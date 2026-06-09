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redxiii102
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Merci Nintendo
Je vais économiser et acheter la Neo geo aes+ pour moi cette année
Acheter une vraie console et de vraies cartouches
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posted the 06/09/2026 at 03:39 PM by
redxiii102
comments (
10
)
shao
posted
the 06/09/2026 at 03:41 PM
liberty
posted
the 06/09/2026 at 03:41 PM
Le patch Switch 2 est disponible après le direct pour 9,99 euros !
Le DLC 35 euros de Pokopia disponible après la présentation. Soit le prix d'un jeu en réalité sans le bullshit de l'augmentation des prix
taiko
posted
the 06/09/2026 at 03:41 PM
Apparemment les jeux switch 2 vont tourner dessus
blueblood
posted
the 06/09/2026 at 03:43 PM
Acheter / "Racheter pour les plus riches" une console pour jouer au même jeu. C'est un peu le même combat non ?
redxiii102
posted
the 06/09/2026 at 03:45 PM
blueblood
en l'occurrence on est gros nombre à ne pas avoir eu la Neo geo, c'est comme un rattrapage de generation. Perso je suis client même si je connais deja tous ces jeux.
j49
posted
the 06/09/2026 at 03:47 PM
Des portages et des mises a jour 4K qu’elle honte..
Heureusement que j’ai une PS5..
C’est incroyable ce manque d’ambition et de nouveaux jeux exclusifs
grundbeld
posted
the 06/09/2026 at 03:51 PM
Logique mon homme, logique.
jobiwan
posted
the 06/09/2026 at 04:04 PM
j49
Euh... La PS5 c'était plus ou moins la même chose sur ces premières années avec ces titres exclusifs crossgen. Et le ponpon, revient pour Last for US Part 2 avec sa version remasterisée 3,5 ans plus tard.
drybowser
posted
the 06/09/2026 at 04:06 PM
Bizarre la divergence des sentiments des joueurs sur ce ND quand même ...
Certains se sont tapé des barres de rire alors que d autres ont chialé de tristesse et de dépit
xrkmx
posted
the 06/09/2026 at 04:08 PM
J'attends de voir la bête perso avant de m'enflammer. ^^
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Le DLC 35 euros de Pokopia disponible après la présentation. Soit le prix d'un jeu en réalité sans le bullshit de l'augmentation des prix
Heureusement que j’ai une PS5..
C’est incroyable ce manque d’ambition et de nouveaux jeux exclusifs
Certains se sont tapé des barres de rire alors que d autres ont chialé de tristesse et de dépit