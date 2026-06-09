1 ans que la Switch 2 est sortie. Ok la Switch 2 rattrape sont retard sur la PS4, la PS5 et les Xbox sur les jeux Multi. Y a des annonces de jeux Multi négociés avec Squarenix, y a des annonces cool comme le nouveau Xenoblade, mais bordel où est Mario 3D pour les 40 ans ?
Mais c'est quoi cette entreprise qui ne sait que vendre des patchs Payant ? Des dlc payants ? Des disponibles en précommande dans la journée. A quel moment nous dire qu'il y a la démo de Kingdom Heart 3 pour tester sur Switch 2 c'est une annonce alors que le jeu ça fait des années qu'il est sortie?
Putain mais ils sont déconnectés c'est pas possible.
Après ça ne va pas comprendre les ''L'action de Nintendo baisse''. Bordel mais ils nous comprennent et nous entendent un peu ?
où les pro N aveugle sont leur seul client ?
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posted the 06/09/2026 at 03:03 PM by liberty
C'était décevant, je suis d'accord là dessus, mais faut arreter d'esperer des trucs pas credibles
Les versions plus payante, par contre c'est vrai que c'est chiant.
Pour moi les patch, j'en prends aucun, hormis Xenoblade X switch 2 que je n'ai jamais fait sur switch 1 de base. J'ai fait le jeu sur S1, c'est bon, mon temps est alloué ailleurs, j'ai pas acheté la s2 pour ça non.
Après je trouve le Zelda, xenoblade, fire emblem, c'était vraiment sympa pour moi et un vrai renouveau au moins technique, c'est biaisé car faut aimer les RPG après, je le reconnais 100%
A quel moment nous dire qu'il y a la démo de Kingdom Heart 3 pour tester sur Switch 2 c'est une annonce alors que le jeu ça fait des années qu'il est sortie?
Pour valider les performances, on ne va jamais se plaindre de démo, c'est de la transparence et c'est optionnel pour toi ou moi.
Nintendo parle aussi à son public, dans le sens ou si ce dernier n'était que sur switch sur les années précédente
Mais arrêtez avec ça on y a droit à chaque génération. Autant avec la WII U l'excuse était valable mais La switch c'est 155 millions c'et à dire quasiment 80 à 90% des membres GK ont eu une switch ou y ont joué.
Les jeux ont aussi cartonnés ZERO excuse.
Il n y a pas d'excuse ou quoi, MOI PERSONNELLEMENT, ça ne me pose pas de problème particulier. Je ne vais pas chouiné.
Toi ça te gène OK, pas de problème, mais on s'en bas un peu les noix, tout comme mon avis.
neptonic C'est donc une généralité ?
je croyais pourtant que t'étais N sex accompli
roivas c'est sûre que c'est aussi possible
narukamisan bha non la concurrence a tout de suite les jeux, on attend pas le portage d'un jeu sortie il y a un ou deux ou 3 ans... Sur PlayStation ou Xbox. T'étais plus honnête quand t'étais un fan hardcore de la Ps vita
kikoo31 bha non je ne suis pas un pro N. J'ai mes attentes et faut voir quand ça ce fout de la gueule du monde. 30 euros que je dois lâcher pour faire ou refaire en bonne qualité des jeux achetés sur Switch 1... Wtf
C'est comme si tu disais un artiste / groupe de musique ou autre..
" EHHH VAS Y SORTER VOTRE PROCHAIN SKEUD ÇA FAIT 9 ANS QUE Y'A RIEN EU DE NOUVEAU ON EST BEAUCOUP A ATTENDRE "
C'est bien, on met les messages vu ✓, ça ne fait rien avancer et encore moi si c'est visé sur des licences importante comme Mario ou autres.
Il y aura un nouveau volet, pas la peine de s'inquiète ou d'être triste si c'est pas annoncé jours A ou B.