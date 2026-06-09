1 ans que la Switch 2 est sortie. Ok la Switch 2 rattrape sont retard sur la PS4, la PS5 et les Xbox sur les jeux Multi. Y a des annonces de jeux Multi négociés avec Squarenix, y a des annonces cool comme le nouveau Xenoblade, mais bordel où est Mario 3D pour les 40 ans ?



Mais c'est quoi cette entreprise qui ne sait que vendre des patchs Payant ? Des dlc payants ? Des disponibles en précommande dans la journée. A quel moment nous dire qu'il y a la démo de Kingdom Heart 3 pour tester sur Switch 2 c'est une annonce alors que le jeu ça fait des années qu'il est sortie?





Putain mais ils sont déconnectés c'est pas possible.



Après ça ne va pas comprendre les ''L'action de Nintendo baisse''. Bordel mais ils nous comprennent et nous entendent un peu ?



où les pro N aveugle sont leur seul client ?