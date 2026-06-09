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The Duskbloods
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platform : Switch 2
editor : Nintendo
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[Switch 1/2] Récapitulatif des annonces du Nintendo Direct


Un Nintendo Direct exceptionnel a fait son apparition pour cette édition spéciale Nintendo Switch Online ! Regorgeant d'annonces inédites – jeux et dates de sortie –, cette présentation est entièrement consacrée aux nouveautés Nintendo Switch 2 prévues cette année. Que vous ayez manqué l'événement ou que vous souhaitiez simplement un récapitulatif des annonces, vous trouverez ici tous les jeux présentés :

Rhythm Paradise Groove
Onimusha: Way of the Sword
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Stellar Blade
Orbitals
Rayman Legends Retold
Big Walk
One Piece: Grand Gourmet
DLC Pokémon Pokopia
Fire Emblem: Fortune's Weave



Ninjala 2 The Uncharted Planet
DK Challenge - Donkey Kong Bananza DLC Super Mario Bros 40th collobartion
Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
Lords of the Fallen II
Lies of P: Complete Edition
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition
Muramasa Revenant Blades
Switch 2 Edition des trois jeux Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chroniscles Genesis



Nintendo Switch Sports Resort
RuneScape: Dragonwilds
Hello Kitty Party Land
Star Fox
Final Fantasy Resonance
Pikuniku 2
Dragon Quest Monsters The Withered World
The Duskbloods
Splatoon Raiders
Metaphor : ReFantazio
Minecraft Switch 2 Edition
Kingdom Hearts Collection
Kingdom Hearts IV



The Legend of Zelda : Ocarina of Time



Source : https://www.eurogamer.net/everything-announced-june-2026s-nintendo-direct/
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    aeris201
    posted the 06/09/2026 at 03:10 PM by link49
    comments (60)
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:12 PM
    Un Nintendo Direct exceptionnel
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:13 PM
    Perso, je retiens : Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts 4 et Zelda : Ocarina of Time.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:13 PM
    link49 t'es le plus gros troll de Gamekyo.
    zanpa posted the 06/09/2026 at 03:14 PM
    redxiii102 avec son pote Aeris les deux c’est pas possible d’être aussi lèche boule du petit artisant japonais
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:14 PM
    C'est la console Nintendo avec le plus gros support des éditeurs tiers, tout sort dessus c'est exceptionnel . Elle va surement battre tous les records de vente grace à ça
    taiko posted the 06/09/2026 at 03:16 PM
    jamrock ou pas
    syoshu posted the 06/09/2026 at 03:17 PM
    Pas encore fait un seul Xenoblade, donc chez Nintendo y a que OOT que je retiens.

    Par contre un Muramasa 2, ça c'est la grosse surprise
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:18 PM
    taiko c'est parti pour factuellement niveau ventes, mais bon Nintendo va mourir hein
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:18 PM
    jamrock Elle dépassera à terme la Switch 1 je pense, et sera sur le podium des consoles les plus vendue de l'histoire à mon avis.
    pastorius1 posted the 06/09/2026 at 03:20 PM
    Redxii102 Zanpa le harcèlement c'est pour les faibles... faiblesses.
    Link49 mis à part ça j'ai pas trop aimé surtout le trailer de OOT, c'est pas bien de jouer avec les attentes de joueurs.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:21 PM
    link49 fais toi des films c'est bien.
    ouroboros4 posted the 06/09/2026 at 03:22 PM
    Exceptionnel
    vyse posted the 06/09/2026 at 03:22 PM
    Ca yest ça commence...
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:22 PM
    link49 c'est évident, elle a tout pour
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:22 PM
    link49 jamais elle depassera la ps2, va te coucher.
    zanpa d'ailleurs il a pas voté, je pense qu'il doit être dégouté à tel point qu'il chiale aux toilettes là
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:23 PM
    jamrock Sa première année est un signe. Elle fait mieux que la Switch 1 et a un appuis massif des tiers. Ca va clairement aidé.
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 03:24 PM
    putain Stealth qui met 10 sur 10 sur le combat de pouce

    c'est un bon ce gars ,qu'il ne change pas
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:24 PM
    kikoo31 c'est probablement un membre de sa famille mdr
    zoske posted the 06/09/2026 at 03:25 PM
    Je pense qu'avec Nintendo Resort et Hello Kitty... la concurrence peut vraiment trembler!! Sans Parler du révolutionnaire Splatoon...
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:26 PM
    link49 clairement pas... Rien ne surpassera la Playstation 2 qui est la console la plus vendue de l'histoire..un chef d'œuvre de technologie... Toi même tu sais...
    Vivement qu'on te voit remplir ton étagère de jeux vides...
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 03:27 PM
    link49 quels sont tes top ?

    Xenoblade et OOt pour ma part le reste
    osef
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:28 PM
    link49 un appuis massif des tiers sur la concurrence puisque les jeux sont sur la galette et pas sur Nintendo Switch 2... Je crois que tu ne sais pas faire la différence tellement ton cerveau est atteint...
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:29 PM
    kikoo31 Le même. J'ajoute aussi Kingdom Hearts 4 et le prochain Fire Emblem.
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:29 PM
    link49 Nintendo va battre son propre record de consoles la plus vendue détenu par la Switch donc
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 03:30 PM
    link49 autant pour moi
    j'avais oublier le FE
    taiko posted the 06/09/2026 at 03:30 PM
    jamrock de là à dire que c'est grâce aux portages.
    Puis tu vois pas plus loin que le bout de ton nez
    Sony a fait une super gen niveau ventes mais une gen de merde niveau exclu. Ils surfent sur la gen d'avant.
    Nintendo prend exactement le même chemin. Et en plus les ventes chutent depuis la hausse.
    De là à dire qu'ils sont en train de crever, y'a que toi qui l'évoque...
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:30 PM
    jamrock Oui, la Switch 1 deviendra selon moi la console la plus vendue de tous les temps, dans 2-3 ans, puis la Switch 2 la détronera dans 10 ans.
    taiko posted the 06/09/2026 at 03:31 PM
    link49 mais chaque console Nintendo est soutenue par les tiers au début. Et un arrêt net à chaque fois...
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:32 PM
    link49 c'est beau de rêver mais où sont les jeux ?
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 03:33 PM
    redxiii102 je t'ai vu rajouter un i à ton pseudo pourquoi faire ça ?
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:33 PM
    taiko les jeux tiers sortent en D1 aujourd'hui, mais bon n'est pire aveugle que celui ne veut pas voir avec son tatouage sony sur la fesse droite hein
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:33 PM
    taiko Ca sera différent je pense, il suffit de voir RER, Pragmata, KH4... Les tiers peuvent enfin livrés des versions Switch 2 en meêm temps que les autres, et de toute breauté.
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:34 PM
    link49 deux, trois ans c'est trop dans un an et demi c'est fait
    pastorius1 posted the 06/09/2026 at 03:35 PM
    Je mets ça ici, on sait jamais.
    https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32239
    taiko posted the 06/09/2026 at 03:35 PM
    jamrock laisse tomber j'avais pas vu que t'étais un fanboy. Je te laisse dans ton délire.
    Je m'en fais faire une bataille de pouces.
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:35 PM
    jamrock Il leur reste quelques marché qui vont aidé, comme l'Inde, des jeux qui sortent encore dessus, et je reste persuadé que son prix va dans le futur être un atout.
    ouroboros4 posted the 06/09/2026 at 03:37 PM
    jamrock J'ai hâte de jouer à GTA VI sur Switch 2
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:38 PM
    link49 l'Inde si le prix est bon, c'est réglé en 6 mois cette histoire
    jamrock posted the 06/09/2026 at 03:39 PM
    ouroboros4 moi aussi
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:40 PM
    jamrock Et je pense que Nintendo lui réserve aussi un gros jeu pour Noêl, pour continuer à soutenir la console.
    ouroboros4 posted the 06/09/2026 at 03:40 PM
    jamrock Peut être sur Switch 2 avec les autres tiers, l'éternel boucle
    aeris201 posted the 06/09/2026 at 03:40 PM
    Le remake d'OOT s'annonce incroyable
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:41 PM
    link49 oui mais c'est des Gkc autrement dit des jeux vides
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:42 PM
    aeris201 t'étais entrain de chier ou quoi ?
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:43 PM
    link49 Nintendo aime ton argent, continue d'acheter des quenelles bien profondes
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:44 PM
    aeris201 Dommage qu'on en ait vu si peu.
    aeris201 posted the 06/09/2026 at 03:48 PM
    link49 Il sort en 2026 donc on en verra plus tres prochainement
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:48 PM
    link49 oui parce que Nintendo en a tellement rien à battre puisqu'il n'a pas besoin de vous vendre sa machine vu que vous foncez dessus comme des dératés.
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 03:48 PM
    link49 ça sort en fin d'année alors avant Septembre on aura forcément les images ,je pense
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:48 PM
    aeris201 On aura un Direct dédié, avec annonce d'un pack collector.
    aeris201 posted the 06/09/2026 at 03:49 PM
    link49
    link49 posted the 06/09/2026 at 03:50 PM
    kikoo31 Oui. Mais là on a quand même quasiment rien vu.
    walterwhite posted the 06/09/2026 at 03:50 PM
    Exceptionnel
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:56 PM
    link49 ça sert à quoi t'as déja une console ? pourquoi repasser à la caisse ?
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:57 PM
    aeris201 tu utilises tes Gkc pour caler ta porte ? tu peux nous le dire tu sais
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:58 PM
    link49 ce qui est magnifique c'est de voir que tout ces jeux tournent facilement sur Switch 1 Nintendo vous a bien eu et vous aimez ça vous en demandez encore
    darkwii posted the 06/09/2026 at 04:01 PM
    Il y aurait eu du gameplay pour duskblood et ocarina of time et une petite surprise le direct était bon mais la désolé mais nintendo a merdé
    biboufett posted the 06/09/2026 at 04:05 PM
    Nul de chez nul aucune surprise, il sont ou les jeux Nintendo en vrai, osef des tiers persos, la magie Nintendo ca existe plus, Ocarina Of time ne suffit pas.
    hypermario posted the 06/09/2026 at 04:12 PM
    Pour ces 1 an, Les tiers repondent present, et ceux comme moi qui n'avait pas d'autre console que la NS1 sont bien content de l'arrivé de tout ces bon jeux.
    Finalement ils sont ou ceux qui disait que la switch2 n'etait pas assez puissante pour faire tourner les jeux actuel ?
    pastorius1 posted the 06/09/2026 at 04:14 PM
    Redxiii102 15 messages en à peine 1h... une vraie poule pondeuse
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