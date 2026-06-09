profile
liberty
12
Likes
Likers
liberty
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 102
visites since opening : 549040
liberty > blog
all
Nintendo spécialiste du dlc et du patch payant ?
1 ans que la Switch 2 est sortie. Ok la Switch 2 rattrape sont retard sur la PS4, la PS5 et les Xbox sur les jeux Multi. Y a des annonces de jeux Multi négociés avec Squarenix, y a des annonces cool comme le nouveau Xenoblade, mais bordel où est Mario 3D pour les 40 ans ?

Mais c'est quoi cette entreprise qui ne sait que vendre des patchs Payant ? Des dlc payants ? Des disponibles en précommande dans la journée. A quel moment nous dire qu'il y a la démo de Kingdom Heart 3 pour tester sur Switch 2 c'est une annonce alors que le jeu ça fait des années qu'il est sortie?


Putain mais ils sont déconnectés c'est pas possible.

Après ça ne va pas comprendre les ''L'action de Nintendo baisse''. Bordel mais ils nous comprennent et nous entendent un peu ?

où les pro N aveugle sont leur seul client ?
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 06/09/2026 at 03:03 PM by liberty
    comments (20)
    altendorf posted the 06/09/2026 at 03:04 PM
    Nintendo et son totem d'immunité
    riddler posted the 06/09/2026 at 03:05 PM
    10 € la 4K pour xeno 1 cette honte!!
    losz posted the 06/09/2026 at 03:07 PM
    riddler Après c'est quedal 10euros, perso refaire un jeu que j'aime dans des bonnes conditions pour ce prix ca me dérange pas.
    syoshu posted the 06/09/2026 at 03:07 PM
    Arretez avec Mario 3D, on a eu Bananza y a moins d'un an par la même équipe, c'était ca le Mario 3D

    C'était décevant, je suis d'accord là dessus, mais faut arreter d'esperer des trucs pas credibles
    blueblood posted the 06/09/2026 at 03:08 PM
    Nintendo parle aussi à son public, dans le sens ou si ce dernier n'était que sur switch sur les années précédente, une démo de KH3 n'est pas déconnant en soi.

    Les versions plus payante, par contre c'est vrai que c'est chiant.
    wickette posted the 06/09/2026 at 03:09 PM
    Ils se reposent encore beaucoup trop sur la switch 1 et les remake oui, on sent que la seconde vague de jeux switch 2 prend du temps à se lancer (j'entends les jeux natifs, développé de A à Z sur S2 contrairement à MK et DK et usant du DLSS).

    Pour moi les patch, j'en prends aucun, hormis Xenoblade X switch 2 que je n'ai jamais fait sur switch 1 de base. J'ai fait le jeu sur S1, c'est bon, mon temps est alloué ailleurs, j'ai pas acheté la s2 pour ça non.

    Après je trouve le Zelda, xenoblade, fire emblem, c'était vraiment sympa pour moi et un vrai renouveau au moins technique, c'est biaisé car faut aimer les RPG après, je le reconnais 100%


    A quel moment nous dire qu'il y a la démo de Kingdom Heart 3 pour tester sur Switch 2 c'est une annonce alors que le jeu ça fait des années qu'il est sortie?

    Pour valider les performances, on ne va jamais se plaindre de démo, c'est de la transparence et c'est optionnel pour toi ou moi.
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:09 PM
    losz Du vole. Tu payes déjà la console à 500 boules et tu dois encore payer les upgrades, on se fout de la gueule de qui ?
    liberty posted the 06/09/2026 at 03:10 PM
    blueblood c'est vous qui êtes dingue. En 9 ans ils n'ont pas pue faire un Mario 3D et Banana... Faut arrêter de déconner. Avant les développeurs sortait des tas de jeux en peu d'années, la ils sont devenu incapable ? Faut arrêter de leur trouver des excuses. Nintendo est putain de milliardaires. Ils peuvent embaucher, chier des tas de jeux... Faut arrêter les excuses
    redxiii102 posted the 06/09/2026 at 03:11 PM
    Je retiens que Metroid c'est dans les bas-fonds...
    neptonic posted the 06/09/2026 at 03:17 PM
    blueblood
    Nintendo parle aussi à son public, dans le sens ou si ce dernier n'était que sur switch sur les années précédente

    Mais arrêtez avec ça on y a droit à chaque génération. Autant avec la WII U l'excuse était valable mais La switch c'est 155 millions c'et à dire quasiment 80 à 90% des membres GK ont eu une switch ou y ont joué.

    Les jeux ont aussi cartonnés ZERO excuse.
    blueblood posted the 06/09/2026 at 03:19 PM
    liberty les temps entre chaque épisode s'allongent pour n'importe quelles licences aujourd'hui.

    Il n y a pas d'excuse ou quoi, MOI PERSONNELLEMENT, ça ne me pose pas de problème particulier. Je ne vais pas chouiné.

    Toi ça te gène OK, pas de problème, mais on s'en bas un peu les noix, tout comme mon avis.


    neptonic C'est donc une généralité ?
    roivas posted the 06/09/2026 at 03:19 PM
    Ca pourrait être pire, ils pourraient s'appeler Square Enix et de proposer de racheter le jeu que tu a sur Switch sur Switch2 en GKC (donc même pas en vrai physique) car pas d'upgrade dispo (FFT étant à ce jour le seul), au moins Nintendo propose le patch ou le jeu complet sur cartouche.
    narukamisan posted the 06/09/2026 at 03:20 PM
    C'est l'hôpital qui se fout de la charité ?! Alors que les conçurent font cela depuis des années ?
    kikoo31 posted the 06/09/2026 at 03:21 PM
    liberty ben alors ça transpire le seum ,
    je croyais pourtant que t'étais N sex accompli
    liberty posted the 06/09/2026 at 03:23 PM
    blueblood parce que ton avis il n'est ressenti que par toi. Des joueurs comme moi il y en a plus. Tu comprends. Autant tu t'en fout de mon avis je comprends. Autant tu dois comprendre qu'on est beaucoup à attendre un nouveau Mario 3d.
    roivas c'est sûre que c'est aussi possible
    narukamisan bha non la concurrence a tout de suite les jeux, on attend pas le portage d'un jeu sortie il y a un ou deux ou 3 ans... Sur PlayStation ou Xbox. T'étais plus honnête quand t'étais un fan hardcore de la Ps vita
    kikoo31 bha non je ne suis pas un pro N. J'ai mes attentes et faut voir quand ça ce fout de la gueule du monde. 30 euros que je dois lâcher pour faire ou refaire en bonne qualité des jeux achetés sur Switch 1... Wtf
    vohmp posted the 06/09/2026 at 03:32 PM
    liberty je suis d'accord avec toi puis c'est des beau jeux artistiquement mais c'est pas non plus des claques technique qui prennent 7-8 pour en faire un donc qu'est-ce qu'ils foutent, et c'est pas comme si ils n'avaient pas d'autre studio.
    blueblood posted the 06/09/2026 at 03:40 PM
    Je ne vois pas en quoi une "pseudo majorité" devrait être prise en compte pour annoncer ou dévoiler un produit

    C'est comme si tu disais un artiste / groupe de musique ou autre..
    " EHHH VAS Y SORTER VOTRE PROCHAIN SKEUD ÇA FAIT 9 ANS QUE Y'A RIEN EU DE NOUVEAU ON EST BEAUCOUP A ATTENDRE "

    C'est bien, on met les messages vu ✓, ça ne fait rien avancer et encore moi si c'est visé sur des licences importante comme Mario ou autres.

    Il y aura un nouveau volet, pas la peine de s'inquiète ou d'être triste si c'est pas annoncé jours A ou B.
    j49 posted the 06/09/2026 at 03:49 PM
    De la grosse merde.. affligeant de médiocrité ce Nintendo direct. Rdv dans 5 ans pour de vrais nouveaux jeux.
    nyseko posted the 06/09/2026 at 04:01 PM
    Les Nintendo Switch 2 Éditions sont clairement pénibles. Il faudrait juste que personne ne les achète pour qu'ils arrêtent. Mais je pense qu'au contraire, ça part assez bien.
    naru posted the 06/09/2026 at 04:11 PM
    La conférence la moins bonne des trois. Absolument rien qui se démarque. Honteux !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo