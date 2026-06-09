Un Nintendo Direct exceptionnel a fait son apparition pour cette édition spéciale Nintendo Switch Online ! Regorgeant d'annonces inédites – jeux et dates de sortie –, cette présentation est entièrement consacrée aux nouveautés Nintendo Switch 2 prévues cette année. Que vous ayez manqué l'événement ou que vous souhaitiez simplement un récapitulatif des annonces, vous trouverez ici tous les jeux présentés :
Rhythm Paradise Groove
Onimusha: Way of the Sword
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Stellar Blade
Orbitals
Rayman Legends Retold
Big Walk
One Piece: Grand Gourmet
DLC Pokémon Pokopia
Fire Emblem: Fortune's Weave
Ninjala 2 The Uncharted Planet
DK Challenge - Donkey Kong Bananza DLC Super Mario Bros 40th collobartion
Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
Lords of the Fallen II
Lies of P: Complete Edition
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition
Muramasa Revenant Blades
Switch 2 Edition des trois jeux Xenoblade Chronicles
Xenoblade Chroniscles Genesis
Nintendo Switch Sports Resort
RuneScape: Dragonwilds
Hello Kitty Party Land
Star Fox
Final Fantasy Resonance
Pikuniku 2
Dragon Quest Monsters The Withered World
The Duskbloods
Splatoon Raiders
Metaphor : ReFantazio
Minecraft Switch 2 Edition
Kingdom Hearts Collection
Kingdom Hearts IV
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
Source : https://www.eurogamer.net/everything-announced-june-2026s-nintendo-direct/
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posted the 06/09/2026 at 03:10 PM by link49
Par contre un Muramasa 2, ça c'est la grosse surprise
Link49 mis à part ça j'ai pas trop aimé surtout le trailer de OOT, c'est pas bien de jouer avec les attentes de joueurs.
zanpa d'ailleurs il a pas voté, je pense qu'il doit être dégouté à tel point qu'il chiale aux toilettes là
c'est un bon ce gars ,qu'il ne change pas
Vivement qu'on te voit remplir ton étagère de jeux vides...
Xenoblade et OOt pour ma part le reste
osef
j'avais oublier le FE
Puis tu vois pas plus loin que le bout de ton nez
Sony a fait une super gen niveau ventes mais une gen de merde niveau exclu. Ils surfent sur la gen d'avant.
Nintendo prend exactement le même chemin. Et en plus les ventes chutent depuis la hausse.
De là à dire qu'ils sont en train de crever, y'a que toi qui l'évoque...
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32239
Je m'en fais faire une bataille de pouces.
Finalement ils sont ou ceux qui disait que la switch2 n'etait pas assez puissante pour faire tourner les jeux actuel ?