la présentation. Soit le prix d'un jeu en réalité sans le bullshit de l'augmentation des prix
    taiko posted the 06/09/2026 at 03:41 PM
    Apparemment les jeux switch 2 vont tourner dessus
    blueblood posted the 06/09/2026 at 03:43 PM
    Acheter / "Racheter pour les plus riches" une console pour jouer au même jeu. C'est un peu le même combat non ?
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:45 PM
    blueblood en l'occurrence on est gros nombre à ne pas avoir eu la Neo geo, c'est comme un rattrapage de generation. Perso je suis client même si je connais deja tous ces jeux.
    j49 posted the 06/09/2026 at 03:47 PM
    Des portages et des mises a jour 4K qu’elle honte..
    Heureusement que j’ai une PS5..
    C’est incroyable ce manque d’ambition et de nouveaux jeux exclusifs
    grundbeld posted the 06/09/2026 at 03:51 PM
    Logique mon homme, logique.
    jobiwan posted the 06/09/2026 at 04:04 PM
    j49 Euh... La PS5 c'était plus ou moins la même chose sur ces premières années avec ces titres exclusifs crossgen. Et le ponpon, revient pour Last for US Part 2 avec sa version remasterisée 3,5 ans plus tard.
    drybowser posted the 06/09/2026 at 04:06 PM
    Bizarre la divergence des sentiments des joueurs sur ce ND quand même ...
    Certains se sont tapé des barres de rire alors que d autres ont chialé de tristesse et de dépit
    xrkmx posted the 06/09/2026 at 04:08 PM
    J'attends de voir la bête perso avant de m'enflammer. ^^
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