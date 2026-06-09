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Xenoblade Genesis annoncé sur Switch 2
Outre les attendu portages remasterisés des 3 premiers opus, Xenoblade aura le droit a un nouvel opus : Xenoblade Genesis.
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posted the 06/09/2026 at 03:24 PM by
guiguif
comments (
24
)
kikoo31
posted
the 06/09/2026 at 03:26 PM
l'un des jeux qui sauve le N direct désastreux
masharu
posted
the 06/09/2026 at 03:26 PM
Ce n'est plus Xenoblade Chronicles mais Xenoblade Genesis donc comme promit par Monolith Soft on repart sur une nouvelle base de scénario. Le nom est d'ailleurs en commun entre JP et le reste du monde (alors qu'au Japon c'était juste "Xenoblade" avant).
ouroboros4
posted
the 06/09/2026 at 03:27 PM
C'est quand même drôlement moche pour de la Switch 2
redxiii102
posted
the 06/09/2026 at 03:27 PM
Tu m'aurais dit c'est un autre jeu, je t'aurai cru sur parole.
shinz0
posted
the 06/09/2026 at 03:27 PM
Merci Monolith Soft
jenicris
posted
the 06/09/2026 at 03:27 PM
Je le ferai car Xenoblade. Mais à voir, je suis pas aussi hype que lors des reveal des anciens opus
dokidokii
posted
the 06/09/2026 at 03:27 PM
Il est absolument dégueulasse
losz
posted
the 06/09/2026 at 03:28 PM
Encore avec leur DA d'anime de merde, ça fait tellement jeu fauché… j'espérais qu'avec la Switch 2 ils passent à autre chose mais je crois que leur ambition c'est arrêté avec le X.
La semaine dernière j'ai commencé Crimson Desert, et y a genre 4 gen d'écart avec ce qu'on voit dans le trailer, mais bon
guiguif
posted
the 06/09/2026 at 03:28 PM
Perso pas super emballé.
Vraiment plus t'avance dans la franchise, moins la DA est originale, puis marre des delires d’académie... Bon je le ferais quand meme mais voilà
shao
posted
the 06/09/2026 at 03:28 PM
C'est moi ou on dirait Xenoblade Shojo édition, vous trouvez pas?
Plus sérieusement, vraiment content de cette annonce. J'avoue que j'y croyais pas des masses. Nintendo m'a fait mentir pour une fois.
yanssou
posted
the 06/09/2026 at 03:32 PM
L'annonce à sauvé cette conf de l'horreur mais ça reste bof, ça aurait pu etre plus jolie
sandman
posted
the 06/09/2026 at 03:32 PM
losz
belle comparaison de merde. Crimson desert tourne deja pas super bien sur ps5 pro, alors sur switch 2... Pas pour rien que c'est un des rares jeux pas portés sur switch 2 alors qu'on voit des trucs impossibles qui sortent sur switch 2 en super qualité.
Faut apprendre à comparer un jour, crimson desert est loin devant la concurrence sur pas mal d'aspects et même les consoles soient disant next gen ont du mal... Sur pc c'est bien plus beau deja que sur ps5 pro...
dokidokii
posted
the 06/09/2026 at 03:34 PM
J'étais pas concentré durant le trailer et je pensais que c'était encore une japoniaiserie inutile. Je suis tombé de haut quand j'ai vu Xenoblade
teel
posted
the 06/09/2026 at 03:35 PM
Encore avec leur DA d'anime de merde
"DA Anime " comme 90 pourcent des jeux jap et des jrpg( si ce n'est plus )
Autant dire " font chier les rpg occidentaux et leur delire de DA pomper sur tolkien "
captainjuu
posted
the 06/09/2026 at 03:35 PM
Je comptais sur la Switch 2 pour un changement de dimension au niveau technique, bah c'est raté. Toujours ce moteur vieillissant de Xenoblade 3 et des persos qui me paraissent bien insipides. P'tin même Xenoblade n'arrive pas à me convaincre sur cette console -__-
sandman
posted
the 06/09/2026 at 03:39 PM
captainjuu
je suis d'accord, je suis fan de xenoblade les 4 mais là je suis pas du tout convaincu... On dirait les mêmes idées que le 3, on dirait le même moteur graphique, et je préfère le design du 3 pour l'instant, à voir les prochains trailers...
Mais je comptais sur un zelda ou un xenoblade pour me faire acheter une switch 2, pour l'instant c'est raté.
shao
posted
the 06/09/2026 at 03:40 PM
Comme d'hab, les gens sont dur dès qu'un nouveau jeu Nintendo est présenté pour la première fois (je juge pas je suis comme ça moi aussi lol) mais perso je le sens bien celui là.
ootaniisensei
posted
the 06/09/2026 at 03:41 PM
Aucune hype alors que je suis fan de la série, j'ai cru que c'était leur nouvelle licence au début mais visiblement ça a du être rebrandé Xeno pour vendre, je vois que ça comme explication.
kageyama
posted
the 06/09/2026 at 03:50 PM
le jeu le plus interessant du nintendo direct, à voir le systeme de combat...
ducknsexe
posted
the 06/09/2026 at 03:57 PM
La DA ne réserve pas de surprise, elle est similaire aux autres épisodes. En revanche, ils ont du embaucher de vrais graphistes pour les personnages, ils sont beaucoup plus réussis, plus fins et plus raffinés.
zekk
posted
the 06/09/2026 at 03:58 PM
ootaniisensei
pour c’est exactement ça, c’etait leur projet fantasy, j’en suis sûr
nyseko
posted
the 06/09/2026 at 04:00 PM
C'est sûr que c'est la licence fantasy en rumeur depuis quelques années.
noctis
posted
the 06/09/2026 at 04:02 PM
C’est horrible. Ça me fait le même effet que pour DQXII. Je m’attendais à un renouveau, surtout qu’ils partent sur de nouvelles bases scénaristiques et qu’ils développent le jeu sur une Switch 2, qui a quand même plus de puissance.
On se retrouve avec un jeu moche. Avec une DA pas très originale, j’ai l’impression de voir des personnages de Genshin Impact ou d’un autre jeu coloré gratuit. L’héroïne semble être une fille, tiens donc… Si encore elle avait quelque chose à elle, une identité propre.
Bref, c’est une douche froide, car Xeno X fait partie de mes JRPG préférés. Je ne m’attendais pas à ça.
5120x2880
posted
the 06/09/2026 at 04:08 PM
Moins beau que le 3 et X. Les personnages ont un look de PNJ de Tales of, ok pour ajouter de la diversité, mais si possible sans color‑swap ni blackface. Il y a aussi un problème avec les contours agressifs en cel shading sur les éléments du décor, quand les détails sont réduits (car trop loins), les contours restent en « HD », c'est gênant.
Les visages manquent d'émotions mais on avait l'habitude. Et le chara‑design du 3, avec les yeux super écartés, j'aime pas des masses, de base c'est l'original que j'aime pas mais depuis le 2 j'en suis venu à l'apprécier.
noctis
T'as l'impression de voir des persos de Genshin ? Columbina a elle seule enterre tout ce qu'a jamais produit Monolith en terme de chara-design.
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La semaine dernière j'ai commencé Crimson Desert, et y a genre 4 gen d'écart avec ce qu'on voit dans le trailer, mais bon
Vraiment plus t'avance dans la franchise, moins la DA est originale, puis marre des delires d’académie... Bon je le ferais quand meme mais voilà
Plus sérieusement, vraiment content de cette annonce. J'avoue que j'y croyais pas des masses. Nintendo m'a fait mentir pour une fois.
Faut apprendre à comparer un jour, crimson desert est loin devant la concurrence sur pas mal d'aspects et même les consoles soient disant next gen ont du mal... Sur pc c'est bien plus beau deja que sur ps5 pro...
"DA Anime " comme 90 pourcent des jeux jap et des jrpg( si ce n'est plus )
Autant dire " font chier les rpg occidentaux et leur delire de DA pomper sur tolkien "
Mais je comptais sur un zelda ou un xenoblade pour me faire acheter une switch 2, pour l'instant c'est raté.
On se retrouve avec un jeu moche. Avec une DA pas très originale, j’ai l’impression de voir des personnages de Genshin Impact ou d’un autre jeu coloré gratuit. L’héroïne semble être une fille, tiens donc… Si encore elle avait quelque chose à elle, une identité propre.
Bref, c’est une douche froide, car Xeno X fait partie de mes JRPG préférés. Je ne m’attendais pas à ça.
Les visages manquent d'émotions mais on avait l'habitude. Et le chara‑design du 3, avec les yeux super écartés, j'aime pas des masses, de base c'est l'original que j'aime pas mais depuis le 2 j'en suis venu à l'apprécier.
noctis T'as l'impression de voir des persos de Genshin ? Columbina a elle seule enterre tout ce qu'a jamais produit Monolith en terme de chara-design.